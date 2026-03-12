首爾SAN榮獲2026年度ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」 ONE TO WATCH AWARD「最值得關注獎」

江南區新晉現代韓國高級食府San融合法式料理風格 展現非凡美食及未來上榜潛力香港 - 2026年3月12日 -首爾新晉高級食府San，榮獲S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」頒發2026年度One To Watch Award「最值得關注獎」。此獎項旨在表彰近期嶄露頭角，並有潛力於未來幾年躋身Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳。
San於2024年開業，在首爾廣受讚譽，短短一年多便憑著卓越表現獲提名競逐One To Watch Award「最值得關注獎」。該餐廳坐落於時尚的江南區，以主廚Jo Seung-Hyun精心構思、融入法式料理風格的精緻現代韓國嚐味菜單而聞名。
Jo 的資歷非凡，曾在三間享負盛名的食府磨鍊廚藝──包括最初在名廚Thomas Keller於納帕谷主理的著名餐廳The French Laundry及法國殿堂級餐廳La Maison Troisgros學藝，其後獲韓裔美籍名廚Corey Lee任命要職，為其三藩市高級亞洲料理餐廳Benu執掌廚房。在Benu擔任行政總廚長達八年後，Jo終於回到家鄉首爾，實現開設San的夢想。匠心獨運的嚐味菜單展現出他對經典法式料理注入韓國特色的創意詮釋，呈現精彩紛呈的時令佳餚。
Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「San迅速成為首爾最受矚目的高級食府之一，獲頒One To Watch Award『最值得關注獎』實至名歸。其團隊在烹飪卓越性、複雜度及對國家傳統的尊重方面均樹立了新標竿，延續首爾近年湧現創新餐廳這股鼓舞人心的潮流。」
對於榮獲2026年度One To Watch Award「最值得關注獎」，主廚Jo表示：「能夠獲得One To Watch Award『最值得關注獎』，San深感榮幸，無比感恩。San仍是一間年輕的餐廳，開業不久便得到如此肯定，對我們來說意義重大。感謝Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』給予我們這份鼓勵。」
Jo以精湛廚藝展現韓國風味，專注於透過深度與精準度重塑大家耳熟能詳的菜式。其招牌創作包括：以蝦頭熬煮濃縮高湯製成的蝦味韓式辣醬搭配鮮蝦，呈現極致鮮味；重新演繹的經典韓式白灼魷魚，選用精心處理的槍魷魚，佐以墨汁醋辣醬。此外，Jo從自己在釜山成長的童年回憶中汲取靈感，炮製出豬肉湯飯的精緻版本。這道菜傳統上會配鹹蝦醬享用，如今則改以魚子醬作點綴，在保留熟悉感的同時，為韓式菜餚帶來耳目一新的現代詮釋。
除上述創新美饌外，向經典傳統致敬的招牌菜還包括香瓜水泡菜，為韓國國民美食蘿蔔水泡菜的變奏版。與此同時，由侍酒師Ju Jaemin主理的餐酒搭配進一步昇華San的餐饗體驗。賓客可選擇五杯或八杯配酒，每款葡萄酒皆經過精心挑選，與層次豐富的佳餚相得益彰。
San是自2017年以來首間獲此殊榮的首爾餐廳。最近幾屆得獎餐廳包括：班加羅爾 Farmlore（2025年）──主打極具地方特色的印度食材；北京Lamdre蘭齋（2024年）──以藏傳哲學為靈感，著重可持續發展；以及雅加達August（2023年）──透過現代精緻料理技巧演繹印尼風味。
One To Watch Award「最值得關注獎」是 2026 年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮前率先公布三項大獎中的最後一項。本年度頒獎典禮將於2026年3月25日在香港嘉里酒店舉行，乃此項盛事首次在香港舉辦，屆時將公布亞洲頂尖餐廳榜單。頒獎典禮亦將由本地時間20:00開始，通過50 Best的YouTube頻道作現場直播，直播連結請點擊此處。
50 Best與專業服務顧問公司Deloitte（德勤）合作，由其作為官方獨立審裁合作夥伴，以確保投票程序及2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單的公正性與真實性。關於Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」投票程序的詳情，請參閱此處。
投票制度
Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳評審委員會」投票產生，該委員會由超過350位在亞洲餐飲業最具影響力的領袖組成，每位成員均憑藉其對亞洲餐飲界的專業見解而獲邀加入。評審委員會分為7個地區：印度及印度次大陸；東南亞南部；東南亞北部；香港、台灣及澳門；中國內地；韓國；以及日本。每位投票人須根據其過去18個月內的最佳餐廳體驗投出10票，其中至少4票須投予其所屬國家／特別行政區以外的餐廳。所有投票人均須保持匿名，投票過程保密、安全，並由專業服務顧問公司Deloitte（德勤）獨立裁定。
