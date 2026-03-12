Cognizant 研究顯示即插即用 AI 純屬迷思

新澤西州蒂內克2026年3月12日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) 發佈最新研究，指出正積極引入人工智能 (AI) 的企業，大多傾向於選擇資訊科技服務公司，例如「AI 構建商」(AI Builder)，這種新型服務公司專門設計和構建客製化的全棧 AI 解決方案，以助企業從 AI 中獲取實際價值。 透過對 600 位 AI 決策者的定量研究及對 38 位高層主管的定性訪談，研究結果發現，企業在挑選 AI 合作夥伴時，企業將客製化解決方案及靈活的合作模式列為最重要因素，這比定價和見效時間更為重要。 定價和成功的 AI 案例依然重要，但企業更看重合作夥伴能否將 AI 直接融入其業務營運及價值鏈。

與此同時，企業拒絕 AI 供應商的主因，包括對方提供千篇一律的現成 AI 解決方案，欠缺行業專門知識，無法與現有技術架構整合，以及支援和維護不足。 研究指出，企業在引入 AI 時面對的三大挑戰，分別是監管合規問題、難以量化投資回報率，以及 AI 策略與願景不明朗。 Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「AI 的成功，並非依靠部署零散的模型，而是要透過度身訂造的解決方案，將智能有系統地融入企業營運之中。 邁向 AI 未來的可靠路徑，莫過於與 AI 構建商同行——其兼具深入行業知識與系統工程專長，亦能對營運成果負責。 Cognizant 致力搭建橋樑，引領 AI 從實驗走向企業價值兌現。」

研究的主要結果包括： 企業擴展 AI 規模時會面臨「混亂的中期階段」：AI 構建商可化身橋樑，帶領企業跨越難關，創造價值，解決複雜的實際營運困難： 調查顯示，63% 企業對 AI 的期望與其現有的能力存在中度至顯著的差距。

擴展 AI 的最大障礙，來自營運及組織層面： 33% 企業指出面對監管與合規挑戰 31% 企業難以證明其投資回報 27% 企業表示人才短缺 27% 的企業表示其數據準備程度不足。

AI 投資乃長遠之計，非一時實驗：企業持續投放資源，標誌著 AI 已成為長期基建，而非投機之選：

84% 企業設有正式的 AI 預算

91% 企業預計未來兩年 AI 預算將會增加

50% 企業預計未來兩年 AI 預算會有雙位數增長

52% 企業已在 AI 項目上每年投資 1,000 萬美元或以上 AI 增強人類能力，而非取而代之：企業領袖認為，未來不是人力被淘汰，而是要重新設計工作流程，實現人類與 AI 的協作。 在 13 個企業職能中，預計完全自動化的最高比例也只有 20%（發生在銷售部門）

即使在客戶服務領域，雖有 76% 的領袖預計工作流程將由 AI 主導，但相信會完全自動化的也只有 9%。 研究的定性訪談環節中，企業領袖坦言「即用」AI 難以滿足所需，所渴求的其實是 AI 構建商能度身打造、持續調整的解決方案。

一位英國銀行業副總裁分享道：「很多供應商一開始總以為其現成解決方案適合我們，但結果往往發現根本行不通。 最後要花上好幾年，遠超原定時間，更投入我們雙方的巨額資金，才能讓那些軟件順利運作， 而且，這並不僅限於 AI 軟件。」 一位美國保險公司的資訊總監說：「這要視乎我打算將 AI 這個新元素，應用到價值鏈的哪個環節。 我有時需要構建者和工程師，有時需要整合者，有時則需要啟發價值的夥伴。 因為他們發揮的，更多是協調作用，像編織般縫合不同元素。」

綜合而言，這些研究結果清楚顯示，企業的期望已出現根本轉變：由以往小規模試用 AI 工具，轉為尋求與 AI 構建商建立合作夥伴關係。這些構建商能大規模設計、構建、整合和營運 AI 系統，在符合客戶管治、安全和風險管理框架的前提下，創造持續的業務價值。 研究結果與 Cognizant AI 總監 Babak Hodjat 最近的觀點一致，他認為企業距離能夠完全信賴「現成」AI 還很遙遠。 Hodjat 接受 Fortune 及 Reuters 訪問時強調，即使代理式 AI 及生成式 AI 發展一日千里，企業在錯綜複雜的營運環境中，要將這些系統工程化、整合、管治和營運，同時滿足客戶對安全、可靠和合規的要求，仍很需要外界協助。

AI 決策者認為，IT 服務公司（例如 AI 構建商）在協助企業採用 AI 方面的能力最強，排名領先於軟件即服務 (SaaS) 供應商、雲端服務商、AI 模型公司、AI 初創企業及管理顧問公司。 研究也發現，IT 服務公司在 AI 應用的整個生命週期中都備受企業信賴，尤其是在 AI 系統的持續管理方面，此外在 AI 策略制定、開發客製化 AI 解決方案、提升生產力，以至將 AI 擴展至整個企業等範疇，其優勢同樣獲得肯定。 在 AI 採用方面，IT 服務公司比管理顧問公司享有 23% 的信任優勢。 縱然管理顧問公司品牌知名度高，但在 AI 的實際落地執行上，其可信度卻相形見絀。

