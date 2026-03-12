《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》顯示：2025年全球藝術銷售額上升4%，達596億美元

在高端市場信心回升的帶動下，全球藝術市場於2025年恢復增長，其中藝術經銷商銷售額同比增長2%，公開拍賣銷售額按價值增長9%。 香港 - 2026年3月12日 - 巴塞爾藝術展和瑞銀集團（「瑞銀」）今日聯合發佈第十份《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》。該報告由Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士撰寫，結合經濟環境動態、買家習慣演變以及環球財富格局變化，全面洞察2025年全球藝術市場，並深入分析重要市場的表現和發展，包括畫廊、藝術經銷商、拍賣行和藝博會等領域。報告以數據為基礎，是審視當今全球藝術市場關鍵影響因素最全面的權威著作。



Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士表示：「2025年的藝術市場在經歷過去幾年的收縮後，迎來小幅增長。然而複雜多變的全球地緣政治依然影響市場，尤其是跨境交易領域，其全面效應將在2026年持續顯現。關稅對部分藝術類別的直接影響有限，然而宏觀政策的不穩定性以及貿易碎片化為行業帶來挑戰，波及定價和供應狀況。同時，因為藝術交易高度依賴全球流動和國際收藏家網絡的支撐，保護主義的傾向以及藝術交易的本地化趨勢亦可能構成長期風險。初步數據顯示2025年全球跨境藝術交易保持相對穩定，而其未來走向將對市場發展至關重要。」



瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）表示：「《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》呈現亞太地區藝術市場的多元圖景。中國穩居全球領先藝術市場之列，而香港持續作為亞洲藝術市場的重要樞紐，今年錄得數宗高價位成交，宏觀經濟亦呈現初步回穩跡象。新加坡則持續保持增長勢頭，穩步發展為區域藝術市場重心。隨著通脹趨緩及區域宏觀環境改善，這些發展形勢進一步強化亞太地區在全球藝術市場的重要性。」



巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz表示：「2025年標誌著藝術市場回歸增長，亦是其發展進程中的一個重要轉折點。過去一年中，藝術經銷商積極優化展覽計劃和客戶互動策略，藝博會相關的銷售亦有所增長。儘管成本上升、地緣政治不穩定性以及關稅問題依然影響市場，買家信心逐漸增長，並在年末迎來了活躍的交易。隨著市場的理性調整，其持續增長將取決於眾多因素，包括優質的作品、客戶關係的深化，以及全球藝術生態系統的拓展，這些也是我們2026年關注的重點。」



《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》主要發現包括：



全球銷售： 2025年全球藝術市場回歸增長，銷售總額較上年增長4%，達596億美元。藝術經銷商總銷售額增長2%，至348億美元；公開拍賣銷售額增長9%，至207億美元；而拍賣行私洽銷售略下降4%，至42億美元。2025年全年交易量預計達4,150萬宗，增長 2%。

2025年全球藝術市場回歸增長，銷售總額較上年增長4%，達596億美元。藝術經銷商總銷售額增長2%，至348億美元；公開拍賣銷售額增長9%，至207億美元；而拍賣行私洽銷售略下降4%，至42億美元。2025年全年交易量預計達4,150萬宗，增長 2%。 領先藝術市場 ：美國、英國和中國銷售額佔全球的76%，與去年持平。美國保持全球最大藝術市場地位，銷售額佔44%；英國次之，佔18%；中國位列第三，佔14%。法國銷售佔比上升一個百分點至8%，鞏固其作為全球第四大藝術市場及歐盟最大藝術市場的地位。

：美國、英國和中國銷售額佔全球的76%，與去年持平。美國保持全球最大藝術市場地位，銷售額佔44%；英國次之，佔18%；中國位列第三，佔14%。法國銷售佔比上升一個百分點至8%，鞏固其作為全球第四大藝術市場及歐盟最大藝術市場的地位。 區域市場表現分化： 美國 銷售額達260億美元，比去年增長5%，儘管貿易環境存在不確定性，高端拍賣市場仍強勁反彈。 英國 銷售額達105億美元，同比增長2%，主要由公開拍賣帶動。 中國 銷售額達85億美元，增長略高於1%。儘管房地產市場下行以及其他經濟因素影響消費者信心，市場仍保持穩定。 法國 銷售額上升9%，至45億美元，拍賣和藝術經銷商銷售均表現強勁，令市場規模超越2019年的水平。 其他 歐洲 和 亞洲 地區市場表現不一：瑞士（增長13%）、奧地利（增長13%）、西班牙（增長6%）及韓國（增長6%）等市場錄得增長，而德國（下降10%）、意大利（下降2%）及日本（下降1%）則有所下降。

藝術經銷商市場回暖 ：全球藝術經銷商銷售額達348億美元，同比增長2%。42%的經銷商銷售上升，然而營運成本平均增加5%，持續壓縮盈利。小型經銷商（營業額低於50萬美元）的銷售增長最高，中型經銷商（營業額100萬至1000萬美元）銷售略有所放緩，而營業額高於1,000萬美元的大型經銷商銷售重新恢復增長。

：全球藝術經銷商銷售額達348億美元，同比增長2%。42%的經銷商銷售上升，然而營運成本平均增加5%，持續壓縮盈利。小型經銷商（營業額低於50萬美元）的銷售增長最高，中型經銷商（營業額100萬至1000萬美元）銷售略有所放緩，而營業額高於1,000萬美元的大型經銷商銷售重新恢復增長。 經銷商韌性及行業可持續性 ：根據媒體公佈的畫廊活動統計，2025年雖有部分備受矚目的畫廊結業，但整體而言，新開畫廊數量超過關閉數量。畫廊揭幕佔報導活動的42%，結業佔25%，反映行業持續的適應能力和韌性。

：根據媒體公佈的畫廊活動統計，2025年雖有部分備受矚目的畫廊結業，但整體而言，新開畫廊數量超過關閉數量。畫廊揭幕佔報導活動的42%，結業佔25%，反映行業持續的適應能力和韌性。 藝術家性別分佈 ：2025年畫廊代理的女性藝術家佔比進一步提升，達一級市場畫廊的50%，以及所有經銷商代理藝術家的45%。女性藝術家銷售額佔37%，遠高於2018年的28%，但最高收入區間與男性藝術家仍差異懸殊。

：2025年畫廊代理的女性藝術家佔比進一步提升，達一級市場畫廊的50%，以及所有經銷商代理藝術家的45%。女性藝術家銷售額佔37%，遠高於2018年的28%，但最高收入區間與男性藝術家仍差異懸殊。 藝博會重要性提升 ：藝博會銷售額佔經銷商營業額的35%，較上一年增長4%，亦是2022年以來的最高水平。海外藝博會銷售佔比最高，但國際和本地藝博會銷售均錄得增長，其中中型經銷商增幅尤為顯著。

：藝博會銷售額佔經銷商營業額的35%，較上一年增長4%，亦是2022年以來的最高水平。海外藝博會銷售佔比最高，但國際和本地藝博會銷售均錄得增長，其中中型經銷商增幅尤為顯著。 拍賣市場動態：公開拍賣和私洽總銷售額達248億美元。公開拍賣銷售額增長9%，至207億美元，主要由成交價超過1,000萬美元的超高價作品（增長30%）和下半年創紀錄的成交帶動；私洽銷售額下降5%，至42億美元。 線上銷售緩和 ：隨著高價作品回歸線下交易，線上藝術銷售額下降11%，至92億美元，這是2019年以來的最低水平。純線上銷售額佔市場總額的15%，同比下降3%，但依然是發掘新客戶的重要渠道。

：隨著高價作品回歸線下交易，線上藝術銷售額下降11%，至92億美元，這是2019年以來的最低水平。純線上銷售額佔市場總額的15%，同比下降3%，但依然是發掘新客戶的重要渠道。 市場前景改善：踏入2026年，市場信心增強，43%的藝術經銷商預期銷售會增長，38%預期表現維持穩定。中型拍賣行的前景亦好轉，體現在經濟和地緣政治多變的背景下，業界對市場仍保持樂觀。

