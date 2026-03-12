旅遊服務商將可透過Amadeus Travel Platform接受銀聯卡直接電商預訂及間接銷售付款

- 航空公司可統一直銷及間銷渠道的支付體驗

- 直接處理銀聯卡交易，有助航空公司改善現金流並提升客戶忠誠度 上海2026年3月12日 /美通社/ -- 根據ResearchAndMarkets最新預測，中國出境旅遊市場複合年均增長率(CAGR)將達13.5%，市場規模由現時1,400億美元，增至2033年的3,860億美元。銀聯國際協助持卡人於183個市場輕鬆進行跨境支付，其支付方式於亞太區旅客間尤受歡迎。因此，對於服務銀聯卡發行之85個國家及地區旅客的航空公司而言，能否直接受理銀聯卡至關重要。 根據Amadeus旗下Outpayce與銀聯國際的全新合作協議，透過Outpayce的Xchange Payments Platform處理直銷渠道網上支付的航空公司，可按標準方式原生受理銀聯卡。此原生受理模式不僅為航空公司帶來更多收益，亦大幅提升受理成功率，優化旅客支付體驗。

Amadeus Travel Platform是一個綜合平台，連接航空公司、酒店、租車公司及鐵路營運商等旅遊服務商與超過60,000家旅遊銷售商，讓業界能夠整合並推出具吸引力的旅遊產品。達成本次最新合作後，使用銀聯卡付款的旅客，預訂時可直接轉至服務商完成支付。 新模式讓旅客可享有與航空公司官網相同的支付體驗，包括透過直接向航空公司付款而獲得的會員優惠及獎勵。 透過直接處理支付交易，航空公司可更快取得資金，改善現金流，同時高效管理間接預訂的支付體驗。航空公司可自行制定詐騙管理等相關政策，提升受理成功率，帶來更優質的整體體驗。

銀聯國際全球總監盛近春表示：「銀聯於航空支付領域已建立穩固佈局。透過深化與Amadeus的合作，銀聯卡將全面整合至航空分銷底層技術，覆蓋官網及間接銷售渠道，進一步完善銀聯航空旅遊支付生態，推動業界朝更高效、更多元方向升級。」 Outpayce產品及合作部總監Damian Alonso表示：「我們致力於不論旅客選擇何種付款方式，都能在各渠道提供流暢的支付體驗。我們的支付平台讓旅客可輕鬆、安心地以自選方式付款。今後，不論旅客透過Amadeus旅遊銷售商還是航空公司直銷渠道預訂，均可享有一致的銀聯卡支付體驗，讓航空公司的支付投資效益最大化，整體體驗更為完善。」

新增銀聯卡受理服務後，旅客透過Amadeus Travel Platform完成預訂時，可使用全球主要卡組織直接向旅遊服務商付款。透過Outpayce Exchange Payments Platform實現銀聯卡原生受理，預計2026年上半年上線，並於2026年內逐步在Amadeus Travel Platform各市場推出。 編者備註： 關於銀聯國際 銀聯國際(UPI)致力拓展銀聯全球網絡，建構無縫跨境支付體驗。銀聯國際與全球超過2,600家機構合作，於183個國家及地區提供銀聯卡受理服務，並在85個國家及地區發行銀聯卡。銀聯國際為全球最龐大的持卡人群體提供優質、低成本、安全的跨境支付服務，同時為愈來愈多全球銀聯持卡人及商戶提供便捷的本地服務。

關於Outpayce Amadeus通過激勵創新、合作以及履行對人類、環境和地球的責任，讓全球每一位旅客的旅遊體驗更加美好。作為Amadeus旗下全資子公司，Outpayce透過新增人才投資、開放API平臺和受監管的支付服務牌照，進一步擴大Amadeus支付業務。 Outpayce簡化了旅遊支付，打造出更流暢的端到端旅遊體驗。我們的開放平臺可將金融科技公司和銀行服務提供者連接到整個旅遊生態系統，讓客戶和旅客能夠輕鬆享受支付領域的最新發展成果。 Outpayce Xchange Payment Platform (XPP)為旅遊商家解決身份驗證、支付受理和外匯(FX)等挑戰，並聯同合作夥伴提供詐騙管理及身份驗證等服務，為旅客打造更流暢的整體體驗。

在B2B支付領域，Outpayce整合虛擬卡、多種貨幣和支付方式，協助旅遊銷售商在向供應商付款時，優化成本、支付受理率和敏捷性。 Outpayce將繼續與Amadeus各團隊合作，將其服務能力嵌入Amadeus的所有應用程式中，從而實現無縫的端到端體驗。未來是即付即走的旅遊時代。 瞭解有關Outpayce的更多信息，請瀏覽www.outpayce.com。