YY Group (NASDAQ: YYGH)預計2026財年營收超1.03億美元，發佈首份正式營收預測

新加坡2026年3月12日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（以下簡稱「YY Group」或「該公司」）今日宣佈，截至2026年12月31日的財年營收預測在1.03億至1.1億美元之間。這一預期較公司2025財年營收預估中值（5700萬美元至5800萬美元）增長約75%至90%，也是該公司作為納斯達克上市公司發佈的首份正式營收預測。 這一預期基於以下幾項關鍵增長假設： 海外市場對人力外包板塊需求強勁，營收渠道可見性高。

2025年收購的業務將貢獻全年營收。

IFM簽約客戶群及服務範圍的擴大，包括綜合設施管理解決方案。

人力與IFM兩大板塊均保持較高的客戶留存率及合同續約率。

資本聚焦於公司核心業務，包括投資技術平臺開發、地域擴張及按需勞動力儲備。

YY Group行政總裁Mike Fu表示：「邁入2026年，我們擁有了規模更大、更多元化的平臺，以及將近期投資轉化為加速營收增長的運營基礎。我們的2026財年預期，依託於地域佈局的拓展、2025年收購業務組合趨於成熟並貢獻全年穩定效益、關鍵市場客戶關係深化及強勁的需求可見度。我們將資本和資源配置在能產生最高回報的領域：即我們的員工、平臺及客戶合作關係。在我們朝著營收目標邁進的過程中，我們預計公司模式固有的經營杠杆效應將愈發明顯，推動利潤率顯著改善，助力實現盈利目標。YY Group以新加坡成熟業務為基石的強大簽約營收基礎，加之我們在香港、馬來西亞、泰國及其他全球市場的人力子公司擁有強勁的新業務儲備，讓我們對實現這一預期充滿信心。」

YY Group財務總監Jason Phua補充道：「我們2026財年的營收目標，有強大的簽約營收基礎、清晰的新業務儲備以及2025年完成收購所帶來的全年貢獻作為支撐。我們的資本配置重點始終聚焦於擴大核心人力和IFM業務規模，並投資於推動營收增長的人員、技術和運營基礎設施。我們致力於將營收增長勢頭轉化為經營杠杆的改善和長期的股東價值。」 上述預測基於當前市場狀況，反映了該公司當前對市場和運營狀況、監管及經營環境以及客戶和機構合作夥伴需求的初步看法和預期，所有這些均可能發生變化。美元區間基於2026年3月10日1.28的美元/新加坡元匯率。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的科技賦能平臺，業務輻射亞洲及其他地區，旨在提供靈活可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團聚焦兩大核心業務板塊：按需人員配置與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供敏捷可靠的支持服務。 依託專有數碼平臺與物聯網驅動系統，YY Group能夠幫助客戶應對人力需求波動，維持高績效營運環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的佈局。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於提供卓越服務、推動營運創新，並為客戶與股東創造長期價值。 更多資訊，請瀏覽：https://yygroupholding.com/ 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）酒店市場的增長，（ii）資本及信貸市場波動，（iii）本地及全球經濟狀況，（iv）公司預期增長策略，（v）政府審批及監管規定，以及（vi）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述識別。本新聞稿所提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈日，YY Group Holding Limited不承擔更新該等資訊的義務，除非適用法律有所要求。

投資者聯繫人 Jason Phua Zhi Yong，財務總監

YY Group

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/yy-group-nasdaq-yygh20261-03-302711959.html SOURCE YY Group Holding Limited