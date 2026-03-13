AlipayHK Super App智能化升級

AI生活助手 一站式理財體驗 生活「一點即解」 高清圖片請按此 香港2026年3月13日 /美通社/ -- 作為香港領先的電子支付與生活服務平台，AlipayHK持續深化其「Super App」的智能服務生態。平台透過獨特的錢包AI功能，以深度數據洞察與情境感知能力，將智能化服務無縫融入用戶日常的每一環節，從生活點滴到財務管理，提供全天候的專屬支援，重新定義智能生活的無限可能。 智能AI生活助手 貼心解答生活問題 AlipayHK AI現已升級為智能助手，進一步融入各日常生活場景，用戶只需輸入需求，系統便能即時推薦相應功能，讓使用服務的過程更快捷、更方便。

例如，當用戶輸入「幫我交電費」，系統會自動呈現應用程式內的相關繳費及查詢賬單服務，用戶一按即可開始進行電費或電訊費的繳付；輸入「想叫車去銅鑼灣」，AI則會即時建議使用call車服務；而對熱愛旅遊的港人而言，當輸入「推薦韓國明洞一日遊」，AI不僅能規劃行程，更會同步推送合作商戶的支付優惠券，讓用戶輕鬆享受旅程同時盡享購物優惠。 打破傳統問答框架 主動提醒用戶的貼心AI管家 於2026年首季內，AlipayHK AI計劃進一步升級，超越傳統問答框架，提供市場獨有的主動關懷功能，例如根據天氣數據，主動向用戶提供穿衣建議。AI更會擔任個人資訊管家，精選並推送本地及國際熱點資訊、最新活動摘要與實用攻略，確保用戶緊貼潮流、掌握先機。

除此之外，未來的AlipayHK AI更會主動識別用戶習慣，定時推薦個人化服務。例如在交通方面，系統會在用戶通常出行的時段主動詢問是否需要預約車輛至常去目的地；在用戶使用巴士乘車碼後，主動詢問是否需要附近巴士站的到站資訊；當用戶購買跨境巴士或高鐵車票後，AI亦可於用戶出發前提供口岸人流狀況。 一站式理財入口緊貼市場動態 匯聚精明理財貼士 配合AI升級，AlipayHK的「理財專區」亦得以強化，匯聚螞蟻銀行及第三方金融機構的市場資訊與服務，打造透明便捷的一站式理財入口。用戶可在「理財專區」集中查閱螞蟻銀行更新的「Smart錦囊」，讓客戶緊貼市場動態，把握投資機會，並可查閱螞蟻銀行各幣種定期存款的最新利率，再跳轉至螞蟻銀行小程序開立定存，讓理財規劃更精明高效。

獨有專業知識及自主技術 驅動個人化流暢體驗 如此具深度且複雜的個人化服務，背後的基礎在於 AlipayHK 作為Super App的全面升級，深度整合人工智慧大數據模型功能，並利用其多年在支付、賬單支付、交通出行、積分和匯款五大核心服務場景中累積的專業知識，以及多個基於DeepSeek、由內部技術團隊自主訓練並持續優化的大型語言模型，精準理解用戶習慣及本地化表達，為用戶提供更智慧、更精準的問答和服務體驗。 AlipayHK的AI系統，是金融科技與智能生活服務的演進，標誌着AlipayHK從「提供服務的超級應用程式」轉型為「懂你所想的生活夥伴」。它深度串聯生活消費、出行繳費與理財資訊等，真正實踐「生活一點即解，AI不完」——只需輕點指尖，即可獲得所需資訊，甚至解決問題。這既是AlipayHK的服務宗旨，亦是品牌全新一輯電視廣告的主題。

全新一輯廣告由天王級代言人郭富城先生傾力演繹，以「多走一步，成就更好」為主軸，展現AlipayHK如何透過AI科技升級用戶生活每一步——由日常支付到一站式理財入口，由市場資訊到賬戶管理，全部一手掌握；生活大小事務更有AI助手貼心守護，「一點」即可解決各種所需。AlipayHK每一步的升級，都是為了讓生活更簡單、更智能。 展望未來，AlipayHK將持續創新，將科技融入生活，與用戶攜手編寫智慧城市生活的新篇章。有了AlipayHK，生活更簡單，AI從不遙遠。 # 優惠受條款及細則約束

Disclaimer：所有理財產品及服務均由第三方金融機構提供，AlipayHK僅提供資訊展示及技術平台支援，並不涉及任何理財產品的銷售、推介或管理。AlipayHK不對「理財專區」所提供的理財產品或其相關服務的任何方面承擔法律責任，包括但不限於理財產品信息的準確性、完整性、及時性以及相關服務的質量。用戶在投資前應自行審慎評估風險，並根據自身的財務狀況和風險承受能力做出投資決策。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/alipayhk-super-app-302713169.html SOURCE AlipayHK