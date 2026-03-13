兒童節迎接新希望：美國RSMC一年迎來230名寶寶 院長四月亞洲巡迴免費諮詢

深圳、上海和台北2026年3月13日 /美通社/ -- 每年4月4日是台灣的兒童節，象徵著新生命與未來的希望。致力於生殖醫療的美國RSMC生殖中心，在2025年迎來了230位新生寶寶，平均幾乎每天都有新生命誕生，為無數家庭帶來圓夢的喜悅。

RSMC院長Dr. Harari擁有超過30年的生殖醫療臨床經驗，長年致力於協助全球不孕家庭實現生育願望。為了讓更多亞洲家庭能深入了解美國試管嬰兒療程與相關醫療資訊，Dr. Harari將於今年4月親臨亞洲，展開巡迴面對面諮詢活動。行程包括4月18日至19日於深圳、4月21日至23日於上海，以及4月25日於台北，提供一對一免費專業諮詢，協助有需求的家庭了解個人化療程與生育規劃。