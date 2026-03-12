金沙中國隆重亮相香港「Art Central」國際藝術盛會

「金沙藝廊」作國際文化窗口 展示澳門藝術家新銳實力 澳門2026年3月12日 /美通社/ -- 金沙中國一直全力配合澳門特別行政區政府的多元發展方針，積極推動本澳藝術文化產業及人才高質量發展。為進一步構建本澳藝術界的多元國際展示平台，今年3月25日至29日期間，金沙中國將進一步發揮 「金沙藝廊」作為本澳國際文化窗口的橋樑，引薦三位澳門當代優秀的青年藝術家──李英維、梁子毛及廖克敏，首度進駐香港藝術月國際盛會「藝術中環」（Art Central）。金沙中國為澳門首家獲邀以「聯合合作伙伴」亮相此國際藝術盛會的綜合旅遊休閒企業，致力推動本澳青年藝術家進駐國際大型藝術舞台，共同展示澳門當代藝術的新銳實力，說好澳門故事，進一步推動澳門人才發展 。

金沙中國將於藝術中環內設置「金沙藝廊」展區，聚焦呈現三位澳門青年藝術家的精選作品，當中涵蓋多媒介的畫作以及主題裝置。三位藝術家的創作各具特色：李英維以光學為核心，以精準色塊與幾何結構回應都市節奏；梁子毛以貼金工藝鋪陳層疊，延展城市記憶與精神景觀；廖克敏則憑藉真摯視角，融會貫通細膩畫風與城市寫照，與眾共鳴。 三位藝術家均為澳門美術協會的新銳堅實力量，其藝術創意、技術工藝、觀念風格皆展現國際專業視野及水平，並在海內外藝壇嶄露頭角。他們多樣、高質量的作品，與本屆藝術中環「遇見藝術，擁抱精彩」的主題相契合。金沙藝廊冀借助這三位極具國際潛力的澳門藝術家，折射出澳門中西文化交融所孕育的深厚文化底蘊，讓世界更好領略澳門厚實的創意與實力。

自2015年創立以來，藝術中環為香港藝術周的焦點盛事，亦是全球藝壇創意探索與文化交流的重要平台。今屆展會將於三月一連五天假香港中環海濱舉行，匯聚來自世界各地的新銳藝術家、國際大師、收藏家及藝術機構，為全球及區域藝術界注入前沿視野。 選址澳門四季名薈的常設藝術空間「金沙藝廊」成立於2022年，迄今共策展十二場風格多元的展覽，匯聚來自中國、日本、韓國、意大利、美國等逾60位橫跨中外藝壇的菁英佳作；並為澳門藝術家搭建專業展示平台，亦曾參與多屆澳門國際藝術雙年展「藝文薈澳」，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。

自2022年成立以來，藝廊已舉辦十二場風格多元的展覽，既引進國際及國家級規格的藝術作品，亦為本澳藝術家提供展示機會，助力他們接軌國際藝術舞台。 金沙中國藉由在藝術文化範疇持續投放資源，打造藝廊成為兼具藝術份量與文化深度的平台，為本澳注入多元文化力量，進一步豐富澳門居民及旅客的藝術體驗，提升大眾的藝術鑑賞能力；同時，全面配合特區政府推動文化產業和旅遊業發展的施政方針，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。

關於金沙中國有限公司 金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是澳門最大的綜合度假村經營商。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。 關於藝術中環展會 Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。

電郵：[email protected] 藝術家簡介 李英維 現年39歲，畢業於廣州美術學院油畫系，分別獲得學士學位及碩士學位。現任澳門美術協會理事、澳門青年美術協會副會長，同為本澳知名兼具影響力的藝術家，其創作靈感源自於日常生活中無形的光與影元素。



他以科學理論為美學基礎，將人造光譜、比例數值、幾何結構，轉化為重複而精準的色塊與光面，層層推演，嚴謹鋪排。在他的畫面，城市被拆解、計算、重新組構，從中揭示城市變化以及都市人的生活。



他曾分別於葡萄牙、中國台灣及中國澳門舉行個展，並參與中國內地、中國澳門、葡萄牙、英國、西班牙、澳洲、美國等地舉行之聯展，包括Art Madrid 2018、Affordable Art Fair New York、Affordable Art Fair Hampstead、「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」平行展等。 梁子毛 現年34歲，畢業於澳門理工大學藝術及設計學院，並取得視覺藝術油畫系學士。現為澳門美術協會會員，是澳門最具影響力的新生代藝術家之一。



作品涵蓋平面繪畫與裝置藝術，靈感核心圍繞著「價值」與「文化駁口」二詞。憑藉自身的移居經歷，以及澳門在後殖民語境下的獨特位置，作品深入探討地域文化間的生存狀態，以及藝術本質與價值體系的複雜相生關係。



除了於中國澳門舉行個展外，他亦參與中國內地、葡萄牙、比利時、日本等地舉行之聯展，包括「第23屆上海藝術博覽會」、「深圳藝博會」、「廣州國際藝術博覽會」、「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」平行展、比利時「超現實中國風之《絲國金城》──澳門與安特衛普的文化藝術展覽演出交流」等。 廖克敏 現年49歲，現任澳門美術協會副理事長、澳門青年美術協會副會長、澳門城市速寫人協會理事長、澳門漫畫天地工作室成員，現職中學美術教師、私人畫班導師。



出身藝術世家，畢業於澳門城市大學，他熱愛漫畫與西洋繪畫，創作以生活歷程為軸心，時以輕鬆手法記錄當下感受和天馬行空的聯想，擅長透過細膩而富哲思的視覺語言，建構出一幅幅既私密又開放的畫作。



曾於中國澳門舉行「園遊會──廖克敏作品展」等個展，並參與中國內地、葡萄牙及韓國等地舉行之聯展，包括「FEBRE」澳門當代藝術15人展（里斯本）、「北京澳門美術教師聯展」及「韓國．香港．澳門美術交流展」等。