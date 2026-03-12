AWS 成立二十週年 重塑全球科技格局

香港 - 2026年3月12日 - Amazon Web Services（AWS）今日宣佈成立二十週年。自 2006 年以僅三項服務起步，AWS 現已提供逾 240 項雲端服務，年化營收突破 1,420 億美元，成為全球增長最快的企業科技服務供應商之一。



二十年前，創業門檻極高



2006 年以前，初創企業若要建立科技業務，須自行購置實體伺服器、聘用專職維護人員，光是起步已需投入大量資金，擴展業務更意味著再度進行昂貴的硬件採購。創辦科技企業的門檻極高，唯有資金雄厚的機構方能參與競爭。AWS 憑藉 Amazon S3 儲存服務，徹底打破這一局面，首次讓個人開發者以按用量付費的方式，享有媲美《財富》500 強企業的可靠儲存能力，儲存無限量的數據，且僅需按實際使用量付費。無需購置伺服器，亦無需自建數據中心。這意味著初創企業得以構建起此前僅有科技巨頭才能負擔的數據密集型應用，如分析平台、AI 工具和大規模數據庫。



二十載對比：今非昔比



