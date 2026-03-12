ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」公布2026年度第51-100名延伸榜單

倫敦2026年3月12日 /美通社/ -- S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」在香港舉行的頒獎典禮前夕，率先揭曉本年度第51-100名榜單。此延伸榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由亞洲各地超過350位具影響力的業界領袖組成，當中包括餐廳經營者、主廚、烹飪專家、美食作家及食評家。
本年度第51-100名榜單重點一覽：
- 本年度第51-100名榜單涵蓋27個城市，較去年多出4個。10個城市為2026年度新加入，當中4個城市首次亮相榜單，包括：釜山、成都、金澤及西川
- 共有12間餐廳初次入選第51-100名榜單，反映出亞洲餐飲界的持續演變與深度
- 首爾以7間上榜餐廳領先所有城市，包括新入選的San（No.54）；釜山則憑藉Fiotto（No.99）首度亮相榜單
- 曼谷有5間餐廳入選，新加坡和香港各有4間餐廳佔榜，三地均有一間餐廳重新上榜
- 東京有3間餐廳躋身榜單，包括新入選的Sushi Shunji（No.63）。金澤迎來兩間新上榜餐廳──Kataori「片折」（No.82）及Respiración（No.92）
- 西川Dewaya「出羽屋」（No.93）首度入榜，突顯了日本多個城市的卓越美食多樣性
- 北京Chef 1996「1996川菜•主廚餐廳」位列No.52，成為排名最高的新入選餐廳。成都憑藉Co-「蔻」（No.69）首次登榜
- 吉隆坡Dewakan（No.62）為本年度第51-100名榜單上升幅最大的餐廳，較上年度躍升22位
查閱第51-100名完整榜單，請點擊此處。
Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「我們很高興揭曉本年度第51-100名榜單，並迎來更多傑出餐廳躋身其中。第51-100名榜單再次彰顯亞洲區極其多元且蓬勃發展的餐飲景象，本年度涵蓋來自27個城市的餐廳，其中12間餐廳更首度上榜Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』。」
2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單將於2026年3月25日在香港舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，活動由50 Best與主辦目的地合作夥伴香港旅遊發展局(Hong Kong Tourism Board) 攜手合辦。頒獎典禮亦將由香港時間20:00開始，通過50 Best的YouTube頻道作現場直播。
