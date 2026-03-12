青協「香港國際無伴奏合唱節」快將開鑼 匯聚歐亞美頂尖樂團「人聲漫遊」全城

盛典門票現正發售香港 - 2026年3月12日 - 國際聲景交匯，純人聲席捲全城。由香港青年協會主辦的年度旗艦音樂活動「香港國際無伴奏合唱節2026」，將於3月21日至29日期間盛大舉行。今年主題為「人聲漫遊」 （Voices Unbound），寓意聲音無界、創意無限。逾20隊海外及本地人聲樂團，在9天內呈獻十多場舞台盛典及社區演出，帶領觀眾穿梭多元音樂國度。
這是香港唯一且最大規模的無伴奏合唱盛事，自2008年起邀請世界級與本地團隊，在舞台上呈獻頂尖演出，更讓音樂深入城市社區，紮根本地文化。
匯演精選國際藝術家展現無伴奏極致魅力
焦點節目「國際無伴奏音樂盛典」將於3月27日（五）假伊利沙伯體育館隆重舉行。來自保加利亞的Spectrum Vocal Band融合爵士與民謠、廈門的City Singers擅長民族音樂及R&B、美國的Pitch, Please!帶來學院式青春聲音，聯同本地冠軍人馬——EDM風格的Saliva Music及創作系小小新力軍Little by Little Kids，呈獻跨文化人聲饗宴。門票現已公開發售，歡迎公眾登入城市售票網urbtix.hk或親臨售票處購票。
此外，「無伴奏合唱Gala」於3月22日（日）假香港文化中心露天廣場舉行，讓觀眾在維多利亞港旁黃昏美景下放鬆欣賞國際級演出。「國際無伴奏馬拉松音樂會」則於3月28日（六）假觀塘apm舉行，持續4小時的表演邀請公眾一同沉浸於人聲的韻律的奇幻接力賽。以上節目免費入場。
社區樂動國際藝術家走進全港街頭校園
合唱節不僅限於舞台，更深入社區。「人聲序曲：無伴奏合唱商場演出」及「人聲迴響：無伴奏合唱商場演出」分別於3月21日（六）假觀塘apm及3月29日（日）假銅鑼灣wwwtc mall舉行，讓市民在生活中意外邂逅音樂驚喜。
另一亮點「純人聲出沒注意」於3月23日至26日（一至四）展開，一眾表演嘉賓帶同「流動舞台」巡遊全港多區地點即興表演。純人聲更會於校園出沒，表演嘉賓將與學生互動，以輕鬆的角度介紹音樂知識及傳揚團體精神，點燃年輕一代音樂熱情。
更多活動詳情可瀏覽青協「文化藝術組」網站 csu.hkfyg.org.hk。
關於青協文化藝術組
青協文化藝術組一直致力推動本地無伴奏合唱發展，開拓更多青年參與文化藝術的機會和空間；每年舉辦多元的無伴奏合唱訓練及活動，至今超過300間中學、逾38萬人次參與相關的活動。青協更於2010年及2016年兩度榮獲香港藝術發展局頒發的「藝術教育獎（非學校組）」；而「香港國際無伴奏合唱節」、「無伴奏合唱教育計劃」及「青協香港旋律」從各方面支援青年欣賞及學習，亦培育了不少無伴奏合唱組合，為本地文化發展作出貢獻。