復銳醫療科技將於2026年3月23日公布2025年度業績

香港2026年3月12日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「 Sisram 」；簡稱「 公司 」或「 復銳醫療科技 」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「 集團 」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日宣布其將於2026年3月23日（星期一）公布截至2025年12月31日止年度的經審核綜合全年業績。

出席嘉賓:

Lior Moshe Dayan 先生 董事長 Eyal Ben David 先生 首席執行官 李家宏 先生 聯席首席執行官兼首席財務官 方前厲 女士 董事會秘書 范卉 女士 投資者關係總監

歡迎參會者通過下方鏈接，並在會議開始前完成線上註冊：





中文場

英文場 日期/時間

2026年3月24日

15:30-16:30香港時間

2026年3月24日 20:00-21:00香港時間 8:00-9:00美國東部時間

14:00-15:00以色列標準時間 接入號碼/ 會議ID

400 810 8228

821 6369 9780 參會密碼

771989

701014 參會註冊鏈接

https://www.comein.cn/roadshow/h

ome/478578

https://clsa.zoom.com/webinar/regis

ter/WN_cwIJ0WGRQWmOyoiZdv-euw

英文場會議的參會者在完成註冊後，將會收到包含網絡會議接入信息的確認郵件。

電話會議結束後，會議回放將在公司官網投資者關係板塊發佈，網址：www.sisram-medical.com。

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。