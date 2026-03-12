AWS 成立二十週年 重塑全球科技格局

香港 - 2026年3月12日 - Amazon Web Services（AWS）今日宣佈成立二十週年。自 2006 年以僅三項服務起步，AWS 現已提供逾 240 項雲端服務，年化營收突破 1,420 億美元，成為全球增長最快的企業科技服務供應商之一。
二十年前，創業門檻極高
2006 年以前，初創企業若要建立科技業務，須自行購置實體伺服器、聘用專職維護人員，光是起步已需投入大量資金，擴展業務更意味著再度進行昂貴的硬件採購。創辦科技企業的門檻極高，唯有資金雄厚的機構方能參與競爭。AWS 憑藉 Amazon S3 儲存服務，徹底打破這一局面，首次讓個人開發者以按用量付費的方式，享有媲美《財富》500 強企業的可靠儲存能力，儲存無限量的數據，且僅需按實際使用量付費。無需購置伺服器，亦無需自建數據中心。這意味著初創企業得以構建起此前僅有科技巨頭才能負擔的數據密集型應用，如分析平台、AI 工具和大規模數據庫。
二十載對比：今非昔比
| 2006
| 2026
| AWS 服務
| 3 項 (Amazon S3 存儲, Simple Queue Service (SQS) 訊息佇列, Elastic Compute Cloud (EC2) 虛擬伺服器)
| 逾 240 項
| 全球互聯網
| 11 億用戶 (主要為桌面端)
| 56 億用戶 (流動優先)
| 初創公司
| 0 家「獨角獸」(該術語當時不存在)
| 全球逾 1600 家「獨角獸」(估值超 10 億美元的私營初創公司)
| Amazon S3 規模
| 數千個對象
| 超過 500 萬億個對象
| 資源配置
| 數週 (訂購和安裝實體伺服器)
| 毫秒 (利用無伺服器和 AI 即時擴展)
五大鮮為人知的創業秘辛
事實一： AWS 始於一個無人解決的數學難題。
在 AWS 誕生之前，Amazon 工程師將 70% 至 80% 的時間花費在基礎設施上，如運算、儲存、數據庫、訊息傳遞等領域，而只有 20% 至 30% 的時間用於產品差異化創新。時任 Jeff Bezos 首席幕僚長的 Andy Jassy 不斷從公司各處同事那裡聽到同樣的聲音：「我光是在運算解決方案上就花了三個月的時間。」。這一困境催生了一個構想：若能將這條等式翻轉，讓全球開發者把 80% 的時間投放於真正為客戶創造價值的工作，科技創新將會如何加速？AWS 正是為解答這一問題而生。
事實二：現任行政總裁由 MBA 實習生做起。
現任 AWS 行政總裁 Matt Garman 的職業生涯，始於 2005 年的 MBA 實習。當 Andy Jassy 向他介紹這個實習機會時，他無法透露 AWS 到底在做什麼，因為它仍處於保密階段。當其他實習生紛紛趨之若鶩地選擇圖書、音樂等 Amazon 知名的零售業務時，Matt 卻被 Andy Jassy 神秘的提議所吸引：「我們正在創辦一項新業務。我無法透露過多細節，但它技術含量很高，我們認為它潛力巨大。」2006 年，當 Matt Garman 被正式聘為 AWS 首位產品經理時，其全球銷售團隊只有三個人。他身兼數職，撰寫產品詳情頁、制定定價方案、主持產品命名會議，並參與構建了Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS） ，這是 AWS 的基礎服務之一。
事實三： Amazon S3 的創意在酒吧誕生。
Amazon S3 於 2006 年 3 月 14 日（星期二）正式推出，但其設計構思並非源於會議室或實驗室，而是在西雅圖國會山的 Six Arms 酒吧及西雅圖會議中心勾勒出雛形。團隊奉行的設計原則是：「系統應該盡可能簡單，但不能過度簡化。」。他們制定了 10 項技術設計準則，強調去中心化，並將硬體故障視為常態營運的一部分——從一開始就為失敗而設計。這次早期的規劃會議所孕育的系統，如今已儲存超過 500 萬億個物件，承載著數百 EB (Exabyte) 的數據。
事實四： Amazon EC2 由 8 人在南非遠程構建。
Amazon S3 推出五個月後，Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） 於 2006 年 8 月 26 日正式上線，奠定雲端運算的基石。這項服務最初由 8 名工程師在南非開普敦完成，他們距離西雅圖總部逾 10,200 英里、時差約 10 小時，以辦公室角落的一堆筆記本電腦模擬了一個數據中心架構。這個小團隊由於時差而獨立工作，秉持著南非的格言：「農夫總會想辦法」，寓意著無論遭遇何種障礙，總能找到解決方案。這種腳踏實地、迎難而上的精神，為雲端運算革命奠定了基礎。
事實五： AWS 網誌早於其服務面世。
2004 年 11 月，即 Amazon S3 和 Amazon EC2 問世之前，Jeff Barr（時任 AWS 首位網絡服務布道師，現任 AWS 副總裁兼首席布道師）發表了首篇 AWS 的網誌文章。他回憶道：「網誌更側重個人化表達，並非由企業營運，更多體現為自我表達而非產品宣傳。」該網誌最初聚焦於 Amazon 網站目錄的開發者 API 和工具，但隨著 Amazon S3 和 Amazon EC2 於 2006 年相繼推出，該網誌成為了雲端運算的官方發聲陣地，為企業技術開創了一種截然不同的表達方式：直接面向開發者群體，從不修飾或粉飾，始終以實踐和可操作為導向。從 2004 年 11 月到 2024 年 11 月，整整 20 年間，Jeff Barr 在 AWS 網誌上發表了超過 3,300 篇文章，總計 150 萬字，相當於約 30 本書。他在恰好 20周 年之際宣佈退休，為科技公司如何與開發者溝通創造了範本。
親歷者心聲
AWS 行政總裁 Matt Garman ：「當我作為全職員工加入 AWS 時，當時的全球銷售團隊僅有三名成員。我們負責所有事務：例如擔任產品經理、撰寫產品詳情頁、制定定價方案、主持產品命名會議等。凡是需要做的事情，我們都親力親為。我們都預感到這其中蘊藏著巨大潛力，但沒人知道 AWS 會發展到何種規模。我們只是對構建事物充滿熱情，想看看我們能做到什麼。」
AWS 副總裁兼首席布道師 Jeff Barr ：「我至今仍清晰記得，2006 年 3 月的那個星期二，我坐在辦公桌前，點擊了 Amazon S3 上線網誌的『發佈』按鈕。它當時僅僅是一個簡單的 API，以及一篇承諾為互聯網提供可靠儲存的網誌文章。Amazon S3 的最初設計規格，就像是『網絡版的 malloc（動態記憶體分配）』。親眼見證它成長為一個為串流媒體影片乃至太空探索提供支撐的全球雲端服務，是我此生的榮幸。如果你認為過去的 20 年是波瀾壯闊的，那麼請期待我們接下來將創造的奇蹟。」
在成為世界級技術總監之前，Werner Vogels 博士是推動 Amazon 向高度分佈式、可擴展系統轉型的核心架構師之一。他始終倡導 AWS 應當「讓技術普及化」，讓宿舍裡的學生也能擁有與《財富》500 強企業同等的超級運算能力。
AWS 副總裁兼技術總監 Werner Vogels 博士 ：「2006 年真正的變革並非僅僅關乎伺服器本身，更在於存取權。在 AWS 出現之前，你需要龐大的資本預算才能在全球舞台上競爭。我們改變了規則，讓宿舍裡的學生也能擁有與跨國公司同等的超級運算能力。這種普及化推動了 20 年前所未有的創新。展望 2046 年，我們的使命是確保 AI 同樣觸手可及，以便下一個改變世界的想法能夠來自任何地方的任何人。」
