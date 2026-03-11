技嘉推出支援 Intel® Core™ Ultra 200S PLUS 系列處理器與 CQDIMM 技術的 Z890 PLUS 系列主機板

台北2026年3月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技推出 Z890 PLUS 系列主機板，專為完整釋放 Intel® Core™ Ultra 200S PLUS 系列處理器效能而設計。其中重點機種 Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7兩款主機板採用創新的 CQDIMM 技術 ，以雙 DIMM 架構提供極致的記憶體效能、更優異的訊號完整性，及多項針對主流玩家與重視效能使用者所打造的升級設計。

為在容量與速度之間取得最佳平衡，Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 支援 Quad-Rank 記憶體模組，以兩條 128GB 的記憶體模組達到滿載 256GB 的配置，兼顧高容量與高速表現。透過優化主機板電路設計，技嘉有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，確保系統在高負載環境下仍能維持高頻運作，記憶體速度最高可達 DDR5-10266。除了硬體層面的強化外，技嘉亦結合獨家的 D5 DUO X BIOS 調校技術，透過最佳化的時脈驅動架構，智能管理時序、訊號同步與電壓，進一步釋放 新一代Z890 平台的完整效能。