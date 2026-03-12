金沙中國隆重亮相香港「Art Central」國際藝術盛會

「金沙藝廊」作國際文化窗口 展示澳門藝術家新銳實力
澳門2026年3月12日 /美通社/ -- 金沙中國一直全力配合澳門特別行政區政府的多元發展方針，積極推動本澳藝術文化產業及人才高質量發展。為進一步構建本澳藝術界的多元國際展示平台，今年3月25日至29日期間，金沙中國將進一步發揮 「金沙藝廊」作為本澳國際文化窗口的橋樑，引薦三位澳門當代優秀的青年藝術家──李英維、梁子毛及廖克敏，首度進駐香港藝術月國際盛會「藝術中環」（Art Central）。金沙中國為澳門首家獲邀以「聯合合作伙伴」亮相此國際藝術盛會的綜合旅遊休閒企業，致力推動本澳青年藝術家進駐國際大型藝術舞台，共同展示澳門當代藝術的新銳實力，說好澳門故事，進一步推動澳門人才發展 。
金沙中國將於藝術中環內設置「金沙藝廊」展區，聚焦呈現三位澳門青年藝術家的精選作品，當中涵蓋多媒介的畫作以及主題裝置。三位藝術家的創作各具特色：李英維以光學為核心，以精準色塊與幾何結構回應都市節奏；梁子毛以貼金工藝鋪陳層疊，延展城市記憶與精神景觀；廖克敏則憑藉真摯視角，融會貫通細膩畫風與城市寫照，與眾共鳴。
三位藝術家均為澳門美術協會的新銳堅實力量，其藝術創意、技術工藝、觀念風格皆展現國際專業視野及水平，並在海內外藝壇嶄露頭角。他們多樣、高質量的作品，與本屆藝術中環「遇見藝術，擁抱精彩」的主題相契合。金沙藝廊冀借助這三位極具國際潛力的澳門藝術家，折射出澳門中西文化交融所孕育的深厚文化底蘊，讓世界更好領略澳門厚實的創意與實力。
自2015年創立以來，藝術中環為香港藝術周的焦點盛事，亦是全球藝壇創意探索與文化交流的重要平台。今屆展會將於三月一連五天假香港中環海濱舉行，匯聚來自世界各地的新銳藝術家、國際大師、收藏家及藝術機構，為全球及區域藝術界注入前沿視野。
選址澳門四季名薈的常設藝術空間「金沙藝廊」成立於2022年，迄今共策展十二場風格多元的展覽，匯聚來自中國、日本、韓國、意大利、美國等逾60位橫跨中外藝壇的菁英佳作；並為澳門藝術家搭建專業展示平台，亦曾參與多屆澳門國際藝術雙年展「藝文薈澳」，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。
作為澳門中堅的綜合旅遊休閒企業，金沙中國多年來致力推動文化旅遊融合發展。是次以「金沙藝廊」亮相藝術中環，承載著國際藝壇的高度肯定，進一步發揮其作為「澳門國際文化窗口」的角色，為本澳藝術家開拓走向世界的平台機遇，以藝術作為推廣澳門旅遊的名片，不僅有助提升澳門文藝事業的國際競爭力，更為城市多元發展貢獻新動能。
關於金沙藝廊
金沙藝廊為金沙中國旗下座落於澳門四季名薈的常設藝術空間，致力為澳門帶來豐富多元的藝術展覽，推動本澳文化創意產業的持續發展。
自2022年成立以來，藝廊已舉辦十二場風格多元的展覽，既引進國際及國家級規格的藝術作品，亦為本澳藝術家提供展示機會，助力他們接軌國際藝術舞台。
金沙中國藉由在藝術文化範疇持續投放資源，打造藝廊成為兼具藝術份量與文化深度的平台，為本澳注入多元文化力量，進一步豐富澳門居民及旅客的藝術體驗，提升大眾的藝術鑑賞能力；同時，全面配合特區政府推動文化產業和旅遊業發展的施政方針，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。
關於金沙中國有限公司
金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。
關於藝術中環展會
Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。
藝術家簡介
李英維
現年39歲，畢業於廣州美術學院油畫系，分別獲得學士學位及碩士學位。現任澳門美術協會理事、澳門青年美術協會副會長，同為本澳知名兼具影響力的藝術家，其創作靈感源自於日常生活中無形的光與影元素。
梁子毛
現年34歲，畢業於澳門理工大學藝術及設計學院，並取得視覺藝術油畫系學士。現為澳門美術協會會員，是澳門最具影響力的新生代藝術家之一。
廖克敏
現年49歲，現任澳門美術協會副理事長、澳門青年美術協會副會長、澳門城市速寫人協會理事長、澳門漫畫天地工作室成員，現職中學美術教師、私人畫班導師。
