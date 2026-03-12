ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」公布2026年度第51-100名延伸榜單

倫敦2026年3月12日 /美通社/ -- S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」在香港舉行的頒獎典禮前夕，率先揭曉本年度第51-100名榜單。此延伸榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由亞洲各地超過350位具影響力的業界領袖組成，當中包括餐廳經營者、主廚、烹飪專家、美食作家及食評家。

查閱第51-100名完整榜單，請點擊此處。

Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「我們很高興揭曉本年度第51-100名榜單，並迎來更多傑出餐廳躋身其中。第51-100名榜單再次彰顯亞洲區極其多元且蓬勃發展的餐飲景象，本年度涵蓋來自27個城市的餐廳，其中12間餐廳更首度上榜Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』。」

2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單將於2026年3月25日在香港舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，活動由50 Best與主辦目的地合作夥伴香港旅遊發展局(Hong Kong Tourism Board) 攜手合辦。頒獎典禮亦將由香港時間20:00開始，通過50 Best的YouTube頻道作現場直播。