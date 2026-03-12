玉山銀行攜手 IBM 建立領先台灣業界的企業級AI治理框架

IBM 編纂《AI治理白皮書》為台灣金融業奠定可信任、可規模化AI應用基礎 台北, 2026年3月12日 /美通社/ -- 在生成式AI帶動全球金融產業加速革新的關鍵時刻，玉山銀行攜手IBM 諮詢宣布完成領先台灣各界的金融業「企業級AI治理框架」，同時制定編寫專為金融業場景應用的《AI治理白皮書》。這項成果標示台灣金融業正式從單點探索，跨入大規模、安全導入AI的全新階段，為建構更為可信任、有效率的AI金融服務奠定重要基礎。 在這項合作中，IBM參考歐盟 AI Act、ISO42001等具前瞻性的國際AI治理監管框架與精神，協助玉山銀行完整設計企業級AI治理框架與落地步驟，提供清晰的治理全景圖，讓玉山銀行明確掌握現行治理的成熟度，及未來可持續發展的路徑。作為台灣率先完成導入企業級AI治理架構的商業銀行，玉山銀行亦肩負產業示範的責任與角色，期望以實際成果為同業建立參考標竿，推動台灣金融生態系提升AI風險管理能力。

台灣 IBM 諮詢總經理林翰表示，AI治理不僅是管理工具，更是企業啟動高速創新的開關；AI治理之於企業級AI就如同汽車的方向盤，決定AI技術在企業內是否能以可信任、安全、有效的狀態被全面使用。此次 IBM 與玉山銀行的合作，不僅在台灣金融業率先建立具備完整制度、流程與方法論的AI治理框架，也證明台灣企業已啟用更為成熟、永續的、且具國際競爭力的AI應用與治理架構。IBM 與玉山銀行將繼續合作，協助更多台灣企業藉由導入有效的AI治理架構，掌握AI轉型趨勢，創造AI規模化應用價值，引領台灣產業發展負責任的企業級AI生態系。

台灣 IBM 諮詢AI與數據服務業務主管林桂如表示，企業級AI治理框架的核心精神奠基於資料科學、業務場景特性與風險三項原則；治理涵蓋AI模型開發、訓練、驗證、部署到監控的全生命週期管理，不只僅是AI建模階段的單點檢查。透過科學化的指標、更切合業務現況的流程，使原本繁雜且不集中的AI風險控管要求，轉為以邏輯明確、一致且有效的方式，落實在每個應用場景。 除了核心治理框架，IBM與玉山銀也協作設計與制訂了一套有邏輯可依循、有憑據可審核的治理操作方法，編纂為《AI治理白皮書》，彌補現行法規指引與企業執行之間的落差。這套方法將法規條文「翻譯」轉化為可直接操作的流程步驟，讓業務單位、模型開發團隊、資安、法遵等跨職能部門，都能依循一致的步驟選擇治理控制項，使治理不再只是抽象的概念，而是可執行、可控管、可持續改善的具體行動。

在技術層面，這份《AI治理白皮書》提出近百種輔助合規監管的技術方法，使AI治理能借力技術，以相對客觀、量化的做法，提高治理的準確度與效率。將技術嵌入業務流程，讓治理從過往被視為是限制與禁令，轉變為讓企業無後顧之憂、全力加速創新的重要利器。 本次成果同時奠定玉山銀行未來大規模導入AI的基礎；透過清晰的規範、可複製的流程與可延展的治理框架，玉山銀行已具備導入審查、測試、自動化治理工具的優良環境，能支持更多AI應用快速可靠地上線，加速推動全行AI規模化。

