商業動向
出版：2026-Mar-11 15:56
更新：2026-Mar-11 15:56
PR Newswire

全球多點開花！廣汽2月出海銷量同比翻倍

廣州2026年3月11日 /美通社/ -- 繼今年1月在海外市場取得銷售「開門紅」後，廣汽2月海外銷量迎來爆發式增長，單月銷量超11,125輛，同比翻番，增幅高達114%；今年前兩個月累計銷量超25,126輛，同比增長86%，展現出強勁的海外擴張勢頭。這一亮眼成績的背後，是「One GAC 2.0」戰略指引下，廣汽「科技廣汽，生態出海」理念的深度實踐。

整體海外銷量高速增長，離不開區域市場多點發力。今年以來，廣汽海外各區域市場呈現出協同並進、多點爆發的良好局面。通過精准的市場切入與靈活的經營模式，廣汽正將品牌影響力高效滲透至全球關鍵坐標，亞太、中東及歐洲等核心市場均跑出了「加速度」。

亞太區域在1-2月期間實現累計銷量同比增幅達130%，在新加坡、印尼、菲律賓等市場均實現大幅增長。其中，香港市場表現尤為亮眼，在「One GAC 2.0」戰略和「香港ACTION」指引下，廣汽在香港地區的銷量不斷攀升，2月電動車銷量排名中國品牌電動車前二，全品牌前三，備受香港消費者認可。

與此同時，在「中東行動」持續落地加持下，中東區域1-2月累計銷量同比增幅282%。其中多個主力市場實現了成倍增長，伊拉克、沙特、阿聯酋1-2月累計銷量增幅分別達到了116%、420%和336%。

而在歐洲，希臘市場2月終端銷量環比提升超20%，市場動能持續釋放，標志著廣汽在歐洲市場的渠道運營已步入健康上升通道。

未來，廣汽將秉持長期主義，深耕本地化行動，通過導入更多高科技、高品質產品，完善服務網絡、優化用戶體驗，並不斷通過技術共享、生態共建等方式，持續踐行「在當地為當地」的承諾，致力於成為值得各地消費者信賴的汽車品牌，為全球消費者創造更多低碳、綠色、智能的美好移動生活價值。

更多詳情請點擊廣汽國際官網：https://www.gacgroup.com/en

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2-302710731.html

SOURCE GAC

