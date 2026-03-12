熱門搜尋:
出版：2026-Mar-12 08:52
更新：2026-Mar-12 08:52
PR Newswire

Globe Teleservices 宣佈與 Myanma Posts and Telecommunications 合作，以加強安全訊息傳遞及客戶體驗

新加坡2026年3月12日 /美通社/ -- 環球電訊解決方案供應商 Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS) 宣佈與緬甸國營電訊營運商 Myanma Posts and Telecommunications (MPT Myanmar) 建立合作夥伴關係，為本地及全球用戶加強安全訊息服務。

是次合作將有助 MPT Myanmar 強化其 A2P（應用程式對個人）訊息生態系統，在符合緬甸當地法規及規例要求的前提下，確保通訊服務更可信、更透明、更可靠。

此合作夥伴關係可助 MPT Myanmar 加強管理和監察訊息流量，從而減少垃圾訊息，保障客戶的溝通互動。 用戶可更及時地接收重要通知，並在與依賴安全訊息的企業及服務互動時，享有更順暢的體驗。

Globe Teleservices 集團行政總裁 Ashutosh Agrawal 表示：「Globe Teleservices 認為企業訊息服務必須以信任為基石，特別是涉及敏感內容和分秒必爭的通訊。 與 MPT Myanmar 合作，是希望加強安全合規的 A2P 訊息服務，並推動長遠發展。」

此合作關係結合 MPT Myanmar 強大的全國網絡覆蓋，以及 Globe Teleservices 在 A2P 流量變現 (monetization) 及防火牆技術方面的專業能力，旨在隨著緬甸數碼化採用持續提升，打造一個對客戶更友好的簡訊通訊環境。

關於 Globe Teleservices

Globe Teleservices Pte. Ltd. 是一間總部位於新加坡的電訊綜合企業，業務遍及全球，在美國、杜拜、馬來西亞、坦桑尼亞、迦納、印度和香港均設有辦事處。 GTS 提供新世代的利基解決方案，涵蓋 A2P 流量變現、全方位渠道訊息、反詐騙及雲端服務。 GTS 是流動生態系統論壇 (MEF)、全球流動通訊系統協會 (GSMA) 及全球領袖論壇 (GLF) 等知名論壇的成員。 GTS 屢獲殊榮，包括憑人工智能驅動 (AI-powered) 的人為流量 (AGT)/虛增流量 (AIT) 詐騙偵測方案，獲 Juniper Research 頒發白金獎；連續三年（2024、2025、2026）獲海峽時報 (The Straits Times) 及 Statista 評為新加坡增長最快速公司 (Singapore's Fastest Growing Companies)；入選金融時報 (Financial Times) 2024 及 2025 年亞太區高增長企業名單 (High-Growth Companies Asia-Pacific)；以及在 ROCCO 的《2024 年 A2P SMS 訊息市場影響報告》(A2P SMS Messaging Market Impact Report 2024) 中，於流動網絡營運商 (MNO) 及企業版別均獲第 1 級最高級別認可。

