裕利醫藥向禮來收購 Cialis®（他達拉非）於亞洲三個新增市場的相關權益

新加坡 - 2026年3月12日 - 亞洲領先的醫療健康解決方案公司裕利醫藥 （Zuellig Pharma）今日宣布，已成功收購禮來（Eli Lilly and Company）旗下男士保健產品Cialis®（他達拉非） 於香港、澳門及南韓的全部權利、所有權及相關權益。



Cialis®主要用於治療勃起功能障礙及良性前列腺增生。完成收購後，裕利醫藥將擁有 Cialis®在亞洲 11 個市場的商標權、藥品註冊許可及相關製造技術授權。是次收購標誌著裕利醫藥在原有八個亞洲市場的基礎上，進一步拓展至三個新增市場，並將繼續在相關市場推廣及分銷該品牌。



裕利醫藥擴展Cialis®的擁有權，將有助提升藥物在亞洲的可及性，讓更多受勃起功能障礙及良性前列腺增生影響的男性患者受惠。是次收購亦與裕利醫藥致力建立自有處方藥產品組合的策略相契合，進一步鞏固其作為綜合醫療健康解決方案企業的市場定位。



裕利醫藥行政總裁 John Graham 表示：「我們今次於三個新增市場收購 Cialis®，建基於我們兩年前奠定的穩固基礎，彰顯公司憑藉強大的商業能力及深厚專業知識，成功推動值得信賴的品牌持續成長。隨著業務版圖進一步擴展，我們將繼續專注推動可持續增長，並致力實踐企業使命，讓亞洲各地社群更容易獲取所需的醫療健康解決方案。」





