宏利香港及澳門委任副行政總裁 進一步強化領導團隊

香港2026年3月12日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門今日宣佈紀榮道獲委任為副行政總裁，並將繼續擔任香港及澳門首席財務總監。是次任命進一步提升公司領導團隊的實力，並有助公司在港澳兩地市場實現其長遠增長目標及重點發展策略。 隨著其職責進一步擴大，紀先生將與行政總裁攜手推動企業整合、強化管治督導，並確保公司的策略重點與日常營運協同一致。他亦會代表行政總裁參與公司多個專責委員會，推動相關業務範疇緊密協作，並繼續擔任宏利香港及澳門管理高層成員。

此外，紀先生將繼續領導財務職能，統籌財務會計與匯報、財務規劃與分析、庫務、企業精算、資本及資產負債管理，以及其他財務相關事務。他亦負責領導分銷獎酬及業務數據分析工作，以推動績效管理及問責文化。 紀先生於 2013 年加入宏利，歷任香港及澳門多個領導要職，涵蓋計價、產品及康健業務。他曾任首席產品總監，後兼任康健主管，為公司在區內的策略發展及市場領導地位作出重大貢獻。 宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「紀先生是一位卓越領袖，憑藉多元化的專業知識、策略遠見及團隊協作能力，屢助公司取得卓越佳績。從領導精算計價、產品開發，到拓展康健業務，以至出任首席財務總監，他一直致力於提升公司的市場地位並強化財務管治。紀先生此次進一步擴大職責，反映他在公司各個業務層面的重要影響，我深信這有助我們進一步實現公司的長遠增長目標。」

宏利香港及澳門概覽 宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。 宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302711936.html SOURCE 宏利香港