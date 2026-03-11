Nelipak 宣布亞太技術研發中心正式啟用

新加坡全新設施將柔性與剛性無菌屏障包裝系統的研發集中一地， 簡化並加快包裝設計流程，助產品更快推出市場。

(L-R) Nelipak 主席 Roger Prevot, Nelipak亞太區副總裁兼總經理Aldin Velic, 新加坡經濟發展局(EDB)司長 蘇浩雲, Nelipak 首席執行官 Pat Chambliss, Nelipak 商業發展副總裁 Sean Patel

新加坡 - 2026年3月11日 - 全球領先的醫療包裝解決方案供應商 NelipakCorporation（「Nelipak」） 今日宣布，其位於新加坡的全新亞太技術研發中心正式啟用。該中心整合了 Nelipak 在柔性與剛性無菌屏障包裝設計及創新方面的能力，於亞太地區建立一體化的技術研發平台。此項投資不僅是 Nelipak 全球增長策略中的重要里程碑，更標誌著公司在全球其中一個增長最快的醫療器械創新及製造中心建立長期的技術及創新據點。憑藉新加坡卓越的全球連通能力，以及不斷提升的醫療製造與研發實力，Nelipak 將進一步加強對亞太地區醫療科技及生物醫藥產業的支持。該中心將為東南亞、中國、日本、韓國、印度、澳洲及新西蘭的廣大客戶提供服務，透過整合個性化即時協作與 Nelipak 全球製造及創新網絡，確保在亞太地區開發的包裝解決方案具備全球規模生產能力，並能迅速投入生產。Nelipak亞太技術研發中心旨在優化醫療器械及製藥企業無菌包裝系統的開發與驗證流程，協助客戶由產品概念階段起步，開發可用於驗證的包裝設計方案及實體樣品。對設備製造商而言，這一優勢直觀且立竿見影：客戶可直接與 Nelipak 技術專家合作，共同開發並制定無菌屏障解決方案，縮短產品迭代周期、簡化法規流程，加快產品上市。該中心將支持 Nelipak 開發全系列定制化無菌屏障包裝解決方案，涵蓋柔性與剛性兩種包裝形式。同時，中心具備符合ISO 11607標準的開發能力，可協助企業進行風險管控，並加快I 類至 III 類醫療器械及醫藥產品的商業化進程。Nelipak 首席執行官 Pat Chambliss 表示：「亞太地區是全球醫療器械創新、製造及消費領域重要且持續增長的市場。我們在新加坡設立的亞太技術研發中心是一項重要的策略性投資，既能為全球客戶提供支持，也讓 Nelipak 在亞太地區穩步扎根。這彰顯了我們一貫的承諾——確保客戶能夠便捷地獲取我們豐富的柔性與剛性無菌屏障包裝解決方案。這些方案已在全球廣泛應用，並在亞太地區深耕超過30年。」Nelipak 亞太區副總裁兼總經理 Aldin Velic 表示：「醫療器械客戶目前面臨很大壓力，需要在確保安全性、合規性及產品性能的同時，加快項目進度。我們設立這個新中心的目標非常清晰：客戶帶著器械及包裝方面的挑戰而來，離開時即可獲得經工程驗證的包裝解決方案、實體樣品，以及清晰的開發、驗證及商業化路徑。我們希望透過專業技術、高效回應及緊密合作，協助客戶克服距離限制、流程延誤及協作不暢等問題。」此外，亞太技術研發中心亦可全面支持早期概念開發、產品線拓展、材料變更及風險管理項目，包括因滅菌方式變更、法規更新及供應鏈韌性需求所帶來的相關調整。透過在同一平台整合剛性與柔性包裝的研發能力，Nelipak能夠對無菌屏障系統設計進行整體優化，而不再局限於各自分散的組件式開發模式。新加坡经济发展局(EDB)司长苏浩云表示 ：「我們祝賀 Nelipak 在亞太地區設立首個技術研發中心。新中心將有助 Nelipak 與亞太區制藥及醫療器械企業深化合作，加快產品開發及上市步伐。這項投資將為新加坡蓬勃發展的生物醫藥產業生態注入新動力，並進一步鞏固新加坡作為區域醫療科技創新樞紐的地位。」是次投資延續 Nelipak 長期以來在創新、品質及客戶合作方面的投入，進一步加強公司在亞太地區的發展布局，同時亦反映全球醫療器械製造商對本地化技術支援的需求日益增加，希望在亞太地區獲得與成熟西方市場同等水平的專業服務、效率及技術能力。