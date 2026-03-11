熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 23:39
更新：2026-Mar-11 23:39
Ispire Technology Inc. 將參與第 38 屆年度 ROTH Conference

洛杉磯2026年3月11日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc. (NASDAQ: ISPR)（「Ispire」、「公司」、「我們」或「我方」），一家專注於電子霧化技術及精準劑量技術的創新企業，今日宣布 Ispire 管理團隊將參與於 2026 年 3 月 22 日至 24 日在加州達納波因特舉行的第 38 屆年度 ROTH Conference。

第 38 屆年度 ROTH Conference
日期：2026 年 3 月 22 日至 24 日
地點：加州達納波因特
爐邊對談詳情：2026 年 3 月 23 日（星期一）太平洋時間上午 8:00， 於 Blue-Consumer-Salon 2

如欲安排與本公司管理團隊進行單獨會面，請聯絡您在 ROTH 的代表，或電郵 [email protected] 聯絡 KCSA Strategic Communications。

關於 Ispire Technology Inc.
Ispire 從事品牌電子煙及大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣及分銷。 本公司的營運附屬公司在全球已取得或申請超過 200 項專利。 Ispire 的煙草產品以 Aspire 品牌名銷售，並主要透過其環球分銷網絡於全球各地銷售（美國、中華人民共和國及俄羅斯除外）。 本公司的大麻產品則以 Ispire 品牌名銷售，主要以原廠委託設計代工 (ODM) 形式為其他大麻霧化公司提供產品。 Ispire 的大麻霧化硬件目前僅在美國銷售，最近並已於加拿大及歐洲展開市場推廣活動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com，或到 InstagramLinkedInTwitter 及 YouTube 關注 Ispire。 在該公司網站、任何其他網站或任何社交媒體上所載或可透過其存取的任何資訊，均不屬於本新聞稿的一部分。

如需更多資訊，請聯絡：

投資者關係聯絡人：
KCSA Strategic Communications
投資者關係部
Phil Carlson
212-896-1233
[email protected]

公共關係聯絡人：
Ellen Mellody
570-209-2947
[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ispire-technology-inc--38--roth-conference-302711202.html

SOURCE Ispire Technology Inc.

