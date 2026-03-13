APAS首登「亞洲國際電池及儲能技術展覽會」展示八項創新電池技術方案

主辦未來能源解決方案研討會 聯通全球專家探討新能源格局

APAS於展會期間主辦第二屆「未來能源解決方案研討會」，邀請來自香港、新加坡、泰國、印度及瑞士的行業領袖及專家學者擔任講者，分享新能源及新材料領域的最新技術發展與應用趨勢。

APAS於會場設立專題展區，集中展示多項與業界協作的研發成果：

電池核心技術：

高性能鈉離子電池：採用穩定的多陰離子磷酸鹽材料，可快速儲存及釋放鈉離子，兼具高安全性及經濟效益，適合應用於低速電動車、動力電池及大規模儲能系統。未來APAS與客戶將共同建立高性能鈉離子電池的大規模生產能力，進一步優化電池性能及成本效益，同時探索其於低速電動車及公用規模儲能系統中的部署。 電池系統與應用方案： 防爆型高能鋰電池系統： 採用可有效防止熱失控的專利技術，在最惡劣的環境下仍能穩定供電，專為船舶與便攜電力等嚴苛的場景設計。APAS 將協助客戶優化電池模組設計及熱管理系統，提升產品性能，使客戶的研發流程與業界標準接軌，助力客戶在香港設立生產設施並拓展海外市場。

採用可有效防止熱失控的專利技術，在最惡劣的環境下仍能穩定供電，專為船舶與便攜電力等嚴苛的場景設計。APAS 將協助客戶優化電池模組設計及熱管理系統，提升產品性能，使客戶的研發流程與業界標準接軌，助力客戶在香港設立生產設施並拓展海外市場。 遊艇電池系統：深度融合先進固態電池技術與智能電池管理系統，從根本上消除傳統液態電解質洩漏、腐蝕及熱失控等風險，專為應對開放水域遊艇作業中的高濕度、高振動及鹽霧環境而設計。 APAS正協助客戶取得國際電池標準認證，為其進入全球市場奠定技術及監管基礎。

香港 - 2026年3月13日 -亮相於本月10至12日舉辦的，於展會期間設立專題展區，首次展示八項具備高安全性及智能化的創新電池技術研發成果。同時，APAS亦於展覽會同場舉辦第二屆，邀請五位來自本地、新加坡、泰國、印度及瑞士的行業領袖及專家學者，就多個新能源與儲能相關的議題發表演講，分享產業最新發展與應用趨勢，促進國際技術交流與合作。表示：「配合國家『十五五』規劃綱要對新能源、新型儲能和氫能等新興及未來產業的戰略布局，能源科技正迎來前所未有的黃金發展期。『十五五』規劃綱要亦提出推動產業發展循智能化、綠色化、融合化方向發展，對新能源發展注入持久動力。生產力局多年來專注於市場導向的科技研發，而APAS一直聚焦新能源技術、綠色運輸、智慧出行、智能系統及新興應用等領域，積極推動科研成果轉化為具市場競爭力的應用方案，協助業界提升技術水平及產業價值。」他續指：「我們期望藉此國際平台，深化與海內外企業及科研機構的協作，讓香港在新能源科技創新、國際標準制定與應用實踐中，扮演更積極的『內聯外通』角色，全面提升香港在新能源產業的國際競爭力。未來，APAS將持續專注新能源、智能系統領域的科研及落地應用，同時推動更先進技術的發展及跨地域交流，為國家及香港壯大新興產業、布局未來產業方向注入動力。」「亞洲國際電池及儲能技術展覽會」匯聚逾20,000名來自內地、日本、韓國、東南亞、印度及歐美等地的業界代表，包括政策制定者、技術創新者、工程師、製造商及行業專家，涵蓋電池製造、儲能解決方案及新能源交通產業，打造集技術展示、產業交流與商業合作於一體的國際平台。APAS是次首度參與「亞洲國際電池及儲能技術展覽會」，發揮其於新能源技術與新興應用領域的研發優勢，展示多項創新電池技術方案，助力推動電池產業發展，同時亦為香港搭建與全球技術及市場接軌的重要平台，促進跨區域技術交流與合作。相關方案具備高安全性、智能化及靈活應用的特點，廣泛賦能電動交通及智慧出行、海洋及工業應用、特種裝備、航太與高端裝備、醫療設備、電子消費、居家輔助設備及旅遊儲能等領域。APAS亦於展會期間主辦第二屆「未來能源解決方案研討會」，邀請來自本地、新加坡、泰國、印度及瑞士的行業領袖及專家學者擔任講者，聚焦新能源發展與應用相關議題，分享最新洞見，並與現場業界專業人士進行深入探討。研討會聚焦「新能源」與「新材料」兩大核心範疇，匯聚全球專家共同探討技術發展與產業應用洞見。在新能源領域方面，香港中華煤氣有限公司代表介紹氫能源創新技術及其在香港推動清潔能源發展的應用前景；來自瑞士、泰國及印度的能源科技企業及聯盟代表則分享儲能技術的最新趨勢與實際應用，並探討可再生能源與智能基礎設施整合的方向。在新材料領域方面，新加坡國立大學材料科學與工程學系學者聚焦納米科技在能源及可持續發展的關鍵應用，全方位探討可持續新能源的未來藍圖。透過跨地域、跨產業的交流平台，APAS期望促進國際技術交流與合作，推動新能源技術的應用與產業升級，攜手構建更具韌性與可持續的未來能源生態。生產力局一直積極參與不同海內外展覽及產業交流活動，向全球展示與業界合作研發的創新方案，協助企業善用香港平台拓展國際市場，推動先進技術與標準邁向國際。同時透過國際展會及合作交流，進一步強化香港作為「內聯外通」的重要橋樑角色。配合政府在2026-27年《財政預算案》中提出吸引大型國際展覽落戶香港、推廣香港展覽品牌的方向，生產力局將繼續透過參與國際展會及促進產業交流活動，推動創新技術展示與合作。