商業動向
出版：2026-Mar-12 18:00
更新：2026-Mar-12 18:00
PR Newswire

「亞太能源女性領袖獎」表彰16位推動亞太能源轉型的行業先鋒

香港2026年3月12日 /美通社/ -- The Battery Show Asia於3月10日舉辦了首屆亞太能源女性領袖獎(Women Leaders in Energy Awards)頒獎典禮，以表彰16位為亞太地區能源行業未來發展擘畫藍圖的傑出女性。

該獎項落地亞洲最具國際影響力的電池、儲能及電動汽車創新平台，聚焦推動技術突破、可持續發展與產業轉型的行業領袖。

8位資深行業領袖斬獲Energy Changemaker Award（能源變革先鋒獎），以表彰其在推動亞太能源轉型方面的貢獻；另有8位新銳人才榮獲Energy Rising Star Award（能源科創新星獎），旨在嘉獎行業下一代創新者與領軍人才。

各位獲獎者是亞太地區能源生態體系的典型代表，其業務專長覆蓋電池技術、電動汽車製造、儲能、材料創新、清潔能源基礎設施等多個賽道。

2026亞太能源女性領袖獎頒獎典禮

獲獎名單：

Energy Changemaker Award

  • 盧家紅，廣東利元亨智能裝備股份有限公司創始人兼副董事長
  • Pimpa Limthongkul，泰國國家能源技術中心(ENTEC)能源創新研究部門總監兼泰國儲能技術協會(TESTA)主席
  • 宮晨瑜，無錫先導智能裝備股份有限公司高級副總裁、首席財務官兼首席人力資源官
  • Susan Stone，Blue Current首席執行官
  • 李紓黎，廣州鵬輝能源科技股份有限公司研究院院長
  • Kitty Bu，Global Energy Alliance for People & Planet (The Alliance)東南亞副總裁
  • 黃娜，廣州天賜高新材料股份有限公司副總經理
  • Bindu Madhavi Polumahanti，印度儲能聯盟(India Energy Storage Alliance)政策與法規總監
Energy Rising Star Award

  • 侯敏，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司副總裁
  • 楊會穎，新加坡國立大學(National University of Singapore)教授
  • 相佳媛，浙江南都電源動力股份有限公司副總裁兼總工程師
  • Kriti Yadav，Zenfinity Energy聯合創始人兼首席執行官
  • 盧晶，Energy Depot Swiss GmbH首席運營官
  • Catherine Sung，輝能科技(ProLogium)全球戰略和法國業務負責人
  • 何曉溪，IDTechEx首席研究顧問
  • 何旖莎，聯盛新能源集團創始人兼董事長

聚焦能源轉型中的女性力量

女性在全球能源生態體系中扮演著愈發關鍵的角色，但她們的諸多貢獻仍鮮少被看見。亞太能源女性領袖獎的設立，旨在將這些成就推向台前，樹立行業榜樣，以其實踐加速能源行業的創新與發展進程。

The Battery Show Asia希望通過表彰這些行業領袖，激勵更多女性投身能源行業發展，同時彰顯多元視角在構建可持續能源未來中的重要意義。

打造領袖交流協作的平台

作為The Battery Show Asia的重要組成部分，該獎項為女性領袖搭建了一個與全球行業決策者交流對接、分享行業洞見、深化亞太能源生態體系協作的平台。

在能源轉型進程不斷提速的當下，賦能多元化領導隊伍，是激發行業創新活力、構建韌性能源體系的關鍵所在。

關於The Battery Show Asia

The Battery Show Asia是聚焦電池技術、儲能解決方案及電動汽車創新的國際頂級盛會，匯聚全球製造商、工程師、政策制定者與創新者，成為推動行業協作、加速向可持續能源轉型的重要平台。

亞太能源女性領袖獎將作為The Battery Show Asia的年度常設獎項，持續表彰並助力那些塑造全球能源行業未來的女性。

Informa Markets Asia-The Battery Show Asia & Mobility Tech Asia Logo (PRNewsfoto/Informa Markets Asia-The Battery Show Asia & Mobility Tech Asia)

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/16-302712185.html

SOURCE The Battery Show Asia

