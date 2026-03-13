新加坡金融科技企業MetaComp完成Pre-A+輪融資，其與關聯公司攜手打造的Web2.5支付和財富一體化金融服務平臺獲多方認可

新加坡2026年3月13日 /美通社/ -- 新加坡金融科技企業MetaComp宣佈完成超數千萬美元的Pre-A+輪融資，本輪由某知名互聯網大廠戰投、Spark Venture等機構投資，老股東同步跟投，義柏資本擔任獨家財務顧問。這是繼2025年12月獲得Pre-A輪融資後，MetaComp在短短三個月內斬獲的又一輪重量級資本加持。本輪融資將主要用於兩大核心方向：一是加速公司在亞非拉新興市場的跨境支付及財富管理業務的滲透與拓展（協同集團關聯公司）；二是打造涵蓋客服、合規與交易全流程的持牌AI金融服務智慧體。憑藉2025年已實現的全年盈利，迭加本輪新注入的資金，MetaComp目前流動資金已超1億美元。這一堅實的資金儲備，將為公司構建更高效、更安全的法幣/穩定幣混合型支付體系，以及為集团證券/RWA代幣混合型財富管理平臺提供強有力的保障。

牌照的「黃金組合」矩陣是MetaComp及其關聯公司的核心壁壘，更是構築支付與財富一體化金融服務體系的堅實根基。公司持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，簡稱MAS）頒發的大型支付機構牌照，可合規開展跨境支付和數位支付代幣服務。同時，其關聯公司不僅持有跨國支付牌照，更囊獲了金管局頒發的證券、信託、期貨、託管、基金管理及RWA TOKEN、交易所等全品類金融牌照。依託自身及關聯公司牌照組合優勢，公司構建起「傳統支付+數字金融+財富管理」的全牌照合規生態體系，打造高度適配新興市場發展需求的綜合金融科技解決方案，引領Web2.5數位金融服務新範式。

堅持核心技術自研，持續打造行業領先產品，是MetaComp立足行業的核心優勢。MetaComp創新性打造Web2.5傳統金融和數位資產混合架構，不僅實現了法幣/數位支付代幣的混合型支付,更攜手集團管理公司搭建起證券/RWA代幣混合型財富管理平臺，築牢連接傳統金融與數字資產的「合規橋樑」。 作為Web2.5架構的底層支撐，公司自主研發行業領先的覆蓋法幣/穩定幣/證券/RWA代幣四大類別的Web2.5核心銀行系統，搭配自研多雲MPC數位資產錢包系統，形成橫跨支付與財富管理、貫通Web2.0與Web3.0的全譜系技術底座。

在跨境支付與流動性領域，公司自研AI賦能的外匯智慧路由引擎StableX，支援SWIFT傳統銀行通道與穩定幣網路7×24小時無縫切換，可實現法幣與法幣、法幣與穩定幣之間T+0即時結算。目前平臺已支持USDT、USDC等超10種主流穩定幣，未來將擴展至31種主要及新興貨幣，持續提升全球覆蓋能力與資金周轉效率。 合規風控層面，公司即將推出自研反洗錢演算法風險智慧引擎VisionX，深度打通六大Web3.0反洗錢KYT資料庫，並攜手全球傳統金融領先AML服務商LexisNexis，構建覆蓋傳統金融與Web3.0的端到端交易監控體系。通過對每筆交易執行即時篩查、風險評分與身份驗證，精准防範穩定幣相關非法交易風險，有效填補跨體系監管盲區，為Web2.5架構下的合規互聯提供全方位保障。

依託StableX與VisionX雙引擎協同，公司聯合多家大型金融機構推出行業共用StableX網路，搭建開放共建的合規反洗錢機制，解決非託管錢包Travel Rule合規難題與Web2.5全鏈路反洗錢痛點，打造高效、透明、合規的Web2.5外匯交易網路。 財富管理領域，公司推出WealthX引擎，支援使用者以穩定幣或法幣靈活參與財富產品認購與融資借貸，實現多元資產一站式配置。平臺覆蓋傳統證券、債券、信託、衍生品及歐美大型機構代幣化金融產品，並依託自研智慧合約系統，在新加坡法律框架下發行RWA Token，打通傳統財富與數位元資產的配置通道。

此外，為推動Web2.5生態規模化落地，公司搭建一體化Web2.5 API閘道，向支付、財富管理等機構輸出全棧基礎設施能力，幫助合作方以低成本、高效率接入核心銀行系統、StableX、VisionX、WealthX等自研引擎，並共用公司連結的全球銀行、外匯、財富管理等持牌金融機構資源，共建開放共贏的Web2.5金融生態。 複合型精英團隊是MetaComp穩步發展的核心支撐，也是資本青睞的關鍵因素。公司核心團隊彙聚跨境支付、傳統金融、合規監管及Web3.0技術四大領域資深從業者，平均擁有十餘年行業深耕經驗。這種跨界融合的團隊基因成為Web2.5技術高效落地的關鍵驅動力，成功打破「傳統金融和Web3脫鉤、支付與財富脫節、合規與創新失衡」的行業痛點。

目前，MetaComp的業務已輻射全球30多個國家和地區，月交易流水超10億美金，資產管理規模突破5億美金，穩居新加坡最大持牌穩定幣與法幣混合支付和財富服務平臺。未來，公司將持續深化技術自研與生態共建，以Web2.5創新架構為紐帶，推動傳統金融與數字資產合規融合，為全球企業與機構提供更安全、高效、普惠的跨境金融服務。 MetaComp聯席總裁陳佩玲（Tin Pei Ling）表示，連續兩輪融資的順利完成，是資本對MetaComp核心競爭力的高度認可。當前，亞非拉等新興市場的跨境支付和財富需求持續釋放，但傳統支付體系和財富產品都存在結算慢、門檻高和成本高等痛點，Web2.0與Web3.0的融合已成為行業破局的關鍵。2025年，公司已經實現全年盈利，成功驗證了我們的商業模式和業務能力。未來，我們將依託本輪融資支援，持續深化Web2.5技術研發，擴大產品的全球覆蓋，聚焦出口和出海企業核心需求，打造更貼合新興市場的合規數位金融解決方案，助力打破跨境支付壁壘，推動全球金融普惠事業發展，同時致力於成為亞非拉市場領先的Web2.5支付和財富一體化金融服務商。

Spark Venture表示，著眼賽道，MetaComp基於穩定幣構建的下一代全球支付基礎設施，是數十萬億美元級的巨大市場，隨著全球合規政策逐步完善，AI與區塊鏈技術的深度融合，正在加速推動全球尤其是新興市場的需求爆發，行業正迎來顛覆性發展機遇，有望誕生比肩Visa、PayPal等支付巨頭的新一代全球支付科技龍頭企業。與此同時，公司創始團隊在金融、科技與區塊鏈領域深耕超20年，前瞻的戰略視野，深厚的全球金融資源、完善的底層技術能力和合規牌照的全面佈局，為公司業務的快速擴張提供了堅實保障。綜上，我們充分認可且堅定看好MetaComp的成長潛力，並將發揮全球科技資源、產業協同優勢，長期陪伴、支持公司發展，助力其成為願景中的偉大企業。

關於 MetaComp MetaComp 是亞洲領先的統一 Web2.5 數字金融解決方案提供商，通過機構級集團平台整合法幣與穩定幣能力，涵蓋支付、資金管理及財富管理等核心金融服務。MetaComp 持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）頒發的主要支付機構牌照（Major Payment Institution），可提供數字支付代幣（Digital Payment Token，DPT）及跨境匯款（Cross-border Money Transfer，CBMT）服務，目前服務超過 1,000 家機構及合格投資者客戶，業務網絡覆蓋全球主要金融中心。 2025 年，該集團級平台處理的支付及場外交易（OTC）總量已超過 100 億美元，覆蓋 13+ 種穩定幣，月度運行規模超過 10 億美元。通過 StableX Network（StableX 網絡），機構客戶可在統一且合規的 Web2.5 金融架構下，實現法幣與穩定幣資金的轉移、兌換及資金管理。

資金與投資服務由 MetaComp 關聯公司 Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. 提供。該公司持有新加坡金融管理局頒發的 資本市場服務牌照（Capital Markets Services，CMS） 及 認可市場運營商牌照（Recognised Market Operator，RMO），其財富解決方案的管理資產規模已 突破 5 億美元。 截至目前，MetaComp 已完成 3,500 萬美元的 Pre-A 輪融資，並於 2025 年實現全年淨利潤，體現了機構市場對受監管 Web2.5 金融解決方案的強勁需求。 了解更多資訊，請訪問 **www.mce.sg**，或在LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/metacompsg）及X 平台關注 MetaComp：@MetaCompHQ。