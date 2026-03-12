BingX 正式推出 BingX AI Skills Hub，借助 OpenClaw 打造更強大的交易體驗

巴拿馬城2026年3月11日 /美通社/ -- BingX 作為領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，今日宣布正式推出 BingX AI Skills Hub。這項全新基礎架構層結合人工智慧與 OpenClaw，將重新定義用戶與加密市場的互動方式。
透過多樣化的 AI 代理，BingX AI Skills Hub 為用戶帶來更原生、更直覺的市場互動體驗，不僅有效降低交易門檻，也進一步提升整體平台的交易便利性。作為 BingX AI 版圖的最新布局，BingX AI Skills Hub 也是 BingX 3 億美元投入計畫的重要一環，體現平台致力於打造全球首個真正 AI 原生加密貨幣交易所的願景。
BingX AI Skills Hub 目前涵蓋 15 項技能模組，橫跨永續合約、現貨交易與帳戶管理等核心場景。用戶可透過自然語言查詢市場數據、掌握最新價格與市場趨勢、查看倉位、確認訂單，並管理帳戶操作，讓交易流程更加高效流暢。
其主要功能包括：
- 永續合約：AI 可存取衍生品市場數據，協助執行合約交易並管理相關帳戶設定。
- 現貨交易：AI 助理可監測現貨市場動態、執行現貨交易操作，並管理相關資產。
- 帳戶管理：AI 代理可協助管理帳戶餘額、資金劃轉、子帳戶、API 金鑰，以及經紀業務相關資料。
- 多技能交易工作流：BingX AI Skills 支援多技能工作流，讓 AI 助理能將多項能力整合至單一自動化交易流程中，進一步提升操作效率。
隨著 BingX AI Skills Hub 正式上線，BingX 持續朝 AI Native 交易所 的願景邁進，透過更智慧化的系統與工具，簡化交易流程，並讓全球用戶能以更直觀的方式接觸並掌握更進階的市場機會。
關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。
憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。
自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。
