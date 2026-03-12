「亞太能源女性領袖獎」表彰16位推動亞太能源轉型的行業先鋒

香港2026年3月12日 /美通社/ -- The Battery Show Asia於3月10日舉辦了首屆亞太能源女性領袖獎(Women Leaders in Energy Awards)頒獎典禮，以表彰16位為亞太地區能源行業未來發展擘畫藍圖的傑出女性。 該獎項落地亞洲最具國際影響力的電池、儲能及電動汽車創新平台，聚焦推動技術突破、可持續發展與產業轉型的行業領袖。 8位資深行業領袖斬獲Energy Changemaker Award（能源變革先鋒獎），以表彰其在推動亞太能源轉型方面的貢獻；另有8位新銳人才榮獲Energy Rising Star Award（能源科創新星獎），旨在嘉獎行業下一代創新者與領軍人才。

各位獲獎者是亞太地區能源生態體系的典型代表，其業務專長覆蓋電池技術、電動汽車製造、儲能、材料創新、清潔能源基礎設施等多個賽道。 獲獎名單： Energy Changemaker Award 盧家紅，廣東利元亨智能裝備股份有限公司創始人兼副董事長

Pimpa Limthongkul，泰國國家能源技術中心(ENTEC)能源創新研究部門總監兼泰國儲能技術協會(TESTA)主席

宮晨瑜，無錫先導智能裝備股份有限公司高級副總裁、首席財務官兼首席人力資源官

Susan Stone，Blue Current首席執行官

李紓黎，廣州鵬輝能源科技股份有限公司研究院院長

Kitty Bu，Global Energy Alliance for People & Planet (The Alliance)東南亞副總裁

黃娜，廣州天賜高新材料股份有限公司副總經理

Bindu Madhavi Polumahanti，印度儲能聯盟(India Energy Storage Alliance)政策與法規總監

Energy Rising Star Award 侯敏，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司副總裁

楊會穎，新加坡國立大學(National University of Singapore)教授

相佳媛，浙江南都電源動力股份有限公司副總裁兼總工程師

Kriti Yadav，Zenfinity Energy聯合創始人兼首席執行官

盧晶，Energy Depot Swiss GmbH首席運營官

Catherine Sung，輝能科技(ProLogium)全球戰略和法國業務負責人

何曉溪，IDTechEx首席研究顧問

何旖莎，聯盛新能源集團創始人兼董事長 聚焦能源轉型中的女性力量 女性在全球能源生態體系中扮演著愈發關鍵的角色，但她們的諸多貢獻仍鮮少被看見。亞太能源女性領袖獎的設立，旨在將這些成就推向台前，樹立行業榜樣，以其實踐加速能源行業的創新與發展進程。

亞太能源女性領袖獎將作為The Battery Show Asia的年度常設獎項，持續表彰並助力那些塑造全球能源行業未來的女性。