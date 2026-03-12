OpenWay 與 UnionPay International 擴大全球合作，於 Way4 全面支援 UPI 產品

哈薩克阿拉木圖及比利時蒙聖吉貝爾2026年3月12日 /美通社/ -- 全球數碼支付軟件領導商 OpenWay 與全球規模極大的支付網絡 UnionPay International (UPI) 宣佈擴大合作，將在 Way4 平台上全面支援 Union Pay International 的各項產品。
Way4 是 OpenWay 開發的數碼支付軟件平台，銀行、處理商及金融科技公司均運用此平台，即時處理發卡、收單、交易轉接及數碼錢包等服務。 隨著合作擴大，OpenWay 的全球客戶現可於 Way4 平台上發行、收單並為 UnionPay 卡進行代幣化處理，有助在各地市場更迅速、更一致地推出 UnionPay 的服務。
UnionPay 卡首項 Big Pay 功能登陸 Way4，更多服務接踵而來
OpenWay 創下行業先河，攜手中亞六大主要銀行，成功在 Way4 平台上初次推出 UnionPay 卡的 Big Pay 功能。 這是全球首次將 UnionPay 卡與 Big Pay 整合，體現 OpenWay 對數碼支付創新的堅定承諾。
更多 Big Pay 整合項目正在規劃中，預計於不久將來陸續推出，進一步豐富 Way4 為 UnionPay 持卡人提供的流動及數碼錢包選擇。
引領國際支付方案 (IPS) 創新：從中亞邁向全球
OpenWay 始終引領全球支付行業的創新浪潮，特別是在實施國際支付方案 (IPS) 方面，屢屢開創業界先河。 早在 2004 年，OpenWay 就協助在 Way4 平台上發行哈薩克第一張 UnionPay 卡。
此後，OpenWay 一直致力將中亞營造為金融科技創新中心，發揮舉足輕重的作用。 OpenWay 與 UnionPay International 之間緊密合作，締造多項業界創舉，例如在中亞地區大規模推出 UnionPay 晶片卡及建設收單基礎設施。
時至今日，Way4 平台憑藉在跨境卡計劃整合、錢包創新、即時支付，以及人工智能 (AI) 支付方案方面的卓越表現，贏得全球認可。 這充分展示 OpenWay 將國際標準與本地金融基礎設施無縫對接的實力，為進駐的每個市場注入迎接未來的科技力量。
立足本地合作，放眼全球創新
OpenWay 中亞營運總監 Rustem Nurmambetov 說：「此項合作突顯全球在地化 (glocal) 創新的非凡潛能。 放眼世界的重大突破，往往始於本地視野。 我們與 UnionPay International 及本地銀行夥伴攜手，共同為建構包容並蓄且互通互用的現代支付系統，樹立全球典範。」
