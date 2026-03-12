FinChain星鏈發布OpenClaw金融解析Skill，全面啟動自主型智能體金融領域布局

香港2026年3月12日 /美通社/ -- FinChain星鏈正式宣布，其自主研發的首個OpenClaw金融解析Skill——finchain-skill已在龍蝦社區（ClawHub）正式上線。該Skill的發布標誌著FinChain星鏈正式啟動自主型智能體金融領域的技術布局，邁出了構建AI驅動的合規金融生態的關鍵一步，為鏈上金融服務智能化升級註入新動能。 作為FinChain星鏈在自主型智能體金融領域的首個核心成果，finchain-skill聚焦星鏈生態核心金融場景，重點解決FinChain星鏈生態體系、FUSD及RWA（現實世界資產代幣化）等核心金融問題。依托OpenClaw AI操作系統的技術架構，該Skill實現了大模型「思考」能力與金融數據「執行」能力的深度融合，用戶可通過自然語言交互，便捷解析復雜鏈上金融數據、獲取精準金融解答，大幅降低金融智能體的使用門檻，讓非專業開發者也能輕松對接鏈上金融服務。

此次finchain-skill的上線，是FinChain星鏈布局自主型智能體金融領域的重要落子，彰顯了其以技術創新推動金融智能化、合規化發展的核心戰略。不同於傳統金融AI的被動響應模式，FinChain星鏈布局的自主型金融智能體具備自主感知、推理決策和實時適應的能力，可獨立完成金融數據處理、合規審核、風險管控等復雜任務，推動金融服務從「被動響應」向「主動服務」轉型，契合全球金融領域AI智能體的發展趨勢。 FinChain星鏈的自主型智能體金融布局並非單一技能的發布，而是構建了一套完整的戰略體系。FinChain星鏈聯合全球各大公鏈構建去中心化合規層，搭建鏈上通用一體化身份系統，為自主型金融智能體的落地提供合規基礎設施支撐；同時，結合復星財富控股的資產優勢、騰訊雲的技術支持及其龐大的傳統金融產業生態資源，星鏈將持續豐富OpenClaw Skill矩陣，拓展智能體在RWAfi、鏈上資產托管、跨境流動性配置等場景的應用，推動自主型智能體與金融業務的深度融合，提升投融資效率，強化鏈上金融資產透明度。

FinChain星鏈CEO趙晨表示，「OpenClaw金融解析Skill的上線只是布局的起點。未來，FinChain星鏈將以該Skill為基礎，持續深化自主型智能體技術研發，聚焦金融合規與效率提升兩大核心，推動技術在金融機構服務、開發者生態建設等領域的應用落地。為讓更多開發者與合作夥伴便捷體驗自主型金融智能體的高效性。FinChain星鏈計劃於近期在大中華區其他主要城市聯合騰訊雲開展相關技術推廣活動，進一步凝聚生態力量，共建去中心化合規金融新生態。」 關於FinChain星鏈 FinChain星鏈是復星財富控股、Solana基金會、Vaulta基金會、Sonic Labs、Avalanche、Animoca Brands、騰雲資本、Unified Ventures共同投資的全球實物金融區塊鏈網絡的Web3品牌，定位為合規賦能現實資產鏈上流轉的金融基礎設施平臺。星鏈致力於聯合全球各大公鏈構建去中心化合規層，建設鏈上通用一體化身份系統，為各國金融機構和穩定幣發行商擴展跨國際流動性資源儲備，為科技金融開發者提供合規的去中心化基礎設施；同時依托復星財富控股的金融服務優勢，推動RWA資產代幣化落地，發行以合規現實資產為支撐的FUSD，凝聚鏈上信任機製，提升投融資效率，共建去中心化金融的合規生態體系。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/finchainopenclawskill-302711808.html SOURCE Finchain Holdings (Cayman) Limited