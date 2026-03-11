Empyrean Sky Partners科技基金完成2026年最快首關募資

聚焦AI與先進製造交匯領域，打造全球科技投資生態

新加坡2026年3月11日 /美通社/ -- 在人工智能與實體產業深度融合的浪潮下，全球科技投資機構 Empyrean Sky Partners（ESP） 宣佈，其全球科技基金已完成 9,000萬美元首輪關帳募資，目標規模為 2億美元。據市場人士觀察，這亦是2026年以來完成速度最快的美元基金首輪關帳之一。

該基金將重點投資於人工智能、機械人及先進製造交匯領域的成長型科技企業。隨著智能技術持續由軟件世界走向實體產業場景，新一代科技企業正逐步成為推動產業效率提升與生產模式變革的重要力量。