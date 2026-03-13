Games of the Future 2026：阿斯塔納賽期與項目確定

這項全球頂尖的新一代體育賽事將於 2026 年 7 月 29 日至 8 月 9 日在阿斯塔納舉行，頂尖運動員與電競選手雲集，在多個破格創新的混合項目中同場競技。 阿聯酋杜拜2026年3月13日 /美通社/ -- 作為 Games of the Future(GOTF) 的推廣者及權利持有人，Phygital International 正式宣佈，Games of the Future 2026 將於 2026 年 7 月 29 日至 8 月 9 日在哈薩克阿斯塔納舉行。屆時，全球頂尖的 phygital 運動員將雲集於此，參與這場為期 12 天的頂級賽事，體驗體育運動與數碼競技的獨特融合。 Games of the Future 2026 (GOTF 2026) 將於市內多個主要場館舉行，包括 Barys 運動場、Beeline 運動場、「Qazaqstan」田徑綜合體育館、Alau 冰上運動皇宮以及 Ushkempirov 武術宮。預計將有來自超過 50 個國家及地區的 900 多名運動員參賽，其將在超過 10 萬名現場觀眾的見證下，爭奪總額約 475 萬美元的已確認獎金池。

Games of the Future 2026 的比賽項目將涵蓋兩大關鍵類別下的八個項目：phygital 體育，參賽者須在傳統體育與數碼回合中接連作戰；以及電競，將帶來多款風靡全球的頂尖遊戲。 Phygital 體育類別將繼續設有多個深受觀眾喜愛的項目，已確認的包括 Phygital Football、Phygital Basketball、Phygital Shooter 及 Phygital Dancing。 載譽回歸的還有另一人氣項目——Phygital Fighting，當中將策略性戰術對抗與高強度的近身肉搏融為一體。 支持者亦將再次見證令人興奮的電競賽事，多人線上戰鬥競技場 (MOBA) 項目將在個人電腦 (PC) 及手機平台上佔據中心舞台。 「大逃殺」(Battle Royale) 項目亦將壓軸亮相，讓完整賽序圓滿結束，向世界展示這個坐擁無數擁躉、風靡全球的頂尖遊戲模式。

Phygital International 國際市場推廣與傳訊總監 John Hewitt 說：「阿斯塔納是開啟 Games of the Future 新章的理想舞台。 哈薩克蘊藏深厚的體育傳統，其年輕一代更是與數碼世界血脈相連，其正是 phygital 競技精神的最佳體現。 我們締造出真正的全球體育風潮，而 2026 年的盛會，將會是 phygital 運動立足於世界體壇常設項目之路上的重要一步。」 Games of the Future 2026 理事會主席 Alibek Khassenov 補充道：「哈薩克對於主辦 Games of the Future 2026，並歡迎各國運動員及支持者蒞臨阿斯塔納深感自豪。 此盛事彰顯我們致力決心將哈薩克營造成為舉辦頂級國際體育賽事首選地，亦期望能為所有參與者締造畢生難忘的精彩體驗。」

展望未來，Phygital International 已正式展開 2028、2029 及 2030 年 Games of the Future 的主辦城市競投程序。 誠邀各懷有願景、擁有完善基建，並有志於舉辦世界級 phygital 賽事的城市或國家，於 2026 年 8 月 1 日或之前提交申辦意向。 如欲緊貼 Games of the Future 2026 的最新消息，包括令人振奮的新合作夥伴關係及完整賽程陣容，請瀏覽官方網站。 支持者亦可登上官方過頂 (OTT) 平台 tv.gofuture.games，感受賽事的熾熱氣氛，或重溫阿布扎比站的連場激戰。 編輯備註： 關於 Phygital International (PI)： Phygital International 是 phygital 體育運動的全球推廣者，致力推動體育運動的創新及重新定義。 此機構亦是 Games of the Future 的監理機構及版權持有者，統籌各主辦城市的競投事宜。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com，或透過 [email protected] 聯絡我們

關於 Games of the Future (GOFT)： Games of the Future 這項年度國際體壇盛事，糅合現實與數碼世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 已在阿布扎比圓滿舉行，而 Games of the Future 2026 將移師阿斯塔納上演。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://gofuture.games/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/games-of-the-future-2026-302713171.html SOURCE Phygital International