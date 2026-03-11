Ispire Technology Inc. 將參與第 38 屆年度 ROTH Conference

洛杉磯2026年3月11日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc. (NASDAQ: ISPR)（「Ispire」、「公司」、「我們」或「我方」），一家專注於電子霧化技術及精準劑量技術的創新企業，今日宣布 Ispire 管理團隊將參與於 2026 年 3 月 22 日至 24 日在加州達納波因特舉行的第 38 屆年度 ROTH Conference。

第 38 屆年度 ROTH Conference

日期：2026 年 3 月 22 日至 24 日

地點：加州達納波因特

爐邊對談詳情：2026 年 3 月 23 日（星期一）太平洋時間上午 8:00， 於 Blue-Consumer-Salon 2

如欲安排與本公司管理團隊進行單獨會面，請聯絡您在 ROTH 的代表，或電郵 [email protected] 聯絡 KCSA Strategic Communications。