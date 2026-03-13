「澳門銀河」頂級餐飲版圖再添光芒 粤菜餐廳「源·公館」矚目登場

米芝蓮星廚徐涇業領銜，以「精緻家常」重塑當代粵菜藝術 兩間專屬包廂，締造賓至如歸的私密家宴體驗

澳門特別行政區 - 2026年3月13日 -作為世界級奢華綜合度假城的典範，「澳門銀河」一直致力引進頂尖餐飲品牌，為環球旅客打造多元極致的美食體驗。今天，我們欣然宣佈：歷經傾心籌備的頂級私邸家宴「源·公館」正式矚目登場。



「澳門銀河」最新呈獻之「源·公館」，由榮獲米芝蓮星級殊榮的粵菜名廚徐涇業擔綱廚藝總監，秉持「守正創新、還原本味」的料理哲學，在尊重傳統的同時，以現代視角重新詮釋經典。

「源·公館」不僅是餐廳，更是一處由主人家為至交貴賓精心打造的「歸家之所」。這裡僅設「乾」、「坤」兩間專屬包廂，每席皆為賓客量身定制。不論景德鎮手作瓷器和珍藏級酒品，還是專屬管家無微不至的服務與縈繞於包房內的黑膠音樂，每一個細節皆傳承自「賓至如歸」的待客之道，讓賓客褪去正式宴會的拘謹，換上一份歸家的從容。



星廚領航守正創新



餐廳由榮膺米芝蓮星級殊榮的粵菜名廚徐涇業擔綱廚藝總監，以其標誌性的「守正創新、還原本味」料理哲學，為賓客呈獻一場味蕾的歸鄉之旅。徐師傅在尊重傳統粵菜精髓的同時，以現代視角重新解構經典，提煉出「精緻家常」的獨特理念——將記憶中「家」的溫暖與溫度，融入頂級食材與超凡工藝之中，讓每一道菜看似尋常，實則蘊藏深厚功底與無限巧思。



「源·公館」嚴選全球優質食材與澳門本土風物，按四季流轉呈現時令本味。招牌菜「源·公館鮑魚」嚴選優質「舊水鮑魚」（乾鮑魚），以矜貴花膠慢煨收汁，鮑魚軟糯溏心，盡顯「以珍饈入味，吃其神而不見其形」的奢華哲學。「銀針粉蒸紅花蟹」將每日手作的銀針粉揉入本地蝦子、以鮮蜆汁和麵，鋪於紅花蟹下同蒸，粉條飽吸蟹汁精華，豐腴柔滑，與蟹肉分庭抗禮。「鹹檸檬燜本港龍蝦」以十年陳鹹檸燜製本港小青龍，鹹香與果酸巧妙引出龍蝦清甜，是傳統風物與現代匠心的和諧交融。



「源·公館」對「精緻家常」的詮釋更根植於對澳門本土風物的深情運用。徐主廚深入街巷，尋訪超過百年歷史的「廣興隆」蝦醬、「英利魚欄」自曬鹹魚及「同益百花魁」天然頭抽，將這些歷經時光沉澱的本土珍味巧妙融入當代創作，讓每一席家宴不僅是對粵港澳飲食文化的傳承，更成為連接澳門過去與現在的味覺橋樑。



此外，餐廳於兩間包廂內均設有專屬明檔炒菜灶台，主廚立於賓客面前現場烹炒，從灶台到舌尖不過瞬間，最大程度保留澎湃的鑊氣與燙口的熱度，讓家常小炒升華為一場味覺的儀式。



徐師傅曾於佛山創立「壹零貳小館」，其上海外灘店開業首年即摘得米芝蓮二星並蟬聯至今，2025年更躋身「亞洲50最佳餐廳」第29位。如今徐師傅携手「澳門銀河」，將以「一廚一席」的專屬體驗，為澳門食客續寫粵菜文化傳播的新篇章。



「源·公館」的開幕，標誌著「澳門銀河」餐飲版圖的再度升級，匯聚超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲·峰味聚銀河」的餐飲享受。



有關「澳門銀河」及「源·公館」的最新消息，敬請造訪：www.galaxymacau.com。



