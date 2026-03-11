熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-11 20:43
更新：2026-Mar-11 20:43
PR Newswire

FIVB 沙灘職業巡迴挑戰賽 2026 於 KIIT 大學圓滿落幕，美國與比利時摘金

分享：

來自 52 個國家共 83 支隊伍聚首印度布巴內什瓦爾，爭奪國際沙灘排球賽殊榮

印度布巴內什瓦爾2026年3月11日 /美通社/ -- 2026 年國際排球總會世界沙灘職業巡迴挑戰賽 (FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026) 於 2026 年 3 月 8 日在布巴內什瓦爾卡林加工業技術學院（等同大學，https://kiit.ac.in/）的 Dutee Chand 體育館落下帷幕。一連五日，全球頂級隊伍雲集此地，在國際沙灘排球盛事中施展渾身解數。

2026 年 FIVB 沙灘職業巡迴挑戰賽的冠軍得主喜氣洋洋，與 KIIT 及卡林加社會科學學院 (KISS) 創辦人 Achyuta Samanta 博士（前排左五）合攝。

這項由 KIIT（等同大學）主辦的賽事，吸引了來自 52 個國家共 83 支隊伍參賽，超過 300 位球員及隨隊人員出席。 整個 KIIT 校園洋溢熾熱的體育氣氛，賽事更吸引大批觀眾入場，一睹高水平國際競技的風采。

adblk4

女子金牌戰由日本組合 Shiba/Reika 迎戰美國組合 Durish/Koenig。 美國隊憑藉出色的配合及凌厲的攻勢，以直落兩局 2–0（21–18、21–16）擊敗對手，成功摘金。 經過連番激戰，日本組合最終屈居亞軍。

萬眾期待的男子金牌戰，由捷克組合 Sepka/Dzavoronok 與比利時組合 Vercauteren/Van Langendonck 爭奪冠軍殊榮。 比賽戰況緊湊，比利時隊沉著應戰，發揮出精湛技術，最終以 2–0（21–10、22–20）力壓對手，勇奪錦標。 捷克隊則摘下銀牌，奪得亞軍。

閉幕禮上， 由 KIIT、KISS 及 KIMS 創辦人、國際排球聯會 (FIVB) 策略委員會委員、印度排球聯會 (Volleyball Federation of India) 首席贊助人及奧迪薩排球協會 (Odisha Volleyball Association) 主席 Achyuta Samanta 教授（博士） https://achyutasamanta.com/ 致歡迎詞及賀詞。 他恭賀獲勝隊伍，更讚揚整個賽事期間展現出的高水平競技。

adblk5

Samanta 博士說：「所有 300 位球員及隨隊人員均入住 KIIT 校園。 我們悉心安排一切，讓他們在校園內住得舒適宜人。 各人對 KIIT 的盛情款待均讚不絕口。」

典禮上，由奧迪薩邦政府首長 Hari Babu Kambhampati 博士閣下致辭。 印度政府勞工就業及青年事務與體育部長 Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya 亦透過影片致辭，祝賀主辦單位及參與者成功舉辦這項享負盛名的國際賽事。

大會亦向一眾裁判及工作人員致意，表揚他們為賽事順利舉行所作出的努力。

儀式尾聲，由 KIIT（等同大學）副校長 Saranjit Singh 教授（博士）致謝辭。 他衷心感謝各國際隊伍、工作人員、主辦單位、義工及支持者，讓賽事功德圓滿。

adblk6

KIIT 大學更創造歷史，成為印度第一間舉辦 FIVB 沙灘職業巡迴挑戰賽系列賽事的大學。 賽事於 3 月 4 日正式揭幕，主禮嘉賓為奧迪薩邦政府法律、工程及稅務部長 Shri Prithiviraj Harichandan，亦有一眾國際代表團及體育界官員出席盛會。

球員及隨隊人員紛紛盛讚 KIIT 大學的世界級體育基礎設施、專業賽事統籌以及熱情款待。 許多參與者指出為球員及隨隊人員安排的住宿、膳食安排及支援環境均卓越非凡。

賽事在觀眾的如雷掌聲中圓滿落幕，為布巴內什瓦爾 KIIT 大學這場國際沙灘排球盛會，寫下令人難忘的一頁。

adblk7

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務