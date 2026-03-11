FIVB 沙灘職業巡迴挑戰賽 2026 於 KIIT 大學圓滿落幕，美國與比利時摘金

來自 52 個國家共 83 支隊伍聚首印度布巴內什瓦爾，爭奪國際沙灘排球賽殊榮 印度布巴內什瓦爾2026年3月11日 /美通社/ -- 2026 年國際排球總會世界沙灘職業巡迴挑戰賽 (FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026) 於 2026 年 3 月 8 日在布巴內什瓦爾卡林加工業技術學院（等同大學，https://kiit.ac.in/）的 Dutee Chand 體育館落下帷幕。一連五日，全球頂級隊伍雲集此地，在國際沙灘排球盛事中施展渾身解數。 這項由 KIIT（等同大學）主辦的賽事，吸引了來自 52 個國家共 83 支隊伍參賽，超過 300 位球員及隨隊人員出席。 整個 KIIT 校園洋溢熾熱的體育氣氛，賽事更吸引大批觀眾入場，一睹高水平國際競技的風采。

女子金牌戰由日本組合 Shiba/Reika 迎戰美國組合 Durish/Koenig。 美國隊憑藉出色的配合及凌厲的攻勢，以直落兩局 2–0（21–18、21–16）擊敗對手，成功摘金。 經過連番激戰，日本組合最終屈居亞軍。 萬眾期待的男子金牌戰，由捷克組合 Sepka/Dzavoronok 與比利時組合 Vercauteren/Van Langendonck 爭奪冠軍殊榮。 比賽戰況緊湊，比利時隊沉著應戰，發揮出精湛技術，最終以 2–0（21–10、22–20）力壓對手，勇奪錦標。 捷克隊則摘下銀牌，奪得亞軍。 閉幕禮上， 由 KIIT、KISS 及 KIMS 創辦人、國際排球聯會 (FIVB) 策略委員會委員、印度排球聯會 (Volleyball Federation of India) 首席贊助人及奧迪薩排球協會 (Odisha Volleyball Association) 主席 Achyuta Samanta 教授（博士） https://achyutasamanta.com/ 致歡迎詞及賀詞。 他恭賀獲勝隊伍，更讚揚整個賽事期間展現出的高水平競技。

Samanta 博士說：「所有 300 位球員及隨隊人員均入住 KIIT 校園。 我們悉心安排一切，讓他們在校園內住得舒適宜人。 各人對 KIIT 的盛情款待均讚不絕口。」 典禮上，由奧迪薩邦政府首長 Hari Babu Kambhampati 博士閣下致辭。 印度政府勞工就業及青年事務與體育部長 Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya 亦透過影片致辭，祝賀主辦單位及參與者成功舉辦這項享負盛名的國際賽事。 大會亦向一眾裁判及工作人員致意，表揚他們為賽事順利舉行所作出的努力。 儀式尾聲，由 KIIT（等同大學）副校長 Saranjit Singh 教授（博士）致謝辭。 他衷心感謝各國際隊伍、工作人員、主辦單位、義工及支持者，讓賽事功德圓滿。

KIIT 大學更創造歷史，成為印度第一間舉辦 FIVB 沙灘職業巡迴挑戰賽系列賽事的大學。 賽事於 3 月 4 日正式揭幕，主禮嘉賓為奧迪薩邦政府法律、工程及稅務部長 Shri Prithiviraj Harichandan，亦有一眾國際代表團及體育界官員出席盛會。 球員及隨隊人員紛紛盛讚 KIIT 大學的世界級體育基礎設施、專業賽事統籌以及熱情款待。 許多參與者指出為球員及隨隊人員安排的住宿、膳食安排及支援環境均卓越非凡。 賽事在觀眾的如雷掌聲中圓滿落幕，為布巴內什瓦爾 KIIT 大學這場國際沙灘排球盛會，寫下令人難忘的一頁。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/fivb--2026--kiit--302710995.html SOURCE KIIT