Turkcell與中興通訊/Netaş合作推出支持5G和Wi-Fi 7的下一代Superbox

伊斯坦布爾2026年3月11日 /美通社/ -- Turkcell與中興通訊/Netaş在固定無線接入(FWA)領域簽署了一項新的合作協議。根據該協議，中興通訊/Netaş融合了5G和Wi-Fi 7技術的下一代FWA解決方案將被納入Turkcell 5G Superbox生態系統，為Turkcell的寬帶願景提供支撐。
Turkcell 5G Superbox無需固定網絡基礎設施，即可通過5G網絡提供光纖級網速。該解決方案可在家庭和辦公室快速安裝，無論用戶身處何地，都能帶來高速、低延遲的連接體驗。
中興通訊/Netaş提供的新一代5G + Wi-Fi 7 Superbox解決方案，通過5G基礎設施提供千兆級數據傳輸速度，同時憑借Wi-Fi 7技術支持，旨在為家庭和辦公室的多設備場景提供更高容量、更廣覆蓋范圍和優化的連接性能。該解決方案為數據密集型應用、雲服務和高分辨率內容體驗提供了強有力的替代選擇。
Turkcell首席技術官 Vehbi Çağrı Güngör 表示：「隨著5G時代的到來，Turkcell正加速努力，為各種環境下的客戶提供高質量、高速的寬帶體驗。我們與中興通訊/Netaş共同研發的新型5G Superbox，將在有5G覆蓋的地方提供光纖級網絡服務，為土耳其的數字化轉型進程做出重大貢獻。」
通過此次合作，Turkcell旨在在有5G覆蓋的地方為更多用戶提供高速寬帶接入。而中興通訊/Netaş則繼續以其先進的FWA解決方案助力運營商的數字化轉型之旅。
中興通訊副總裁Lin Zhi表示：「與Turkcell的此次合作是將我們先進的FWA解決方案引入土耳其用戶市場的重要一步。這款融合了5G和Wi-Fi 7的下一代解決方案，將為家庭和辦公室帶來卓越的連接性能，同時助力運營商構建面向未來的基礎設施。」
目前支持Wi-Fi 7的Superbox 5G調制解調器，將在2026年4月1日5G技術商用後進行升級，以兼容5G網絡。
媒體垂詢：
中興通訊
傳播部
電子郵件：[email protected]
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/turkcellneta5gwi-fi-7superbox-302710736.html
SOURCE 中興通訊股份有限公司