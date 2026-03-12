CPB肌膚之鑰宣佈ANNE-MARIE IMAFIDON榮獲2026年「光耀之力獎」

- 表彰以STEAM教育賦能女孩、釋放其潛能共創璀璨未來的全球倡導者 東京2026年3月12日 /美通社/ -- CPB肌膚之鑰(Cle de Peau Beaute)欣然宣佈，Stemettes首席執行官兼聯合創始人Anne-Marie Imafidon博士榮獲2026年「光耀之力獎」(The Power of Radiance Awards)。該獎項如今已邁入第八屆，旨在表彰憑借自身倡導、領導力與傑出成就，推動女孩教育發展、為後代創造機遇的女性。此舉亦體現了CPB肌膚之鑰支持女孩教育的長期承諾——品牌堅信，教育是釋放潛能、為全球社群締造更璀璨未來的最強大力量之一。

Imafidon博士表示：「女孩們理應擁有的不僅是學習的機會，更是引領未來的機會。當她們擁有空間去保持好奇、發揮創意，並勇敢做自己時，非凡的改變便會發生。能夠助力這一代年輕人發現自身力量，我深感榮幸。同時，我也衷心感謝CPB肌膚之鑰，認可創造這些機會的重要意義。」 Imafidon博士出生於倫敦，父母為尼日利亞裔，自幼便展現出過人的學術天賦，10歲時便通過首幾個英國普通中等教育證書考試(GCSE)。隨後，她從牛津大學取得數學與計算機科學碩士學位，成為該學位最年輕的女性獲得者之一。在得知女孩與非二元性別群體在科技領域面臨諸多障礙後，她於2013年聯合創立了Stemettes，為該群體提供STEAM實操體驗、導師指導與互助社群。如今，她已成為改寫STEAM領域「誰能入局」敘事的重要發聲者。她率真坦誠、富有遠見，始終鼓勵年輕人掙脫傳統束縛，暢想無限未來。

Imafidon博士所做的工作，正體現了「光耀之力獎」的理念：教育是點亮每一位女孩內在光芒的關鍵，讓她們能夠為自己與所在社群締造更光明的未來。 CPB肌膚之鑰全球品牌總裁Naomi Kawanishi表示：「『光耀之力獎』旨在表彰那些在STEAM領域推動女孩賦權、為他人照亮前路的女性，Anne-Marie Imafidon博士正是這一精神的傑出典範。她通過Stemettes所開展的工作，正在重塑年輕人對自我可能性的認知。她的自信、遠見與堅守，激勵著我們繼續守護每位女孩身上的無限潛能。我們深感榮幸能夠表彰她的卓越貢獻，並支持她繼續為所有人創造更加璀璨的未來。」

「光耀之力獎」是CPB肌膚之鑰全球公益承諾的一部分，品牌始終將教育視為推動社會變革的重要力量。這一使命的核心，正是品牌標誌性的第一步護膚產品——精華肌底液(The Serum)。該產品旨在喚醒肌膚智能(Skin Intelligence)——即肌膚與生俱來分辨正負刺激的能力，同時激活肌膚活力與光采之源。 品牌堅信，真正的改變始於第一步。為此，CPB肌膚之鑰以精華肌底液助力該公益項目，承諾將該產品的部分銷售額用於推動這一使命。 每年，「光耀之力獎」都會表彰一位通過教育、導師指導與社群賦能，為女孩發展帶來切實可見、意義深遠影響的傑出女性。Imafidon博士亦躋身歷屆獲獎者之列，與她們一起，以自身領導力，持續為全球女孩拓寬成長之路。

借助2026年「光耀之力獎」，CPB肌膚之鑰將幫助Imafidon博士及Stemettes拓展相關項目，為青少年提供豐富的STEAM學習機會、沉浸式工坊與專業導師指導，培養她們的好奇心、自信心與抗挫力，為其邁向璀璨的未來鋪就道路。 關於Anne-Marie Imafidon博士

Anne-Marie Imafidon博士獲大英帝國員佐勳章(MBE)，是具有開拓精神的計算機科學家、數學家與社會企業家，同時擔任屢獲殊榮的社會公益項目Stemettes的聯合創始人兼首席執行官。該項目旨在激勵並支持女孩與非二元性別群體投身STEAM領域。Imafidon博士因在引領多元包容、推動機會公平方面的貢獻享譽全球，她常以主旨演講嘉賓、作家的身份亮相，同時擔任多家大型機構的顧問。她的理念果敢而富有感染力，鼓勵女孩突破傳統邊界暢想未來，自信擁抱個人潛能。她也因對青年女性發展及STEAM領域的傑出貢獻獲得大英帝國員佐勳章。

關於Stemettes

Stemettes創立於2013年，是總部位於英國的社會企業，通過開設專業學院、提供導師指導、舉辦工作坊與各類活動，為女孩及非二元性別群體免費提供STEAM沉浸式體驗。該組織的使命是讓該群體在STEAM相關職業中看到自身的可能性，將實操學習與榜樣引領相結合，同時搭建其與行業對接的橋樑。截至目前，該組織已觸達全球超7萬[1]名青少年。 [1] Stemettes.org 關於CPB肌膚之鑰

CPB肌膚之鑰作為資生堂旗下全球奢華護膚彩妝品牌，誕生於1982年，是優雅與科技的極致融合。Cle de Peau Beaute寓意「開啟美麗肌膚的鑰匙」。品牌秉持日式精緻美學與智慧，將尖端科技與前衛理念及藝術美感相結合。目前，CPB肌膚之鑰的產品行銷全球27個國家和地區，品牌的使命是解鎖每位女性內心的光耀之力。

