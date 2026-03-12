裕利醫藥向禮來收購 Cialis®（他達拉非）於亞洲三個新增市場的相關權益

新加坡 - 2026年3月12日 - 亞洲領先的醫療健康解決方案公司裕利醫藥 （Zuellig Pharma）今日宣布，已成功收購禮來（Eli Lilly and Company）旗下男士保健產品Cialis®（他達拉非） 於香港、澳門及南韓的全部權利、所有權及相關權益。
Cialis®主要用於治療勃起功能障礙及良性前列腺增生。完成收購後，裕利醫藥將擁有 Cialis®在亞洲 11 個市場的商標權、藥品註冊許可及相關製造技術授權。是次收購標誌著裕利醫藥在原有八個亞洲市場的基礎上，進一步拓展至三個新增市場，並將繼續在相關市場推廣及分銷該品牌。
裕利醫藥擴展Cialis®的擁有權，將有助提升藥物在亞洲的可及性，讓更多受勃起功能障礙及良性前列腺增生影響的男性患者受惠。是次收購亦與裕利醫藥致力建立自有處方藥產品組合的策略相契合，進一步鞏固其作為綜合醫療健康解決方案企業的市場定位。
裕利醫藥行政總裁 John Graham 表示：「我們今次於三個新增市場收購 Cialis®，建基於我們兩年前奠定的穩固基礎，彰顯公司憑藉強大的商業能力及深厚專業知識，成功推動值得信賴的品牌持續成長。隨著業務版圖進一步擴展，我們將繼續專注推動可持續增長，並致力實踐企業使命，讓亞洲各地社群更容易獲取所需的醫療健康解決方案。」
https://www.linkedin.com/company/zuellig-pharma
關於裕利醫藥（Zuellig Pharma)
裕利醫藥集團是亞洲領先的醫療解決方案企業，致力在各地社區普及醫療服務。我們提供世界級配送、商業化及臨床試驗服務等多元化服務，並以創新精神為核心，積極回應區域快速演變的醫療需求。自百年前創立以來，公司至今已覆蓋18個市場、擁有逾12,000名員工和營收數十億美元。我們的團隊為200,000多家醫療機構提供服務，與超過450家客戶合作，其中包括全球前二十大製藥公司。