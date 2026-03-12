皇庭智家完成配售新股份，所得款項將支持東南亞業務擴張

香港 - 2026年3月12日 - 皇庭智家控股有限公司（「皇庭智家」或「公司」）及其附屬公司（統稱「集團」（股份代號：1575.HK）欣然宣佈，公司已成功完成配售560,000,000股新股份，每股配售價為0.05港元，配售所得款項淨額約2,800萬港元。



是次配售所得款項淨額將進一步鞏固集團的財務狀況，並為日常營運及擴張計劃提供重要資金支持。集團計劃將其中65%所得款項用於擴大東南亞產能及供應鏈佈局，包括購買額外設備、租賃新生產基地及增聘工人，擴大廠房面積，進一步提高產能。集團預期至2026年年中，整體產能將實現翻倍，以滿足日益增長的市場需求，尤其來自北美市場的訂單。約15%所得款項將用於在東南亞地區設立陳列室作為銷售中心，助力產品推廣、連接出口買家並開拓新商機，餘下款項將作為集團日常營運資金。



集團於2025年完成全面業務重組，包括推進海外產能擴張、擴大獲客渠道、優化資源配置及產品升級等，已為可持續發展奠定堅實基礎。是次配售所得款項淨額將加快集團在東南亞的戰略擴張步伐，進一步提升海外生產能力，加強供應鏈韌性。相關擴張計劃預計2026年年中完成，這將鞏固集團的區域營運能力及長期規模化發展潛力。與此同時，集團將持續加大銷售、市場推廣及品牌曝光方面的投入，包括參與美國高點家具展等大型行業展會，並於東南亞地區增設陳列室，進一步擴大全球客戶基礎。透過提升產能及市場滲透率，皇庭智家致力增強自身競爭力、吸引更多元化的客戶群，並高效回應全球市場需求。



皇庭智家控股有限公司主席兼執行董事莊子毅先生表示：「我們衷心感謝資本市場對我們的支持。是次股份配售將大幅強化我們的營運資金，讓我們能夠靈活應對瞬息萬變的市場需求，推進下一階段的業務擴張。過去一年，我們聚焦業務重組，本集團現正加快產能升級，同時強化業務開發及市場推廣力度。我們也感激現有客戶及新客戶的支持，預期由2026年起訂單量將穩步增長，亦將反映在未來的營運表現上。我們將繼續致力鞏固營運根基，把握全新的增長機遇，為客戶及股東創造更大價值。」



