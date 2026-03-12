DREAMCELL® VELO 強勢顛覆高性能鞋墊新標準

輕量化灌注式 PU 技術回歸高性能運動市場 俄勒岡州波特蘭2026年3月12日 /美通社/ -- 多年來，業界標準的灌注 PU 鞋墊因其卓越的舒適性與耐用性而廣受青睞。然而，其較高的重量與密度結構長期限制了在高端運動性能產品中的應用。自 DREAMCELL® VELO 推出以來，DSC® 以突破性的輕量化灌注 PU 鞋墊技術，重新定義了灌注 PU 在性能運動領域的可能性。該創新技術專為滿足跑步、籃球與網球等高強度運動需求而設計。今日，DSC® 發布最新技術測試數據，進一步證實 DREAMCELL® VELO 在灌注 PU 鞋墊的性能表現上儼然已成為業界翹楚。

DSC® 營運長 Mei-Fen Wei 表示：「過去，灌注 PU 從未被納入高性能運動材料的選項之中。然而，現在 DREAMCELL® VELO 正為菁英運動員重新定義這項材料的價值。這項創新不僅為市場提供高端且輕量的穿著體驗，更在速度與能量回饋表現上帶來全新優勢。此外，我們的直灌式製程實現了幾近於零的材料損耗，為產業樹立新的標準。」 在「斤斤計較」的高強度運動領域，重量往往直接影響運動表現。既有灌注技術因重量因素難以與更輕量的泡棉材料競爭。然而，DSC® 研發團隊透過跨產業材料技術整合與創新設計，成功突破框架，打造出專為現代菁英運動員需求而生的 DREAMCELL® VELO。

全新配方和既有灌注技術相比減少高達 60% 的重量，同時具備優異的回彈性能與低壓縮永久變形（Low Compression Set），能在長時間跑步、急停變向與跳躍等高強度動作中維持穩定的能量回饋。這使 DREAMCELL® VELO 成為 DSC® 目前最輕量的灌注式 PU 鞋墊技術之一，在不增加重量負擔的前提下，同時兼顧能量回彈與長期耐用性。 透過優化的聚合物網絡與細胞結構設計，DREAMCELL® VELO 在更低密度下仍能提供更快速的回彈反應。其低密度與高回彈特性可支持跑者更快的步頻並減少疲勞；同時，優異的回彈能力與低壓縮永久變形也能在急停變向與跳躍動作中維持穩定腳感，並在長時間反覆衝擊下保持耐用性，特別適合籃球與網球等運動。

DREAMCELL® VELO 與既有灌注技術比較* 密度降低 0.23 g/cm³（0.12 g/cm³ vs. 0.35 g/cm³）

0.23 g/cm³（0.12 g/cm³ vs. 0.35 g/cm³） 回彈性能表現約 50%（ 既有灌注技術 約 30%）

約 30%） 材料重量減少 60%

可實現精細模具細節成型

生產過程近乎零耗損 *以上數據來自內部 ASTM D3574 測試。 許多高性能與休閒鞋類開發團隊對 DREAMCELL® VELO 兼具輕量與優異物性表現給予高度肯定。從籃球、跑步到網球，越來越多品牌將 DREAMCELL® VELO 視為兼具舒適與頂尖運動表現的理想方案，同時亦符合市場對成本效益的需求。 DSC 致力於推動環保永續的方案，為守護地球不遺餘力。透過研發 DREAMCELL® VELO 的環保創新技術，利用直接灌注製程來大幅減少既有灌注技術中常見的修邊與材料損耗，幾乎可實現生產過程零廢料。此技術亦是 DSC「Run the Relay」永續計畫中重要的環節，該計畫旨在實現零碳排、零損料的願景。

DREAMCELL® VELO 將於 2026 年 3 月 11 日至 12 日 在 The Materials Show（波特蘭） 展出。 大昇化工 ( DSC® ) 成立於1945年，一直以來都是全球運動用品的發泡工程技術創新先驅，其中以其優質舒適和高性能泡棉 DURAPONTEX® 和 DREAMCELL® 著稱，與全球頂尖品牌和各大鞋廠都有合作。80年的堅持和與時並進，大昇化工 ( DSC® )透過創新技術研發，致力於提供環境永續和先進的發泡材料解決方案，為業界樹立新標竿。 請瀏覽 www.dahsheng.com 了解更多關於大昇化工 ( DSC® ) 及其對永續發展與環保創新的承諾。 媒體聯絡人：

Erin Patterson

t: +1-323-422-0274

e: [email protected]

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dreamcell-velo--302711462.html SOURCE Dahsheng Company