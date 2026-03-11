Turkcell與中興通訊/Netaş合作推出支持5G和Wi-Fi 7的下一代Superbox

伊斯坦布爾2026年3月11日 /美通社/ -- Turkcell與中興通訊/Netaş在固定無線接入(FWA)領域簽署了一項新的合作協議。根據該協議，中興通訊/Netaş融合了5G和Wi-Fi 7技術的下一代FWA解決方案將被納入Turkcell 5G Superbox生態系統，為Turkcell的寬帶願景提供支撐。

Turkcell 5G Superbox無需固定網絡基礎設施，即可通過5G網絡提供光纖級網速。該解決方案可在家庭和辦公室快速安裝，無論用戶身處何地，都能帶來高速、低延遲的連接體驗。

中興通訊/Netaş提供的新一代5G + Wi-Fi 7 Superbox解決方案，通過5G基礎設施提供千兆級數據傳輸速度，同時憑借Wi-Fi 7技術支持，旨在為家庭和辦公室的多設備場景提供更高容量、更廣覆蓋范圍和優化的連接性能。該解決方案為數據密集型應用、雲服務和高分辨率內容體驗提供了強有力的替代選擇。