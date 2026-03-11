尋找未來發明家——2026 James Dyson 設計大獎現已接受報名

香港 - 2026年3月11日 - 曾資助超過 400 項發明的國際性設計工程比賽——James Dyson設計大獎於今日正式開始接受報名。此獎項鼓勵全球 28 個國家及地區的現屆及新近畢業的設計和工程系學生發揮創意，提出能有助解決現實問題的創新設計。





入圍作品將由具備設計及工程專業知識的當地評審團（其中包括 Dyson 工程師）進行評選。地區賽冠軍將獲得 5,000 英鎊獎金，並有機會晉身國際賽。James Dyson 將親自選出國際獎項得主，得獎者不僅可獲 30,000 英鎊獎金，更會獲提供一個國際性的平台，將其發明推向更高層次。



大獎亦為得獎者帶來廣泛的媒體曝光及國際認可，並為這些年輕發明家注入動力，加速其創意的商業化進程。



Dyson 創辦人 James Dyson 表示：「我設立 James Dyson 設計大獎是為了鼓勵那些專注於解決現實難題、而非空談的年輕『實幹家』。多年來，我很高興見到眾多年輕設計工程師的出色創意，其中許多人已經創立了自己的公司，將他們的解決方案推廣到世界各地的人群與市場。我非常期待評審今年的參賽作品。」



2025 年，James Dyson 設計大獎迎來了 20 週年，收到來自全球年輕工程師超過 2,100 項發明。參賽項目涵蓋健康篩查、家居廢物處理及災難救援等多個領域的解決方案。



2025 年香港區冠軍為Reef of Hope，這是一款模組化的 3D 打印人工礁石，旨在復育蠔礁。該發明由香港理工大學博士生的陳德強研發，採用創新的拓撲結構設計，並運用加入蠔殼碳酸鈣的打印基材。



自獲獎以來，陳德強在吐露港進一步推展其項目，同時為海洋保育機構提供研發服務。項目亦獲香港特區政府及大學支持部署礁石，並與養殖區的本地漁民合作，更建立了戰略合作夥伴關係，將礁石部署擴展至亞洲。



陳德強表示：「贏得James Dyson設計大獎大大提升了這項海洋保育使命項目的媒體曝光度，為我提供了一個強而有力的平台，讓我能接觸更廣泛的受眾，並真正激發推動改變的力量。」



另一個值得關注的歷屆得獎團隊是 2022 年香港區冠軍 O-Oley，該團隊致力透過其智能護目鏡技術革新眼部護理，旨在幫助人們改善眼部健康。藉由獎項帶來的行業曝光與認可，團隊已於 2025 年 6 月正式推出產品，並透過與非政府組織合作夥伴提供社區篩查來擴大其影響力。他們亦在荃灣設立了專門的研究中心，以支援持續的測試和開發。



郭健南、除旻志、梁婉盈和陳冠中表示：「老實說，起初創立公司根本不在我們的計劃之內。贏得 James Dyson 設計大獎給了我們信心，將 O-Oley 從一個項目發展成為一家初創公司，這不僅強化了我們的工程思維，也賦予了我們信譽，讓我們從一開始就被認真對待。」



參賽方法



參賽者現可透過 James Dyson Award 網站提交作品，截止日期為 2026 年 7 月 15 日午夜。修讀設計和工程學科的大學生及新近畢業生均符合報名資格。



優秀的參賽作品應能解決明確的全球性問題、展現出深度的設計思維，並具備原創性及技術可行性。



