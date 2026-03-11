Actian 發表對話式分析方案，以智能生成的語義層為基礎提供值得信賴的洞察見解

Actian AI Analyst 專為實現企業級準確度而設，運用語義知識圖譜，提供必要的業務情境，從根源解決 AI 幻覺問題 德州圓石城2026年3月11日 /美通社/ -- HCLSoftware 旗下數據及人工智能 (AI) 部門 Actian 今天發表 Actian AI Analyst（前稱 Wobby）。此對話式分析方案配備 Steward Agent，能以智能方式建立並持續更新語義層，協助企業更快獲取價值，並提供可靠且可供審核的洞察見解。 Actian AI Analyst 結合 AI 分析與確定性語義，讓企業能擴展分析存取、消除商業智能瓶頸，並有信心地按見解果斷行動。 基礎 AI 模型在簡單測試中往往極度精準，但面對複雜的企業數據，卻容易產生幻覺及邏輯偏差。 事實上，Stanford HAI 發佈的《2025 年 AI 指數報告》(2025 AI Index Report) 指出，個別模型在簡單規劃任務上準確率高達 97.8%，但隨著推理越來越複雜，其準確率便會斷崖式下跌，部分模型更幾乎跌至零。1這些錯誤常常無法追溯，導致嚴重的信任危機。

Actian 產品總監 Guillaume Bodet 表示：「現今企業紛紛將 AI 融入分析流程，務求加快產生洞察見解及決策；但若空有速度而缺乏信任，終究是弊大於利。 有別於容易出錯的文字轉 SQL 工具，Actian AI Analyst 建基於受管治的企業數據，並以全面追溯為設計核心，讓企業能安全地為業務用戶普及分析功能，準確度及可信性絲毫不減。」 Steward Agent：智能構建數據基礎 全新 Steward Agent 能根據現有數據倉庫架構及業務文件，以智能方式構建並維護受管治的數據根基，從而加快 AI 部署，告別繁複的人手作業。

語義建模： 將現有的業務詞彙表及文件轉化為語義知識圖譜，讓企業在幾天至幾週內，便能從原始數據躍升至可供查詢的洞察見解。

制定並維護共享的業務邏輯，確保跨部門的定義一致，避免指標有所偏差。 主動邏輯維護：自動偵測並更新業務定義的變動，讓語義層與時並進，不必人手重新配置。 Actian AI Analyst：精準分析 規模擴展 Actian AI Analyst 提供可信賴的對話式分析，讓業務用戶透過日常語言探索精細數據、發掘洞察見解。 方案將所有查詢都規範在受管治的語義層內，讓團隊根據已核實的資訊，即時作出反應。

對話式介面： 以自然語言介面取代靜態控制面板，業務用戶可隨時追問，即時獲得分析，完全不用撰寫 SQL 語句。

採用規則為本的方法，確保每個答案均建基於企業的特定邏輯，杜絕因任意生成 SQL 而導致的 AI 幻覺。 全面追溯：清楚呈現每個答案背後的推理步驟、篩選條件及計算過程，讓用戶輕鬆核實結果，快速解決數據不一致的問題。 無縫整合與行動 Actian AI Analyst 直接整合企業現有工作流程，大大縮短從提問到制定策略決定的時間。 Slack 與 Microsoft Teams 整合： 將對話式分析功能直接帶入現有的協作工具，讓用戶查詢、獲取數據和分享結果時無須來回切換應用程式。

保留追問過程中的完整對話脈絡，讓分析可以層層深入，洞察見解自然演化，不必每次重新開始。 簡化營運：讓業務用戶自助獲取準確答案，減輕數據團隊的營運負擔。

鋼絲轉化與塗層技術材料科學領導企業 Bekaert 的 AU 主管 Pieter Seyns 表示：「Actian AI Analyst 將我們的商業智能 (BI) 轉化為對話，而非開發週期。 洞察見解更快，控制面板更少——Actian AI Analyst 就是如此簡單實用。」 若然機構希望將這些功能推廣至全企業，可結合 Actian AI Analyst 與 Actian Data Intelligence Platform，構建閉環系統，讓受管治的數據定義直接融入即時的對話式分析之中。 供應情況 Actian AI Analyst 及 Steward Agent 現已推出。 未來幾個季度，這些智能代理將陸續整合至 Actian 的整體產品陣容。 如欲深入了解，歡迎查閱網誌或瀏覽Actian AI Analyst 網頁。

關於 Actian

Actian 讓企業能充滿信心地大規模管理及管治數據。 Actian 數據管理及數據智能解決方案有助簡化複雜的數據環境，並加快提供可供使用的 AI 數據。 Actian 方案以靈活見稱，能在本地部署、雲端及混合環境中無縫整合，表現穩定可靠。 如欲進一步了解 HCLSoftware 旗下數據與 AI 部門 Actian，歡迎瀏覽 actian.com。 1 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI)，《2025 年 AI 指數報告》，2025 年 4 月。 傳媒聯絡人：

