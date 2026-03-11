Empyrean Sky Partners科技基金完成2026年最快首關募資

聚焦AI與先進製造交匯領域，打造全球科技投資生態
新加坡2026年3月11日 /美通社/ -- 在人工智能與實體產業深度融合的浪潮下，全球科技投資機構 Empyrean Sky Partners（ESP） 宣佈，其全球科技基金已完成 9,000萬美元首輪關帳募資，目標規模為 2億美元。據市場人士觀察，這亦是2026年以來完成速度最快的美元基金首輪關帳之一。
該基金將重點投資於人工智能、機械人及先進製造交匯領域的成長型科技企業。隨著智能技術持續由軟件世界走向實體產業場景，新一代科技企業正逐步成為推動產業效率提升與生產模式變革的重要力量。
構建跨越資本與產業的科技生態
Empyrean Sky Partners 此次攜手由新加坡華僑銀行擔任投資顧問的科技投資生態平台 Lion X Ventures 共同管理該基金。雙方將結合 ESP 在成長階段科技投資方面的經驗，以及 Lion X Ventures 在全球創新生態中的資源網絡，協助創業企業在不同發展階段獲得資本與產業資源支持。
除了資金投入外，基金亦致力於建立一個連接創新技術與產業應用的生態體系。為此，基金已與全球科技企業追覓科技建立策略合作關係，為被投企業提供來自產業端的工程能力、產品開發經驗及商業化資源支持，加快創新技術實現規模化落地。
投資者看好的，是下一代智能產業
基金在短時間內完成 9,000萬美元首輪關帳，亦反映投資者對「AI + 實體產業」這一技術趨勢的高度關注。
本次募資吸引了機構投資者、家族辦公室以及產業投資方參與。市場普遍認為，能夠同時連接技術創新與產業落地的投資平台，將在未來科技產業競爭中具備獨特優勢。
投資下一代智能產業基礎設施
隨著全球產業進入新一輪技術升級週期，軟件智能與先進硬件的融合正逐漸成為科技創新的重要方向。
在全球科技創新格局持續演變的背景下，亞洲正逐步成為新的科技創新中心之一。Empyrean Sky Partners 表示，基金將重點支持具備全球市場潛力與產業影響力的科技企業，推動下一代智能產業生態的形成。
