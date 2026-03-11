平安資管（香港）榮獲《亞洲資產管理》2026年度ETF大獎兩項殊荣

據《亞洲資產管理》表示，「年度最具創新被動型ETF」旨在表彰於2025年新成立、具備獨特、首創或具變革性策略的被動型ETF；而「最佳股息ETF」則嘉許在股息策略上表現最為出色的ETF。上述兩項殊榮彰顯平安資產管理（香港）在業界的持續領先與創新實力，及對精益求精的不懈追求。

平安東西方股票精選ETF（3477/9477）於2025年9月上市，緊貼Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前）。該指數是淨收益、自由流通市值加權指數，涵蓋在中國香港及美國上市的多元化證券投資組合，其表現反映相關指數成分股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。

中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）是目前香港上市的ETF產品中成立時間最長的、專注高息股主題的ETF，獲評晨星最高的五星評級[2]，在動盪的市場環境中持續表現強勁。该ETF符合「資本投資者入境計劃」（CIES）投資資格，並自2024年7月起，被納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制，為內地投資者配置香港高股息股票提供便捷渠道。該產品近期也在BENCHMARK年度基金大獎中被授予年度ETF-香港股票類別-「傑出表現」大獎[3]。