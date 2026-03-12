青協「香港國際無伴奏合唱節」快將開鑼 匯聚歐亞美頂尖樂團「人聲漫遊」全城

關於青協文化藝術組

青協文化藝術組一直致力推動本地無伴奏合唱發展，開拓更多青年參與文化藝術的機會和空間；每年舉辦多元的無伴奏合唱訓練及活動，至今超過300間中學、逾38萬人次參與相關的活動。青協更於2010年及2016年兩度榮獲香港藝術發展局頒發的「藝術教育獎（非學校組）」；而「香港國際無伴奏合唱節」、「無伴奏合唱教育計劃」及「青協香港旋律」從各方面支援青年欣賞及學習，亦培育了不少無伴奏合唱組合，為本地文化發展作出貢獻。





