WOLF 積極加強亞太地區拓展計劃

香港特別行政區 - 2026年3月13日 - 英國頂級奢華品牌 WOLF，向來以精密腕錶上鍊技術享譽全球，並憑藉匠心手工打造的腕錶、珠寶收納盒及旅行收納箱聞名。品牌宣布將進一步強化在亞洲市場的發展佈局。此拓展不僅品牌發展歷程中的重要里程碑，更再次彰顯其致力將工藝傳承與創新精神，帶給地區品味卓越的鑑賞者。



Brogue 8 位自動腕錶上鍊盒, Brogue 8 位自動腕錶上鍊盒, Axis 12 位自動腕錶上鍊收藏櫃, Athos 12 位自動腕錶上鍊保險櫃, Zoe 大型珠寶盒, Bella 大型珠寶盒, WOLF x Liberty Ianthe 印花大型珠寶盒

該項計劃的核心，是於香港組建並發展專屬本地團隊，同時在亞洲區各地委任專責代理。確定品牌憑藉在地團隊深厚的區域市場洞察與對奢華產業生態的精準理解，將進一步引領品牌於區內的業務發展。此舉不僅有助加速市場拓展步伐，更是一項長遠投資，旨在與追求卓越品質的合作夥伴及收藏家建立穩固且長久的合作關係。



WOLF 行政總裁 Simon Wolf 表示：「作為一家已傳承五代的家族企業，WOLF 的成長從不僅只在於版圖擴展，更是建立深厚而長遠的關係。是次拓展亞洲市場，不僅反映區內市場的實力，也展現我們對其長遠發展的信心。透過建立專屬的在地團隊，我們不只是進入市場，更是深度融入其中，讓品牌的精湛工藝、創新精神與家族價值在當地產生共鳴，並忠於延續我們的全球傳承。」



未來數月，品牌將透過參與多個重量級國際業界貿易展覽，進一步展現其對亞洲市場的長遠承諾。相關活動將成為展示 WOLF 經典品牌傳承的重要舞台，同時亦將為多項全新產品揭開序幕。即將登場的品牌系列，將充分體現創新科技與雋永設計的巧妙融合，為全球頂級腕錶與珠寶提供兼具美學與功能的精緻保護與珍藏方案。



