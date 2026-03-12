【MWC 2026】GSMA發佈AI Calling原生應用體驗規範

西班牙巴塞羅那2026年3月12日 /美通社/ -- 在2026年巴塞羅那通信展期間，在由GSMA主辦的5G Futures Summit上，GSMA發佈了《Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era》白皮書。白皮書定義了面向移動AI時代運營商原生話音業務的發展演進趨勢、應用場景和商業模式，並詳細闡述了AI Calling體驗評估規範，幫助運營商實現話音體驗建網，助力用戶話音業務的體驗躍升。 白皮書指出，在5G-A與AI的協同驅動下，移動通信進入到了移動AI時代，運營商的原生話音業務已從傳統話音演進到AI智能話音。如今，在原生IMS話音網絡基礎能力之上疊加AI算法和算力，傳統的語音通話正在向增強型服務和創新應用演進，為用戶帶來穩定、高清、可視、智能、高效的下一代通話體驗。這其中包括AI沉浸式通話、AI交互式通話等應用方向，這些新的AI通話服務對網絡連接能力和AI能力都提出了新的要求。

在白皮書中提到，AI降噪是AI沉浸式通話中的典型應用，通過AI算法消除不同場景下的環境噪音，使運營商的原生通話服務更加清晰，為用戶提供更加沉浸式的體驗。AI降噪算法可應用於辦公（>40分貝）、街道（>60分貝）和施工（>80分貝）等多種場景，使用戶無需依賴終端設備即可享受高質量的語音服務。AI增強的實時翻譯是交互式通話的典型場景，得益於話音網絡能力的增強，長期存在的語言障礙正在被打破。現在，通過AI Calling可以在視頻通話中提供準確實時的語音轉錄或翻譯，這對於參與國際在線會議的商務人士、前往異國旅行的遊客或聽力障礙人士來說，具有非常大的價值。

在商業模式方面，白皮書提到運營商可以通過嵌入AI能力，為傳統原生語音服務注入新功能新活力。用戶通過支付訂閱費用，即可在標準通話中享受AI驅動的增強功能，使運營商從單一的流量變現轉向多維度的體驗變現。 在AI Calling場景下，如何衡量用戶體驗是運營商面臨的新的課題。這次白皮書系統性的定義了AI Calling的體驗評估模型規範。AI Calling體驗評估模型規範在傳統高清話音三個體驗指標維度（QoE、QoS、覆蓋）的基礎上，疊加了AI沉浸式體驗、AI互動式體驗、QoI三個新的維度。其中，沉浸式通話場景可使基礎音通話體驗得到躍升，如可明顯感知的MOS提升、SNR增強等。交互式通話場景下網絡需要提供新的交互通道和能力，如通過DC（Data Channel, 數據通道）和VC（Video Channel, 視頻通道）能力，以實現屏幕共享、實時翻譯、座席交互等增強體驗。QoI是衡量話音網絡智能化程度的關鍵指標，這包括高質量的AI模型、靈活的AI管理能力、基於AI的網絡/用戶狀態感知與決策、普惠性AI服務能力等，是實現話音體驗躍升的網絡基礎保障。

當前，ITU已啟動一個名為P.AI-MOS的工作項目，用於評估多模態人工智能應用的用戶體驗，AI Calling語音體驗的提案也在研究之中。基於此，GSMA協同產業界呼籲共同推動體驗評測模型的發展，建立AI應用關鍵質量指標（KQI）與網絡關鍵性能指標（KPI）之間的映射規則，加速移動AI業務體驗標準的落地，從而更好地支撐移動AI產業的發展。