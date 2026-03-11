技嘉推出支援 Intel® Core™ Ultra 200S PLUS 系列處理器與 CQDIMM 技術的 Z890 PLUS 系列主機板

台北2026年3月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技推出 Z890 PLUS 系列主機板，專為完整釋放 Intel® Core™ Ultra 200S PLUS 系列處理器效能而設計。其中重點機種 Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7兩款主機板採用創新的 CQDIMM 技術 ，以雙 DIMM 架構提供極致的記憶體效能、更優異的訊號完整性，及多項針對主流玩家與重視效能使用者所打造的升級設計。
為在容量與速度之間取得最佳平衡，Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 支援 Quad-Rank 記憶體模組，以兩條 128GB 的記憶體模組達到滿載 256GB 的配置，兼顧高容量與高速表現。透過優化主機板電路設計，技嘉有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，確保系統在高負載環境下仍能維持高頻運作，記憶體速度最高可達 DDR5-10266。除了硬體層面的強化外，技嘉亦結合獨家的 D5 DUO X BIOS 調校技術，透過最佳化的時脈驅動架構，智能管理時序、訊號同步與電壓，進一步釋放 新一代Z890 平台的完整效能。
為進一步提升整體表現，技嘉在 Z890 PLUS 系列主機板導入 BIOS 層級的效能增強功能 Ultra Turbo Mode，可透過一鍵調校處理器與 DRAM 設定。此系列產品亦承襲上世代的 D5 Bionic Corsa 技術，結合 AI 驅動的 AORUS AI Snatch 軟體、硬體設計與 HyperTune BIOS 韌體，提供使用者一鍵超頻 DDR5 記憶體的智能體驗。
除了 DUO X 機種之外，技嘉也將上述創新技術延伸至 Z890 PLUS 全系列，涵蓋 AORUS ELITE、GIGABYTE EAGLE 與 FORCE 等機種，讓更多使用者享有升級的耐用性與更貼近需求的使用體驗。此外，技嘉 Z890 PLUS 系列主機板還搭載強化 UD 背板，可提升結構性，並在安裝過程中提供更完善的保護；內建 Wi-Fi 驅動的 DriverBIOS 則可讓系統在首次開機時，立即完成網路連線；此外，Rear EZ-Button 讓系統組裝與除錯更為便利，同時維持前面板整潔俐落的視覺效果。
憑藉突破性的 CQDIMM 架構與專為雙 DIMM 平台打造的最佳化設計，Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 為高效能、高頻率記憶體的次世代 PC 平台樹立全新標竿。欲了解更多產品資訊，請參閱技嘉官方網站。
