硬蛋創新攜機器人「大小腦」AI晶片赋能具身智能產業鏈

香港 - 2026 年 3 月 12日 - 硬蛋創新（「硬蛋創新」或「本公司」，股份代號： 400.HK ；及其附屬公司，統稱（「本集團」）），作為 AI 算力供應鏈的核心供應商及領先的應用技術解決方案服務商，宣布通過整合具身智能 IC 產品矩陣，持續推進本公司人形機器人生態體系建設，助力行業向大規模商業化轉型升級。



2026 年，是人形機器人從「實驗室原型」、「互動表演秀」跨越至「規模化量產」的元年。 1 月的 CES 大會上， NVIDIA 宣布物理 AI 核心載體 Jetson Thor 正式商用化； Tesla 將在 3 月末正式發布 Optimus/ 擎天柱機器人 V3 量產工程版，並計劃於 2026 年底正式啟動百萬台級別生產線，這被視為人形機器人產業的「 Model 3 」時刻；而以智元機器人（ AGIBOT ）、宇樹科技（ Unitree ）、傅利葉智能（ Fourier ）等為代表的中國企業產品已經在倉儲物流領域批量上崗。



立足於將具身智能引向技術奇點的關鍵年份，馬年春晚上多家機器人公司在組合高難度動作、靈巧手部動作的表現，讓具身機器人的另一個高價值細分領域浮出水面——即「大小腦協同和低延遲多關節控制」。地瓜機器人公司（ D-Robotics ）依託母公司在智駕領域的多年深耕，精準卡位人形機器人大小腦協同及低延遲關節控制領域，成為具身智能上游硬體賽道核心拼圖之一。



地瓜機器人脫胎於地平線機器人的 AIoT/ 機器人事業部，聚焦具身智能端側「大算力 + 算控一體化 + 低延遲」解決方案。地瓜機器人於去年 11 月揭曉機器人旗艦算力平台 S600 ，並計劃於 2026 年一季度末正式發布； S600 的亮點在於高度整合「類人」大小腦架構，其大腦配置 18 核 A78AE CPU 和自研的 Nash 架構 BPU ，提供 560TOPS （ INT8 ）邊緣算力，支持 VLA 、 VLM 、 LLM 、 Locomotion 多種具身大模型算法高效部署；小腦配置 6 核 R52+ MCU ，提供高可靠、即時運動控制能力。其核心產品及方案已經被傅利葉、加速進化、自變量機器人、星動紀元等戰略夥伴採納。



和人類一樣，從中樞控制維度出發，人形機器人可以分為大腦控制和小腦控制兩部分：其中大腦負責處理多感測器數據、推理預測、任務規劃；小腦負責協調身體多關節執行動作落地。大腦、小腦並行控制是實現 AI 在物理世界落地的雙核。



具體而言，在加載了 CPU 、 BPU 的大腦功能外， S600 核心價值和差異化在於其融合了「即時小腦 MCU 」——接收機器人大腦指令、即時維持多關節協同，並在異構整合上述核心單元的基礎上實現了低延遲，這是人形機器人步調協同、動作絲滑，即「更像人」的核心底座。例如其內建的 6 核 R52+ MCU 可基於 FOC （向量控制演算法）提供的波形生成高頻、高精度 PWM 電訊號，進而超高精度控制馬達，是機器人節奏穩定、步態自然的關鍵控制環節。



S600 在 SoC 上實現「感知 + 決策 + 行動 / 即時控制」的單晶片閉環，高品質整合最懂決策的大腦和最懂執行的小腦，解決了目前市場上主要端側 AI 處理器晶片無內建即時 MCU 、需要外接 MCU 實現複雜運動控制從而導致延遲過大的痛點。在人形機器人大規模量產部署元年，該類全能產品是賦能眾多具身智能企業快速迭代產品、實現品牌競爭力的關鍵支撐。









