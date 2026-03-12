OpenWay 與 UnionPay International 擴大全球合作，於 Way4 全面支援 UPI 產品

Way4 是 OpenWay 開發的數碼支付軟件平台，銀行、處理商及金融科技公司均運用此平台，即時處理發卡、收單、交易轉接及數碼錢包等服務。 隨著合作擴大，OpenWay 的全球客戶現可於 Way4 平台上發行、收單並為 UnionPay 卡進行代幣化處理，有助在各地市場更迅速、更一致地推出 UnionPay 的服務。

哈薩克阿拉木圖及比利時蒙聖吉貝爾2026年3月12日 /美通社/ -- 全球數碼支付軟件領導商 OpenWay 與全球規模極大的支付網絡 UnionPay International (UPI) 宣佈擴大合作，將在 Way4 平台上全面支援 Union Pay International 的各項產品。

OpenWay 始終引領全球支付行業的創新浪潮，特別是在實施 國際支付方案 (IPS) 方面，屢屢開創業界先河。 早在 2004 年，OpenWay 就協助 在 Way4 平台上發行哈薩克第一張 UnionPay 卡 。

OpenWay 創下行業先河，攜手 中亞六大主要銀行 ，成功在 Way4 平台上初次推出 UnionPay 卡的 Big Pay 功能。 這是 全球首次將 UnionPay 卡與 Big Pay 整合 ，體現 OpenWay 對數碼支付創新的堅定承諾。

此後，OpenWay 一直致力將中亞營造為金融科技創新中心，發揮舉足輕重的作用。 OpenWay 與 UnionPay International 之間緊密合作，締造多項業界創舉，例如在中亞地區大規模推出 UnionPay 晶片卡及建設收單基礎設施。

時至今日，Way4 平台憑藉在跨境卡計劃整合、錢包創新、即時支付，以及人工智能 (AI) 支付方案方面的卓越表現，贏得全球認可。 這充分展示 OpenWay 將國際標準與本地金融基礎設施無縫對接的實力，為進駐的每個市場注入迎接未來的科技力量。

立足本地合作，放眼全球創新

OpenWay 中亞營運總監 Rustem Nurmambetov 說：「此項合作突顯全球在地化 (glocal) 創新的非凡潛能。 放眼世界的重大突破，往往始於本地視野。 我們與 UnionPay International 及本地銀行夥伴攜手，共同為建構包容並蓄且互通互用的現代支付系統，樹立全球典範。」