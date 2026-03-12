熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-12 17:52
更新：2026-Mar-12 17:52
PR Newswire

復銳醫療科技將於2026年3月23日公布2025年度業績

分享：

業績電話會將於2026年3月24日舉行

香港2026年3月12日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣布其將於2026年3月23日（星期一）公布截至2025年12月31日止年度的經審核綜合全年業績。

公司管理層將於2026年3月24日（星期二）舉行業績電話會議，介紹財務業績情況，並與參會者進行問答交流。

出席嘉賓:

Lior Moshe Dayan

先生

董事長

Eyal Ben David

先生

首席執行官

李家宏

先生

聯席首席執行官兼首席財務官

方前厲

女士

董事會秘書

                       范卉

女士

投資者關係總監

 

歡迎參會者通過下方鏈接，並在會議開始前完成線上註冊：



中文場


英文場

日期/時間


2026年3月24日
15:30-16:30香港時間


2026年3月24日

20:00-21:00香港時間

8:00-9:00美國東部時間
14:00-15:00以色列標準時間

接入號碼/

會議ID


400 810 8228


821 6369 9780

參會密碼


771989


701014

參會註冊鏈接


https://www.comein.cn/roadshow/h
ome/478578


https://clsa.zoom.com/webinar/regis
ter/WN_cwIJ0WGRQWmOyoiZdv-euw

 

英文場會議的參會者在完成註冊後，將會收到包含網絡會議接入信息的確認郵件。

電話會議結束後，會議回放將在公司官網投資者關係板塊發佈，網址：www.sisram-medical.com

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問： www.sisram-medical.com

 

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/20263232025-302712174.html

SOURCE 復銳醫療科技有限公司

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
