保利香港拍賣2026春拍台北預展揭幕在即 珍罕瑰寶齊聚微風南山

香港2026年3月12日 /美通社/ -- 保利香港拍賣2026春季拍賣台北預展將於3月14至15日在台北微風南山藝文展演中心3樓舉行，隆重呈獻現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、珠寶、鐘錶等類目的重磅拍品。包括趙無極《15.07.67》、明永樂 銅鎏金金剛手菩薩、吳湖帆《江天樓閣》、天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈、百達翡麗 Nautilus型號5980/1A-001等臻品將於台北亮相，精彩紛呈，不容錯過。 現當代藝術 現當代藝術部門本季拍賣聚焦二十世紀東方美學先驅、深耕中國當代觀念革新、並關注國際藝壇前沿探索，以多元視角構築貫穿中西與時代的藝術脈絡。

趙無極《15.07.67》 誕生於藝術家藝術生涯中最受推崇的關鍵時期——1960年代中期，在此時期趙無極完成了從早期書法符號語言向更為開闊的抽象結構的根本性轉向。作品以極薄、半透明的油彩層層疊加，在淡薄如霧的底層上浮現出集中的深色核心，讓畫面如水墨般呼吸流動。趙無極完美將宋畫米芾作品中天地雲水的不可見存在，轉化為現代油彩的抽象流動。在1960年代的創作中，趙無極的白色作品數量相對珍罕，是趙無極融匯東方水墨留白哲學與西方抽象表現語言的集大成之作，堪稱宋代山水在當代抽象精神中的完美實踐。在吳大羽的《京韻》中，藝術家將京劇舞台上的熱烈氣氛、流轉光影與人物動態，悉數淬煉為純粹的抽象韻律。畫面結構繁複而緊湊，他有意以不同走向的筆觸紋理與色彩塊面分割平面，構建出多重空間層次，營造出豐滿而強烈的視覺交響。以層疊的紅藍重彩打底，敷之白色油彩勾線，他使用中國書法中撇、捺、折、鉤的筆意，將拆解形體為扭動韻律節奏。整幅作品成為其對繪畫至高追求——「色在流轉、形在跳耀」的最佳註腳。

同場亦呈現被譽為「玩世現實主義」最重要的代表藝術家之作——劉煒《你喜歡肉?》 該作於 1995 年威尼斯主題展呈現，彼時的劉煒剛從央美畢業六年，卻已是他第二次參與威雙。「你喜歡肉」系列只有六件，目前僅此一件流於市場。此作從感官到精神內省的震撼，讓國際藝壇更發現劉煒的才情之高。《你喜歡肉？》構建了一座細節驚人的感官廢墟，標誌著劉煒個人風格的成熟，更體現了 90 年代中國當代藝術中珍貴的內向探索。它超越了對特定政治語境的直接回應，將「玩世」與「潑皮」的生存姿態，淬鍊為一套兼具普遍哲學意涵與強烈感官衝擊的美學語言。

中國古董珍玩 中國古董珍玩部門本次2026年春拍將繼續呈獻三大專場：《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》、《物道：中國高古藝術珍品》和《中國古董珍玩》。 本次高光拍品有明永樂 銅鎏金金剛手菩薩 ，此尊造像頭戴彎月形寶冠，面龐飽滿，身材勻稱，座面鐫刻 「大明永樂年施」 六字款。整尊造像造型生動，姿態優美大方，工藝技法精湛，鎏金澄黃飽滿，盡顯永樂皇家造像的高貴與氣派。 十四世紀 西藏銅鎏金釋迦牟尼說法像，尊像結跏趺端坐於蓮座之上，面相圓潤飽滿，眉間嵌飾寶石，雙眼垂斂，神態安詳慈悲。整體鑄造精良，比例勻稱，細節刻畫細膩傳神。造像質感厚重，鎏金厚實溫潤，色澤沉穩古雅，歷經數百年仍光華不減。

元/明 銅黑漆嵌螺鈿嬰戲圖鏡 ，圓形鈕，內廓雙龍紋，鏡背髹沉靜古雅的黑漆，嵌以螺鈿嬰戲圖，百子嬉戲於庭院廊榭之間，紋飾細緻生動，螺鈿在光線下幻變出絢麗的虹彩光澤。整器質地厚重，紋飾佈局飽滿，是元明漆器與銅鏡工藝結合的精品。 清雍正 仿汝釉弦紋如意耳尊，器型飽滿端莊，古雅大方，取宋器之精髓，所施釉色幽靜淡恬，厚若堆脂，溫潤似玉，散見燦明的透明開片，益增冰清玉潔之感。造型頗見蒼雅古意，肩部安裝拱形如意耳，下飾方環，凸於釉面，讓釉質隨之起伏，遠觀之，古氣盎然，襲人眉宇，予人以無限恬靜之雅意。

明永樂 龍泉窯青釉玉壺春瓶，此瓶為永樂一朝典範，器型秀雅勻稱，撇口長頸，垂腹圓潤，圈足穩健，曲線婉約動人。通體罩施青釉，釉色蒼翠溫潤，釉質肥厚瑩澤，質感如脂似玉。整器不施紋飾，以釉色與器形取勝，素雅端莊，盡顯永樂官窯式樣之簡潔高貴，為明初龍泉窯青瓷上乘之作。 中國書畫 本次巡展中國書畫部彙聚從明代書法到近現代水墨的精品力作，古代書畫與近現代名家交相輝映，全面展現中國書畫藝術的博大精深與傳承脈絡。 在古代書畫板塊中，最受矚目的當屬祝允明草書詩卷。作為明代中期書壇的領軍人物，祝允明以草書馳譽天下，此卷筆勢奔放灑脫，章法錯落有致，展現出「枝山草書天下無」的磅礴氣象，堪稱其晚年草書典範之作。與之輝映的，是清初畫壇宗師惲壽平的山水佳作。惲壽平以沒骨花卉聞名，然其山水畫作更為罕見珍貴，此作筆墨清潤，意境幽遠，直追元人風韻。而「四王」之一的王原祁仿米山水大作亦同台亮相，王原祁以「筆底金剛杵」著稱，此作仿米家雲山，墨法淋漓，皴染精到，將米氏雲山的迷蒙變幻與自身渾厚華滋的筆墨語言完美融合，堪稱其仿古之作中的上乘佳品。

近現代書畫板塊同樣星光熠熠。張大千作為二十世紀中國畫壇的巨匠，本次展出其多幅力作，涵蓋潑墨、山水、高士以及風荷圖等題材，全面展現其藝術生涯不同階段的創作風貌。《潑彩》墨彩交融，氣韻生動；《撫柏懷鄉》則筆精意遠，盡顯文人風骨；《風荷圖》更是其拿手題材，筆墨淋漓之間，荷之清韻躍然紙上。此外，徐悲鴻精彩絕倫的《立馬》圖亦將亮相。徐悲鴻以畫馬馳名中外，此幅立馬圖造型精准，筆墨酣暢，馬匹昂首遠眺之姿，既見西畫寫實之功力，更蘊中國傳統寫意之精神，是悲鴻畫馬題材中不可多得的精品力作。

張大千《撫柏懷鄉》：此作為張大千於1967年於巴西寄予摯友陳夢因之作。畫面近景以赭石、石綠鋪底寫山石，濃墨繪出黃櫨灌木。正中古柏拔地而起，枝幹施以淡赭，枯筆勾勒皴擦，樹葉則以花青暈染，復以墨色濃淡分陰陽，蒼潤遒勁，氣勢奪目。高士衣冠線條超逸，行止似駐足、似疾行，正是作者自我投射，寄寓濃濃思鄉情愫。此時張大千旅居海外多年，胸中已熔煉中西文化精髓，於貝多芬《第六交響曲》與陶淵明《桃花源記》中汲取靈感，此作可視為張大千與海外華僑一生追尋的精神家園。

張大千 《清溪琴韻》：本作雖作於異鄉，卻採用傳統山水主題，並以石青勾勒山石，輔以中鋒渴筆與披麻皴，展現出坡體的立體厚度。作品構圖採取傳統「一河兩岸」，前景描繪高士彈琴、童僕侍側，伴以小橋流水與蒼翠竹林。畫面平淡自然、俊秀清潤，雖無驚人之筆，卻散發出淡遠迷茫的煙嵐逸意。這不僅是作者神遊故國的情感寄託，更是他在動盪歲月中的精神支柱。 徐悲鴻《立馬》：该作畫於抗戰期間的1942年底，其時徐悲鴻居貴陽，正準備動身去桂林。少帥張學良因爲「西安事變」已失去人身自由6年，被蔣介石禁閉在貴州桐梓。徐悲鴻用立馬形態贈張學良，形格勢禁之下又似蓄勢待髮，寄喻都在畫中。款識中他摘錄了杜少陵《秦州雜詩二十首》中的兩句「哀鳴思戰鬥，迥立向蒼蒼」，落「漢卿先生教之，壬午歲儘。悲鴻貴陽客中冩少陵詩」。從所選題材、題贈的詩句都可以了解，徐悲鴻對張學良彼時心境體諒頗深。此作是目前所知徐悲鴻題贈給張學良的唯一一幅畫作，迄今未發現第二件贈畫，足見其珍罕性。

李可染《五牛圖》。存世的李可染《五牛圖》極為罕見，此幅當為畫家晚年藝術高峰時期的代表作。畫中五頭水牛或立、或蹲、或臥、或仰首、或側顧，姿態各異而神采生動，彷彿信手揮寫，卻又處處見出匠心。李可染與牛結緣於抗戰時期重慶金沙坡，其時他寄居農家，與牛為鄰，夜聞牛聲，日見牛勤。在民族危難中，他從牛身上體會到中國人堅韌奉獻的精神，並深受魯迅「俯首甘為孺子牛」及郭沫若《水牛讚》影響，開始以牛入畫，寄寓民族情感。此後數十載，牛的形象貫穿其藝術生涯，晚年更刻印「孺子牛」，命畫室為「師牛堂」，以牛自勵，展現其至真、至善、至美、至樂的藝術追求。

預展亦呈現張氏涵廬珍藏：張文魁（1904—1967），字師良，齋名涵廬，上海浦東川沙人，民國滬上知名實業家、鑑藏家。他早年於上海恆義昇百貨從學，後自主經營襪衫、鞋料、皮件等實業，並入股三友實業社、國華投資公司，投身民族工商業，曾任中華全國工業協會理事，以誠信經營成為滬上商界翹楚。事業穩固後，他於上海香山路5號置地建宅，定名涵廬，一時成為文藝與藏家雅集之地。 張氏熱心公益與地方建設，長期贊助上海體育活動，出任上海精武體育會理事長，推動民眾體育發展；心系家鄉，出資修復浦東川沙古建築，守護鄉邦文脈，兼善福幼教養院等慈善事業，聲譽卓著。

經商之餘，他雅好書畫，與吳湖帆、張蔥玉、龐萊臣等鑑藏家往來密切，專攻宋元法書、名人尺牘，收藏曾鞏《局事帖》、米芾《吳江舟中詩帖》等曠世名蹟，涵廬之藏一時冠絕海上。1949年後他移居巴西，藏品由家族悉心守護。 1996年9月，紐約佳士得專場「上海張氏涵廬舊藏」震驚國際拍壇，集中呈現宋元翰牘與明清書畫精品，多件重器引海內外博物館與藏家競逐，成為中國古書畫拍賣史上的里程碑專場，亦讓涵廬收藏與張文魁先生的實業、藏鑑、義行，永載藝術與工商史冊。

此次專輯包含王原祁、王鐸、李方膺、劉墉、查繼佐等多件明清書畫真跡以及民國政界、學界等多位名家題贈作品，如馬一浮、于右任、張繼、高振霄、簡琴斋等名人墨跡。 珠寶、鐘錶 本次預展珠寶、鐘錶及手袋尚品部門將呈獻一系列集匠心工藝、傳世價值及實用功能於一身的雅逸珍藏。 領銜本次春拍的是一條天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈。「大珠小珠落玉盤。」李白筆下鏗鏘清越的音韻，在此幻化為一襲由三十八顆天然翡翠珠串連而成的曠世珍品。每顆玉珠皆圓潤飽滿，最大者直徑約14.48毫米，氣度恢弘，份量非凡。質地細膩如脂，種質澄澈如水，晶瑩剔透，光澤內蘊，宛如有靈。

更難得者，整串翠珠色澤勻和，過渡自然，宛如一體。其間綴以紅寶石及鑽石扣，錯落有致，彷彿「萬綠叢中一點紅」，於沉靜雅碧之中，躍動鮮明亮彩，點睛而不喧賓，層次頓生，韻致無窮。 自古以來，翡翠珠鏈即被視為玉作工藝中最為稀罕的形制，因其取材極苛，非大料不可為，質色一致者更如鳳毛麟角。今得此等碩美之材，實屬難能可貴。如此珍品，不僅為東方皇室權貴所珍視，亦深得西方名媛淑女傾慕，堪稱融合東西美學之不朽典範。 另一焦點拍品為「紫氣東來」 天然紫羅蘭翡翠配鑽石耳環及戒指套裝。該組拍品以一抹雍容紫韻，演繹東方美學的極致意境。此套裝包含耳環及戒指，主石選用頂級天然紫羅蘭翡翠蛋面，質地細膩溫潤，色澤均勻純淨，呈現紫氣東來的高貴祥瑞之兆。翡翠蛋面尺寸分別約為22.00 x 9.10毫米及21.10 x 9.30毫米，份量十足且飽滿圓潤，展現了翡翠原料的罕有與珍貴。週邊以璀璨鑽石環鑲，配以精湛的鑲金工藝，鑽石的熠熠輝光與翡翠的溫婉紫色相映生輝，既保留了傳統翡翠的典雅氣韻，又賦予作品現代珠寶的靈動光彩。設計簡約大氣，適合日常佩戴及重要場合。此套紫羅蘭翡翠套裝，兼具收藏價值與藝術美感，是自然奇珍與匠心工藝的完美結晶。

同場亦有一枚未經注油的哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指熠熠生輝。這枚戒指以一顆9.98克拉的八邊形哥倫比亞祖母綠為主角，其色澤純正濃郁，晶體澄澈明淨，是未經注油處理的珍罕品種，更顯其天然本真。主石兩側配鑲璀璨鑽石，與祖母綠的沉鬱翠色相映生輝，展現簡約而現代的幾何美學。整體線條流暢，既適合日常佩戴，亦具收藏價值。隨附Gübelin及GRS兩家權威機構證書，為其品質與產地提供了可靠的鑑定依據。 鐘錶方面，本季拍品將由百達翡麗 Nautilus型號5980/1A-001領銜。該錶為精鋼計時碼錶，採用經典的一體式錶鏈設計，線條流暢且佩戴舒適。藍色錶盤飾有垂直磨砂紋理，點綴金色刻度與指針，在光線照射下呈現豐富層次感，佈局清晰易讀。錶盤上方設有分鐘累積計時盤與指針式日期顯示，兼顧實用功能與視覺平衡。腕錶搭載自動上鍊機芯，具備日期顯示與計時功能，兼顧日常實用性與精準性能。該型號體現了百達翡麗在功能整合與細節工藝上的製錶傳統。

保利香港拍賣2026春季拍賣台北預展 -台北-

時間：3月14日至15日（上午11：00- 下午6：00）

地點：台北微風南山藝文展演中心3樓 -香港-

時間：4月3日至8日（上午10:00-下午6:00）

