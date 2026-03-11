平安資管（香港）榮獲《亞洲資產管理》2026年度ETF大獎兩項殊荣

香港2026年3月11日 /美通社/ -- 中國平安保險（集團）股份有限公司旗下離岸資產管理平台 —— 中國平安資產管理（香港）有限公司（「平安資產管理（香港）」或「公司」）欣然宣佈，憑藉在ETF產品領域的卓越表現，公司於《亞洲資產管理》2026年度ETF大獎中斬獲以下兩項殊榮[1]：
- 單一市場– 中國香港特別行政區：年度最具創新被動型ETF：平安東西方股票精選ETF（3477/9477）
- 單一市場– 中國香港特別行政區：最佳股息ETF：中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）
據《亞洲資產管理》表示，「年度最具創新被動型ETF」旨在表彰於2025年新成立、具備獨特、首創或具變革性策略的被動型ETF；而「最佳股息ETF」則嘉許在股息策略上表現最為出色的ETF。上述兩項殊榮彰顯平安資產管理（香港）在業界的持續領先與創新實力，及對精益求精的不懈追求。
平安東西方股票精選ETF（3477/9477）於2025年9月上市，緊貼Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前）。該指數是淨收益、自由流通市值加權指數，涵蓋在中國香港及美國上市的多元化證券投資組合，其表現反映相關指數成分股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。
中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）是目前香港上市的ETF產品中成立時間最長的、專注高息股主題的ETF，獲評晨星最高的五星評級[2]，在動盪的市場環境中持續表現強勁。该ETF符合「資本投資者入境計劃」（CIES）投資資格，並自2024年7月起，被納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制，為內地投資者配置香港高股息股票提供便捷渠道。該產品近期也在BENCHMARK年度基金大獎中被授予年度ETF-香港股票類別-「傑出表現」大獎[3]。
平安資產管理（香港）資本市場負責人、首席投資官汪新翼先生表示, 「我們非常榮幸能夠獲頒這兩個獎項，這是對我們持續創新，及以投資者為本產品設計理念給予的肯定。平安東西方股票精選ETF以創新性的架構，將香港高息股與美國核心藍籌相結合，而中國平安CSI香港高息股ETF則一直以其防禦特質及可觀的收益潛力見稱。未來我們亦將持續擴展高質素的ETF產品，支持我們的投資者在不同市況下進行多元化的長期資產配置。」
[1] 信息來源：《亞洲資產管理》2026年ETF大獎：根據截至2025年12月31日的基金業績評選。
[2] 資料來源：晨星，晨星星號評級截至2026年1月30日。過往表現並非未來表現的指標。評級並非買賣或持有基金的建議。©晨星（亞洲）有限公司 2026 年。保留所有權利。此處包含的信息：（a）為晨星和/或其內容提供商所專有；（b）不得複製或派發；以及（c）並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供商對於使用這些信息，所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。
[3] 信息來源：2024年Benchmark指標香港年度基金大獎：根據截至2024年12月31日的基金業績評選。
關於中國平安資產管理（香港）有限公司
中國平安資產管理（香港）有限公司是中國平安保險（集團）股份有限公司（2318.HK，601318.SH）旗下中國平安保險海外（控股）有限公司的全資子公司，成立於2006年。平安資產管理（香港）持有香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發的第1類、第4類和第9類牌照，分別獲準從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務。作為行業領先的資產管理機構，公司具備強大的投資研究和組合管理能力，為客戶提供全球市場股票、固定收益、ETF、結構化產品和另類投資等全方位投資管理解決方案。更多信息請瀏覽官網：asset.pingan.com.hk（此網站未經證監會審閱）。
風險披露
- 中國平安CSI香港高息股ETF（「香港高息股ETF」）是一支在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤「中證香港紅利指數（價格回報）」的表現，其回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。香港高息股ETF追蹤主要在單一地區（即中國內地和香港）進行經營活動和開展業務的公司的表現，因此會面臨集中度風險。該地區的政治、經濟和社會狀況的變化亦可能會對該基金的投資價值造成不利影響。
- 平安東西方股票精選ETF（「東西方股票精選ETF」）是一支在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數的表現，其回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。東西方股票精選ETF追蹤主要在兩個地區（即香港和美國）進行經營活動和開展業務的公司的表現，因此會面臨集中度風險。該等地區的政治、經濟和社會狀況的變化亦可能會對該基金的投資價值造成不利影響。
- 其他風險事項，敬請參閱相關ETF基金認購章程。
