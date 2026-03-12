陳保琼博士榮獲PECERA-HK 首屆「傑出教育家獎」

肯定其半世紀跨地域幼兒教育領航貢獻 香港2026年3月12日 /美通社/ -- 太平洋區幼兒教育研究學會（香港）（PECERA-HK）近日在香港耀中國際學校舉行成立二十周年慶典暨2025–2026年度大會，並首次頒發「傑出教育家獎」，以表彰在幼兒教育領域，作出卓越終身貢獻的教育工作者。耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士成為首位獲此殊榮的教育家，標誌其在中國香港、中國內地及海外幼兒教育發展方面的卓越成就，獲得廣泛認可。 本屆「傑出教育家獎」的遴選委員會，由三位深具影響力的教育界與公共行政領袖組成，成員包括：香港特別行政區政府前律政司司長梁愛詩博士、前教育署署長余黎青萍女士，以及前社會福利署副署長朱楊柏瑜女士。遴選委員會按照 PECERA-HK 的使命，從教育政策與制度影響力、創新精神與專業實踐，以及前瞻性學術研究等三方面，審慎評估候選人的終身貢獻。

余黎青萍女士在宣讀頒授辭時表示：「自1970年代起，陳保琼博士一直是幼兒教育的先驅。她率先引入『開放式課室』及『遊戲中學習』理念，並以研究、倡議及專業實踐推動制度變革，其影響力延伸至中國內地及海外，是跨文化幼教界的領航者。」 活動亦邀請到香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝博士擔任主禮嘉賓。施博士感謝陳保琼博士對幼兒教育的貢獻，並在致辭時指出：「讓兒童通過遊戲進行愉快學習，鼓勵探索、激發好奇心，為終身學習奠定基礎。同樣，品德教育以及培育正面價值觀和態度，也是培養兒童成為自信、積極樂觀、堅毅的人的重要支柱。」

陳保琼博士發表得獎感言時表示：「這份榮譽，不只是對我個人六十年幼教生涯的肯定，更是對所有堅守專業、用心培育幼兒的教育工作者的致敬，我倍感榮幸，也深知責任之重。」 自1970年代起，陳博士一直是幼兒教育領域的先驅。她積極推動「開放式課室」及「遊戲中學習」的理念，不僅持續深化相關理論，更將其付諸實踐，將影響力延伸至中國內地及美國，成為國際公認的教育領袖。 自 1979 年起，中國香港的幼兒照顧及教育制度經歷重大轉變，而陳博士始終站在改革最前線。她革新當時主流的機械式教學模式，並通過家長及社區教育，提升社會對學前教育重要性的認知，為香港幼兒教育開創新局面。

她長期致力於研究、倡議與專業實踐，最終促成香港耀中幼教學院（YCCECE）的創立，為香港幼教專業發展樹立重要里程碑。作為香港首間提供教育學研究生課程的私立高等教育院校，YCCECE持續培育優秀幼教人才，為本地幼兒教育的長遠發展作出深遠貢獻。 陳博士亦大力倡導跨文化與雙語教育，為少數族裔學生及教師創造更多學習與專業發展機遇。她的遠見卓識與躬身實踐，成功推動本地幼教與國際接軌，顯著提升了行業的專業水準。 誠如陳博士所言，「幼兒教育，是一項育人的事業。」展望未來，耀中耀華教育網絡將繼續攜手教育業界同仁，通過跨文化合作、研究推進、教師專業發展與幼兒教育政策參與，同心協力、守護初心、堅守專業。

是次慶典除頒授獎項外，還舉行了兩場主題演講，分別由牛津大學教育心理學榮休教授 Kathy Sylva 主講「在學前與家庭支援幼兒自我調節：縱向與介入研究的實證」，以及香港教育大學校長李子建教授主講「數碼時代幼兒教育的未來：我們該何去何從？」。 大會亦邀請到香港賽馬會慈善事務副總經理李寶雯女⼠、利希慎基金總裁何宗慈女⼠、周⼤福慈善基⾦秘書陳美華女⼠，以及李國賢基⾦會項⽬總監余愛玲女⼠，共同參與「揚帆護幼啟新篇」專題座談會，探討幼兒教育的未來發展方向。

此外，活動當日還舉行了「質素認證及專業啟導（QAPC）計劃」質素認證證書頒授儀式，並展示了「PECERA 2025上海年會海報匯報」精華，整場活動由此成為連結學術研究、教育實踐與政策制定的重要平台。