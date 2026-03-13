RIMAN燃動2026北美大會

韓國首爾2026年3月13日 /美通社/ -- 專注於韓妝護膚與健康的美容保健直銷企業RIMAN，於2026年2月27日至3月1日在美國加州長灘成功舉辦了一場盛會。來自全球各地的數千名經銷商和潛在客戶齊聚一堂，共同參與了這場為期三天的活動，現場氛圍熱烈，活力四射。 從震撼人心的開場環節起，會場內的興奮之情便溢於言表。3500多名參會者掌聲如潮、歡呼不斷，多次起立鼓掌，響徹整個座無虛席的大廳。領導層與一線代表齊聚一堂，共同慶祝取得的成就，分享願景，為新的一年凝聚共識。參會人數眾多且熱情高漲，充分表明北美市場的發展勢頭正日益強勁。

本次大會的一大亮點是全新升級版ICD Radiansome™100護膚產品的發布。RIMAN獨有的專利脂質體合成技術Microfluidizer Processor（微射流處理器），使其能夠潛心研發並最終打造出100%純脂質體配方。此次升級融入了柔性脂質體技術和新的專利成分，功效更為顯著。伴隨此次發布，全新的體驗套裝也驚艷亮相，其中包含了RIMAN核心產品的迷你版，以全新的方式與潛在客戶分享。 隨著產品概念和升級亮點的揭曉，觀眾報以熱烈的掌聲，興奮之情難掩。詳盡的產品培訓和市場營銷講解，進一步強化了此次新品發布的創新性和品牌發展方向，數百名與會者熱切期待著親自試用這些產品。

此外，韓國生命工學研究院(Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology)細胞工廠研究負責人Heesik Kim博士發表了關於RIMAN全新經典成分--濟州小球藻的前沿講座。這是一種獨特的微藻品種，對眼部健康等方面具有顯著益處。他的講座引發了極大興趣，強調了濟州小球藻的科學基礎和未來潛力，同時確立了這一全新經典成分在RIMAN品牌故事中不可或缺的地位。 大會期間，業績優異的領導們紛紛登台，分享實用策略、個人經歷和真知灼見。每一場分享都吸引了與會者的專注聆聽，他們認真記錄要點，並報以熱烈的掌聲。

從團隊建設、客戶信任培養到領導力提升，這些真實經驗的交流創造了富有意義且鼓舞人心的學習時刻，將在大會閉幕後長久地為與會者提供力量。 RIMAN全球業務長Youngsu Hwang表示：「在場每個人所展現出的活力和投入，詮釋了RIMAN為何能成為一個真正無國界的共同體，並推動我們邁向激動人心的未來。」 關於RIMAN RIMAN於2018年在韓國成立，是一家全球性的美容健康直銷企業，通過運用來自濟州島的經典成分與前沿創新技術，重新定義韓式美妝。在其濟州智能農場，RIMAN管理從原料培育到產品開發的每一個環節，包括其標志性成分Giant BYoungPool™，這是一種先進的積雪草栽培品種，分別於2022年7月和2025年9月獲得韓國山林廳(Korea Forest Service)和美國農業部(U.S. Department of Agriculture)授予的為期20年的植物品種保護權。

秉持「帶來人們喜愛的改變」的理念，RIMAN打造創新、值得信賴的護膚與健康解決方案，讓世界各地的人們能夠展現最光彩照人的自己。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/riman2026-302713078.html SOURCE RIMAN Inc.