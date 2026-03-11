Seveno Capital 投資 PointFit：新一代穿戴式貼片技術重塑穿戴裝置未來

對PointFit的投資鞏固了Seveno在香港的拓展，並標誌著新合夥人Jean-Baptiste Roy主導的首筆交易達成 香港2026年3月9日 /美通社/ -- Seveno Capital宣佈對PointFit進行戰略投資，PointFit是一家開發皮膚貼片式可穿戴設備的公司，該設備可以通過汗液實現非侵入性實時生物標誌物監測。這次投資對PointFit的估值為1000萬美元，此舉凸顯出投資者對超越現有心率可穿戴設備的下一代可穿戴技術的信念日益增強。 該交易體現了Seveno Capital的戰略，即支持源自亞洲、具備全球擴展潛力的健康壽命平台，同時積極評估北美和歐洲的投資機會。

PointFit代表健康監測領域的根本性轉變，它使健康監測設備類別從通過心率和運動等替代指標來推斷生理狀況的設備，轉向通過皮膚直接進行持續的生物測量。 PointFit是一家在香港成立、於香港科技大學(HKUST)孵化培育的初創企業，已研發出首款用於持續乳酸監測(CLM)的產品，該產品能夠讓用戶無需進行侵入性血液檢測或耗時的實驗室分析，即可實時瞭解自身的疲勞程度、耐力和恢復情況。其模塊化平台設計，支持未來在初始耐力監測重點領域之外進行平台拓展。 儘管生物標誌物數據長期以來一直被應用於精英體育賽事和臨床研究領域，但以往獲取這類數據的方式僅限於侵入性、干擾性強和受控的環境。PointFit通過將實驗室級別的生理洞察轉化為可穿戴形式，使持續生物標誌物監測的應用範圍突破了精英競技場景的限制，得以惠及更廣泛人群。

1000萬美元的估值對PointFit而言是一座重大里程碑，既驗證了其技術進展的速度，也證明了其未來市場機遇的規模。儘管PointFit初期專注於耐力生物標誌物（如乳酸、電解質、出汗率）監測，但該公司正在構建一個更廣泛的平台，可以追蹤多種診斷生物標誌物，從而為未來在運動表現、代謝健康以及以延長壽命為重點的護理領域的應用奠定基礎。 分析師預測，受消費者從基礎活動追蹤向臨床級生物數據監測大規模轉變的推動，到2030年，全球可穿戴設備市場的總潛在市場規模(TAM)將翻倍至2000億美元。

在此背景下，PointFit具備戰略性優勢，有望從規模達150億美元的可服務潛在市場(SAM)中分得一杯羹——該市場面向數千萬尋求實時生理優化的專業耐力運動者群體。 PointFit已成功與全球體育聯合會、運動隊、科技企業、零售商及健身器材製造商開展產品演示合作。隨著PointFit進入商業化階段，Seveno Capital將大力推動PointFit與國際關鍵行業利益相關方（涵蓋美國市場）的深度整合。近期在印第安納州舉辦的產品展示活動，以及參與硅谷創業世界盃(Startup World Cup)總決賽的經歷，均強化了其與北美體育產業及風險投資生態系統的聯動。此外，PointFit還獲得了全球科學驅動型加速器Creative Destruction Lab（創新顛覆實驗室）的支持，進一步夯實了其國際化拓展的發展路徑。

PointFit在國際舞台上的影響力在2026年拉斯維加斯國際消費電子展(CES)上加速提升——該公司在該展會上斬獲CES數字健康領域創新獎，由此躋身美國最受關注的新興運動科技企業行列。 Seveno Capital認為，PointFit的發展進程折射出全球健身與健康產業的演變趨勢——該領域正日益受到亞洲創新力量與資本的塑造。2026年1月安踏體育收購德國標誌性運動服裝品牌彪馬(Puma) 29%股權的交易，便是近期典型例證，這一跨境整合被廣泛視為亞洲驅動的產業整合信號，反映出全球健身、運動表現及生活方式類品牌通過尋求規模擴張、技術賦能與新增長平台來實現突破。

在此背景下，Seveno Capital認為，憑借香港作為連接亞洲資本、國際市場與精英運動生態系統的樞紐地位，PointFit有望脫穎而出，成為具有全球影響力的健康監測平台。 Seveno Capital香港平台的首筆投資 對PointFit的投資，是總部位於新加坡的Seveno Capital在香港設立新辦公室後的首筆交易。香港將作為基地，發掘、支持和推動在運動表現、疾病預防與長壽健康交叉領域的全球相關技術實現規模化發展。 Seveno Capital是一家專注於人類健康壽命領域的全球風險投資平台。該機構在全球範圍內評估投資機會，並助力旗下投資組合公司拓展至亞洲、歐洲、海灣地區及美國等主要國際市場。Seveno持續關注美國初創企業的投資機遇，這反映出北美健康與運動科技市場的規模及其戰略重要性。

這筆投資是由新加入Seveno Capital擔任合夥人的Jean-Baptiste Roy主導的首筆交易，其職責是拓展該機構的國際業務版圖，並深化對以運動表現為導向的數據驅動型技術的戰略聚焦。Roy在體育科技與人類運動表現投資領域擁有豐富經驗，他的加盟將進一步強化Seveno Capital的能力，支持該機構識別具有全球潛力的行業標桿型平台，並推動其實現規模化發展。 Seveno Capital負責人Allen Law表示： 「PointFit代表新一代健康平台，它能夠將實時生物標誌物數據轉化為日常行為洞察。這正是預防性健康領域的發展方向——從偶發性檢測轉向對人體的持續理解。在Seveno Capital，我們支持那些能夠定義全球新品類，並為構建更長壽、更健康的人生奠定基礎的技術。」

Seveno Capital合夥人Jean-Baptiste Roy說： 「Seveno正在構建讓健康壽命延長成為現實的基礎設施，而香港憑借其獨一無二的亞洲市場准入優勢，為我們提供了強大的全球拓展基地。PointFit將原本僅限於頂尖實驗室的生物標誌物監測能力，普及至運動者和普通用戶手中——這正是我們認定具備國際規模化潛力的平台類型。我很高興能夠將這項創新帶給從業餘到職業的各類運動人群，助力他們實現安全、更為精準的訓練。」 PointFit聯合創始人、首席執行官Kenny Oktavius表示： 「Seveno'讓歲月更添生命活力'的願景，與我們堅信醫療保健未來將走向預防性與個性化發展的理念不謀而合。借助Seveno覆蓋亞洲、歐洲和中東地區的全球網絡，我們能夠加速將PF-Sweat Patch汗液感應貼片從精英運動領域推廣至更廣泛的消費市場。雙方正在攜手打通健康管理與臨床護理的界限，讓每個人都能讀懂身體發出的信號，主動掌控自己的健康人生。」

垂詢詳情，請訪問： PointFit網站：https://pointfittech.com/ Seveno Capital網站：https://seveno.capital/ Seveno Capital與PointFit合作的相關圖片可以在此處下載。