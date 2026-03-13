MetaOptics向台灣合作夥伴品頡奈米光學交付自動超透鏡測試設備

強化區域測試能力 支持超透鏡量產 新加坡2026年3月13日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）宣布，已完成向位於台灣桃園的合作夥伴交付自動超透鏡測試設備。該據點鄰近桃園國際機場，便於服務區域及國際客戶。是次部署標誌著台灣建立端到端超透鏡製造能力的重要里程碑，進一步彰顯MetaOptics致力支持區內先進半導體生態系的承諾。 本次交付的自動超透鏡測試設備由MetaOptics與一家具備上市地位、專注於高精度自動化與組裝方案的公司合作開發，並與MetaOptics於2025年9月先前在品頡奈米光學股份有限公司（下稱「品頡」）安裝的直寫式激光光刻（Direct Laser Writer，DLW）系統相互呼應。品頡目前已具備使用DLW製作超透鏡的能力；隨著自動超透鏡測試設備投入運作，品頡將能同時完成超透鏡的量產與對功能性超透鏡進行100%分類與量測，進一步強化其在服務台灣本地客戶時的整體價值主張。同時，超透鏡設計工作仍由MetaOptics位於新加坡的核心技術樞紐 – 卓越技術中心（Singapore Excellence Center）負責。

這款自動超透鏡測試設備是專為MetaOptics的12英吋玻璃基板超透鏡晶圓而設計，並透過專用雷射光源，同時支援可見光（VIS）及近紅外線（NIR）波段運作。系統可自動化執行關鍵測試步驟，包括不同波長與偏振條件下的光學效率與聚焦品質量測。其設計具備360° × 120°視場角與從數公分至無限遠的工作距離範圍，並整合自動化機械手臂（pick-and-place）的精確作業，可針對已切割之12英吋晶圓逐顆處理晶粒，依光學表現進行分級與分類，並將良品與不良品分別置入不同JEDEC半導體封裝托盤。上述能力有助於提升產能、量測一致性與可追溯性，為符合全球頂尖科技品牌在共封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）、行動裝置、擴增實境、車用電子及其他新興應用領域所要求的量產與可靠性標準奠定基礎。

MetaOptics執行主席程章金表示：「透過在台灣部署DLW及自動超透鏡測試設備，我們正逐步建構完善的超透鏡製造生態系，得以更有效率地服務客戶。這種整合式模式，將快速原型製作、全自動測試與品質管控緊密結合，使我們在台灣的營運據點能以更快的交付時程、更完善的品質保證，以及清晰的量產升級路徑，服務整條半導體供應鏈上的合作夥伴。同時，我們亦正與歐洲一家具指標性的晶圓代工廠合作，推動自動超透鏡測試設備在其工廠內的導入。」 MetaOptics持續致力於擴展其全球生產網絡，並積極評估於關鍵市場進一步部署DLW及自動超透鏡測試設備，以滿足不斷增長的客戶需求。除DLW及自動超透鏡測試設備外，MetaOptics亦提供先進的自動化超透鏡光學模組組裝設備，可用於彩色與黑白相機模組的製作。上述系統共同構成本公司旗下的一個業務單元，而本公司整體營運已劃分為四個垂直整合業務單元，包括：資本設備、超透鏡設計與代工、物聯網與智慧裝置，以及AI演算法。

如欲了解更多技術規格，請瀏覽本公司網站：https://metaoptics.sg/product/metalens-automatic-tester/ . 董事會謹此公告 程章金

執行主席兼行政總裁

2026年3月13日 關於 MetaOptics Ltd MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/metaoptics-302712474.html SOURCE METAOPTICS LTD