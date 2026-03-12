「數碼無障礙嘉許計劃」現已正式接受報名

以長者生活為本 推動企業打造貼心數碼服務 香港2026年3月12日 /美通社/ -- 由香港互聯網註冊管理有限公司主辦、數字政策辦公室協辦，並由平等機會委員會擔任獨立顧問的「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」現已正式接受報名。本計劃旨在以長者及殘疾人士的日常生活數碼需要為本，推動企業優化網站及流動應用程式設計，協助有需要人士跨越數碼障礙，推動更共融的智慧生活。 數碼服務普及下的數碼障礙挑戰 在香港，公共服務與商業活動正迅速邁向數碼化。無論是預約醫療服務、查詢交通路線、使用銀行網上理財服務、網上購物，以至在餐廳掃 QR 碼點餐，市民日常生活愈來愈依賴數碼服務。然而，對不少長者及殘疾人士而言，這些看似便利的數碼服務，卻往往成為難以跨越的障礙。

例如：字體過小令長者及視力受限人士難以閱讀，操作流程繁複容易帶來挫敗感，而缺乏清晰指示、語音輔助或複雜操作方式的設計，亦為肢體、感官或認知能力受限的人士帶來實際困難。在餐廳場景中，QR 碼點餐介面欠缺清晰指示，令部分長者及殘疾人士在用餐時感到無所適從。 這些設計上的不足，往往迫使長者及殘疾人士在使用數碼服務時依賴他人協助，影響其自主性與信心，亦進一步加劇數碼鴻溝，阻礙他們平等參與社會生活。 讓科技更貼近每一位市民：以嘉許推動數碼無障礙實踐

數碼無障礙嘉許計劃諮詢委員會主席黃家偉工程師表示：「我們經常聽到長者分享，他們希望能自行預約醫療服務，卻因系統設計過於複雜而放棄；亦有長者希望嘗試使用電子支付，卻因介面設計不夠友善而感到不安。這些真實個案正正反映出數碼無障礙的重要性。企業若能在平台設計中加入更多貼心考慮，不但能改善長者的生活質素，亦能展現其履行社會責任的承擔。」 「數碼無障礙嘉許計劃」透過嘉許制度，鼓勵企業優化網站及流動應用程式，包括提供更明確且一致的導覽設計、更大的字體設定、更高的顏色對比度，以及簡單直觀的操作流程。同時，計劃亦倡議企業加入圖片描述、支援讀屏軟件的介面與操作提示，協助有需要人士融入數碼世界。獲得嘉許的企業不僅能展示其在推動共融發展及關顧不同社群需要方面的承擔，亦有助提升品牌形象，建立公眾信任，實現社會效益與商業價值的雙贏。

此計劃已正式展開，並預計於明年年中舉行頒獎典禮，以表揚在數碼無障礙設計方面表現卓越的企業與機構。多間非政府組織及長者服務機構亦表示全力支持，縮窄數碼鴻溝、促進社會共融的重要平台。上屆「長者友善獎」得獎機構指出：「許多長者希望能獨立完成日常事務，若企業能提供更簡單直觀的設計，他們將能更安心地使用電子服務，並保持積極參與社會活動。」 「數碼無障礙嘉許計劃」不僅是一項認證，更是一場推動社會改變的行動。透過企業、政府及公眾的共同努力，香港有望建立一個更無障礙、更共融的數碼環境，讓長者及殘疾人士能與所有市民一同享受智慧生活帶來的便利。

「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」現正接受報名，歡迎所有本地企業和機構，包括私人公司、非政府組織、學術機構、公營機構及網站及流動應用程式開發公司參加，共同推動數碼無障礙發展，為長者及殘疾人士打造更友善、易用的數碼服務環境。 參與機構可免費獲得評估及諮詢服務之外，計劃亦設有免費網上工作坊，加強對數碼無障礙設計的認識，以協助提升其網站及流動應用程式的無障礙水平。經評估並符合評審準則的網站和流動應用程式將獲頒發相關獎項。

如欲報名參加及了解更多詳情，請瀏覽網站 www.digital-accessibility.hk，截止日期為 2026 年 10 月 30 日。 關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、.org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

