Comviva 推出 NGAGE for Enterprises 平台，旨在大規模實現安全穩妥、以人工智能驅動的客戶互動

- 新一代 CPaaS（「通訊平台即服務」）平台，整合全方位渠道通訊、以網路為基礎的身份識別，以及對話式人工智能，協助企業提供可靠的數碼體驗 拉斯維加斯及新德里2026年3月12日 /美通社/ -- 範疇涵蓋客戶體驗管理、流量變現及數碼金融服務的全球頂尖數碼轉型解決方案供應商 Comviva ，今天宣佈推出新一代的 CPaaS（「通訊平台即服務」）平台 NGAGE for Enterprises，旨在協助企業以大規模方式提供流暢無縫、安全穩妥及具備聰穎智能的客戶體驗。 在 Enterprise Connect 2026 展會前發佈 NGAGE for Enterprises，目的在於讓企業有能力在每個數碼接觸點上精心策劃有意義的客戶旅程，並直接於互動層內建立信任、身份和詐騙保護機制。 該平台將全方位渠道通訊 (omnichannel communication)、基於電信網路的身分識別技術 (network-based identity intelligence)、由 AI 驅動的自動化，以及強韌的全球連接能力結合到統一的軟件即服務 (SaaS) 環境中，協助企業精簡營運、加速部署並提升客戶體驗。

Comviva RevTech Solutions 首席營運總監 Deshbandhu Bansal 在談及推出平台時表示：「隨著企業擴大數碼互動的規模，他們亦正面臨詐騙風險上升、通訊基礎設施分散，以及為提供個人專屬體驗而承受巨大壓力等問題。 NGAGE for Enterprises 透過將通訊、身份智能與 AI 自動化整合到統一的 SaaS 平台中來應對這些挑戰，讓企業有能力構建可靠、可擴展，並且具備成本效益的客戶互動旅程。」 該平台透過直觀式的低程式碼工作流程建構器，讓企業得以設計及部署智能客戶旅程。 企業可在服務、支援、市場推廣與生命週期的互動中，建立個人專屬以及具情境感知的互動。

NGAGE 支援包括短訊、電子郵件、RCS 和 WhatsApp 等跨渠道互動，同時亦讓企業可利用以網絡為基礎的身份服務（例如電話號碼驗證和 SIM 卡檢查）以加強安全性及減少詐騙。 以 SaaS 為基礎的平台亦提供清晰的計費和即時效能可見性，讓企業能夠在控製成本的同時，能跨區域管理及完善客戶互動策略。 NGAGE 建構於 Comviva 成熟的通訊基礎設施之上，現時已支援遍及 200 多個國家或地區的部署，並且深受全球超過7,000 間企業及 100 多間電訊營運商的信賴。 NGAGE 在統一架構中整合企業上線流程、可配置的旅程編排、全方位渠道互動、詐騙管理及即時使用量監控。

該平台為互通性而構建，支援 TMF931 企業和應用生命週期管理，並符合 TM Forum Open API 及 CAMARA 標準，令電訊公司能夠參與聚合器生態系統、拓展市場渠道，並以流暢無縫的方式將企業與網絡連接起來。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/comviva--ngage-for-enterprises--302712342.html SOURCE Comviva