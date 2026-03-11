尋找未來發明家——2026 James Dyson 設計大獎現已接受報名

香港 - 2026年3月11日 - 曾資助超過 400 項發明的國際性設計工程比賽——James Dyson設計大獎於今日正式開始接受報名。此獎項鼓勵全球 28 個國家及地區的現屆及新近畢業的設計和工程系學生發揮創意，提出能有助解決現實問題的創新設計。
入圍作品將由具備設計及工程專業知識的當地評審團（其中包括 Dyson 工程師）進行評選。地區賽冠軍將獲得 5,000 英鎊獎金，並有機會晉身國際賽。James Dyson 將親自選出國際獎項得主，得獎者不僅可獲 30,000 英鎊獎金，更會獲提供一個國際性的平台，將其發明推向更高層次。
大獎亦為得獎者帶來廣泛的媒體曝光及國際認可，並為這些年輕發明家注入動力，加速其創意的商業化進程。
Dyson 創辦人 James Dyson 表示：「我設立 James Dyson 設計大獎是為了鼓勵那些專注於解決現實難題、而非空談的年輕『實幹家』。多年來，我很高興見到眾多年輕設計工程師的出色創意，其中許多人已經創立了自己的公司，將他們的解決方案推廣到世界各地的人群與市場。我非常期待評審今年的參賽作品。」
2025 年，James Dyson 設計大獎迎來了 20 週年，收到來自全球年輕工程師超過 2,100 項發明。參賽項目涵蓋健康篩查、家居廢物處理及災難救援等多個領域的解決方案。
2025 年香港區冠軍為Reef of Hope，這是一款模組化的 3D 打印人工礁石，旨在復育蠔礁。該發明由香港理工大學博士生的陳德強研發，採用創新的拓撲結構設計，並運用加入蠔殼碳酸鈣的打印基材。
自獲獎以來，陳德強在吐露港進一步推展其項目，同時為海洋保育機構提供研發服務。項目亦獲香港特區政府及大學支持部署礁石，並與養殖區的本地漁民合作，更建立了戰略合作夥伴關係，將礁石部署擴展至亞洲。
陳德強表示：「贏得James Dyson設計大獎大大提升了這項海洋保育使命項目的媒體曝光度，為我提供了一個強而有力的平台，讓我能接觸更廣泛的受眾，並真正激發推動改變的力量。」
另一個值得關注的歷屆得獎團隊是 2022 年香港區冠軍 O-Oley，該團隊致力透過其智能護目鏡技術革新眼部護理，旨在幫助人們改善眼部健康。藉由獎項帶來的行業曝光與認可，團隊已於 2025 年 6 月正式推出產品，並透過與非政府組織合作夥伴提供社區篩查來擴大其影響力。他們亦在荃灣設立了專門的研究中心，以支援持續的測試和開發。
郭健南、除旻志、梁婉盈和陳冠中表示：「老實說，起初創立公司根本不在我們的計劃之內。贏得 James Dyson 設計大獎給了我們信心，將 O-Oley 從一個項目發展成為一家初創公司，這不僅強化了我們的工程思維，也賦予了我們信譽，讓我們從一開始就被認真對待。」
參賽方法
參賽者現可透過 James Dyson Award 網站提交作品，截止日期為 2026 年 7 月 15 日午夜。修讀設計和工程學科的大學生及新近畢業生均符合報名資格。
優秀的參賽作品應能解決明確的全球性問題、展現出深度的設計思維，並具備原創性及技術可行性。
2026 James Dyson 設計大獎
編輯垂注
James Dyson致力透過James Dyson 設計大獎及其他舉措宏揚工程師改變世界的力量。設計大獎由Dyson盈利資助的工程教育慈善機構James Dyson Foundation基金會營運，迄今已向超過400個發明頒發獎金。該基金會成立於2002年，是一個旨在鼓勵新一代工程師的國際教育慈善機構。The James Dyson Foundation基金會亦投資於醫學研究，至今已向慈善事業捐款超過 1.45 億英鎊。
關於James Dyson Award設計大獎比賽
比賽簡介
設計能解決真實存在的問題。這些問題可能是我們在日常生活中面對的困難，或是全球性的議題。重要的是，這個解決方案必須能夠有效解決問題，並展現出深度的設計思維。與其他比賽不同的是，參賽者對自己的知識產權擁有完全的自主權。
比賽過程
所有參賽作品首先由各地區的外部評判小組及一位Dyson工程師評審，地區賽一位冠軍及兩位優異獎得主勝出後會晉身國際賽，由Dyson工程師擔任的評審小組選出全球20強，再由James Dyson親自從20強中選出全球獎項得主。
2026年獎項
- 由James Dyson選出的國際獎項得主將獲得30,000英鎊
- 每位地區賽冠軍得主將獲５,000英鎊
- 2025年醫療獎得主 – OnCue (意大利)
一個專為柏金遜症患者而設、有震動回饋與視覺提示的自適應鍵盤。
- 2025年可持續發展獎得主 – WaterSense (波蘭)
一個由人工智能驅動、實時監測河流及湖泊水質變化的裝置。
- 2024年國際冠軍 – Athena (愛爾蘭)
一款便攜、實惠且以患者體驗為中心的化療脫髮解決方案。
- 2024年可持續發展獎得主 – airXeed Radiosonde (新加坡)
以自然為靈感，利用可重複使用的環保技術革新氣象探測。
- 2023年國際冠軍 – The Goledn Capsule（韓國）
一種適用於災區的免手持靜脈注射裝置，可綁在患者身上而不依賴重力。
- 2023年可持續發展獎得主 – E-COATING （香港特別行政區）
一種環保且經濟實惠的屋頂和外牆塗料，具有高冷卻效果，可實現無電冷卻 。