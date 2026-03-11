保瑞公佈2025年全年財務報告

創下2020年以來最健康營運現金流利潤率 雙引擎平台基底更紮實 支撐2026年補強型投資拚重返增長、再上一階 董事會擬配發每股新台幣10元現金股利香港 - 2026年3月11日 - 全球領先的CDMO及專科製藥公司——保瑞藥業股份有限公司（Bora Pharmaceuticals，「保瑞」；TWSE：6472；OTCQX：BORAY）今日公布2025年全年財務成果與營運亮點，並提供2026年展望。
2025年全年營運與財務重點：
- 公司2025年全年營收（停業部門另列）為新台幣190.14億元，較前一年成長9.11%；基本每股盈餘（EPS）為23.90元，其中第四季EPS為2.63元。全年EPS較去年下降24.22%，為停業部門每股淨損11.24元所致。
- 在第四季，隨著美國明尼蘇達州廠區之Plymouth區域將部份Upsher-Smith自有產品之生產轉移的技術轉移工作完成，原由Plymouth生產的產品重新歸入銷貨成本（COGS）。因此，以可比基礎與2025年其他季度相比，第四季毛利率約為38–39%。第四季毛利率較前一季下降並導致營運槓桿減弱，主係胃食道逆流藥物DLS於11月面臨新競爭者，下游拉貨動能轉為觀望、放緩。此外，當季較高的有效稅率亦來自自製的學名藥DLS透過關係人交易後面臨下游銷售量減少使得營收與稅負無法同步。同時，Upsher-Smith的主要學名藥產品Topiramate ER面臨更激烈的市場競爭，也對毛利率造成負面影響。
- 管理層認為，2025年第四季的營運費用結構更能反映公司此階段的營運平台模式與策略轉型。推銷費用隨著市場占有率推進與通路拓展而呈現季節性上升，而研發支出則維持在相對審慎的範圍內。隨著規模擴大帶來固定成本吸收能力提升，毛利率的改善將成為推動營運槓桿的關鍵因素。
- 全球藥品銷售業務在第四季仍有不小的波動，主因仍在等待新產品核准，無法填補下市產品與漸失動能的既有產品下滑。短期內，提升學名藥產品組合競爭力是公司在營收與毛利率上的重要課題。不過公司對轉型進展並不悲觀，在Vigabatrin系列產品帶動下，保瑞罕病產品組合在各劑型市場占有率持續提升。公司將於2026年積極補充在研與新上市產品，以恢復獲利性成長。
- 集團CDMO業務在第四季營收與毛利率雙升。受惠於產能擴張及新劑型導入，2025年CDMO營收含內部訂單年增53.8%，達新台幣106.4億元。若排除內部訂單，營收為新台幣75億元，較2024年成長19.53%。
- 2025年是保瑞併購後整合與策略整併的一年。第四季營運現金流利潤率達34.74%，創近年新高，相較去年同期為-4.00%，此改善反映保瑞集團已轉型為一可在更大且更強的平台上運作、效率更高的組織。董事會提議配發每股新台幣10元現金股利，展現對集團現金創造能力提升及長期股東報酬的信心。
- 本季因員工認股權行使及可轉債轉換，股本增加3.18%。
然而，外部環境出現重大變化。我們在美國貿易與產業政策重新調整的背景下營運，這也促使供應鏈重新配置並帶來匯率波動。同時人工智慧的快速導入正在改變製造業競爭格局，甚至影響資本市場資金流向。此外，集團部分核心學名藥產品也面臨競爭壓力。若排除停業部門影響，依據2025與2024年重分類後的財務報表，繼續營運單位EBITDA較2024年下降19.0%，但仍較2023年高出12.5%，顯示過去兩年所建立的營收與獲利基礎仍然穩固。
儘管面臨這些挑戰，集團仍維持獲利並保有財務彈性。值得注意的是，我們在未新增股權稀釋的情況下，透過既有信用額度完成保瑞歷史上最大規模的CDMO資本支出計畫與Upsher-Smith的業務轉型。雖然這個新平台的價值擴張醞釀較公司原先預期稍長，但這一年也展現了我們營運模式的韌性、有紀律的財務管理，以及在維持獲利與資產負債表穩健的同時推動策略投資的能力。
我們也非常高興今年稍早與GSK完成續約。自合作開始以來，這段夥伴關係一直建立在互信與對品質的共同承諾之上。隨著最新合作進展，我們將與GSK邁向十年的合作關係，展現雙方皆相當重視可靠的供應鏈。我們在過去幾個月也與多家成長快速的製藥公司建立新的合作關係，進一步擴展北美CDMO網絡的客戶基礎。
總結而言，CDMO業務的未來12個月在手訂單在經歷一個季度的消化及第四季工作天數較少影響來到2.64億美元。2025年新簽訂單達4.82億美元，其中89%為商業化階段訂單，另有16個分子處於研發階段，為2026年起的營收提供良好能見度，特別是在加拿大與馬里蘭針劑廠。
在全球銷售業務方面，Upsher-Smith目前儼然是一個嶄新的組織。其業績愈來愈由產品生命週期管理所驅動，包括持續最大化嬰兒痙攣產品線的價值，同時積極補充在研與新上市產品，並特別聚焦於罕病領域的差異化品項與新藥銷售機會。在學名藥方面，我們已確認2026年將上市7項產品，包括近期核准的用於乾眼症的Cyclosporine以及一項治療低鈉血症的授權產品。
此外，根據我們目前對美國相關專利判決的理解，若保盛藥業取得原廠為默克Mavenclad的Cladribine學名藥核准，Upsher-Smith作為獨家經銷商將有機會在符合相關法規與商業條件下於美國市場準備產品上市。
除了每年推出超過10項學名藥產品以重啟增長的基礎目標外，我們也已辨識出多項能夠提升營收與EBITDA的補充型投資機會，以進一步強化2026年的業務基礎，包括逐步擴大注射劑與505(b)(2)產品組合，提升產品差異化與經濟效益，同時深化專利產品與專科通路的滲透率。我們期許在今年結束時，集團的產品組合更加多元且平衡，預期未來獲利韌性將提高，成長軌跡也將更為穩定。」
2025年全年營運成果暨2026年展望
業務進展說明：
- 全球委託研發暨代工製造服務(Global CDMO Operations)業務當季與全年皆創下營收新高：
第四季CDMO營收占總營收約45.78%，2025年全年占比為39.43%。全年共開發與製造25億劑藥品。前20大全球製藥公司的營收貢獻比例略降至29%，過去則維持在微幅超過30%區間，主要反映新增多家快速成長的製藥客戶加入公司客戶組合，且其成功上市產品的貢獻逐步提升。
隨著公司持續擴充 CDMO 產能與能力，包括約10%的無菌充填產能提升以及固體與液體劑型合計約3%的淨擴張，保瑞集團持續關注各廠的產能利用率。著眼於美國製藥市場的重要性以及供應鏈韌性的考量，公司相信在美國投資製造能力是正確的策略，惟資本配置需要反映當前產業投資週期。
評估市場需求，北美持續浮現一次性生物反應器在大分子原料藥（DS）產能的缺口，又受惠於快速增加的生物藥開發管線，總體生物製劑市場將以約 8–10% 的年複合成長率擴張，保瑞集團持續看好DS CDMO在美國生物醫藥募資環境好轉，特別是具備臨床數據支持以及抗體藥物複合體（ADC）領域的早期生物製劑市場高速成長、產品生命週期較長，且對供應鏈黏著度高的特性，認為目前北美具生產彈性的一次性生物反應器產能屬稀缺資源，泰福旗下大分子CDMO平台在完成擴產後將能更好地回應美國市場對單次使用生物反應槽的強勁需求，即便短期內泰福將持續對保瑞業外表現帶來壓力，仍是保瑞集團一站式CDMO服務中未來成長最關鍵的一塊。
- 全球市場銷售(Global Commercial Operations)業務第四季營收為新台幣26.4億元，為Upsher-Smith併購後較為疲弱的季度之一：
2025年全年營收較2024年下降11.30%，若排除因產品下市而列為停業部門的影響，全球銷售占公司總營收60.48%。
在專科用藥領域中，新病患數是一項重要的領先指標。Upsher-Smith的Vigabatrin 系列產品在此指標上持續正向發展。2026年，我們計畫透過強化客戶分群策略，持續投資於關鍵職能與病患可近性（patient access）專案，以進一步提升銷售團隊的整體效率。
