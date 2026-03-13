電視動畫《進擊的巨人》與「二次元之森」攜手推出期間限定活動 2026年3月14日－12月13日

兵庫縣, 日本 - 2026年3月13日 - Nijigen no Mori Inc.（二次元之森株式会社；總部：兵庫縣淡路市；社長：貞松宏茂） 宣布，將於兵庫縣立淡路島公園內的動漫主題樂園「二次元之森」，舉辦以電視動畫《進擊的巨人》為主題的期間限定合作活動。活動期間自 2026 年 3 月 14 日（星期六）起至 12 月 13 日（星期日）止。





本次合作活動設有兩大主要內容，包括夜間體驗活動：《進擊的巨人》夜行任務：牆外之境，以及日間舉行的：《進擊的巨人》二次元之森集章活動。此外，活動期間亦將推出多款以艾連、米卡莎、里維及艾爾文等人氣角色周邊，同時提供多款角色的主題餐飲。



在夜間體驗活動中，訪客將於入夜後步行約1.2公里森林步道，沿途透過投影光雕、燈光演出與環繞音效，重現動畫中的震撼名場面。參加者將化身調查兵團的新進成員，與艾連‧葉卡等角色並肩作戰，挑戰從巨人手中奪回自由的任務。體驗結束後，參加者可獲得「二次元之森」限定原創卡片作為通關紀念。



在日間活動部分，訪客可參加《進擊的巨人》二次元之森集章活動。參加者可使用專用集章冊在園區內巡遊，並收集以原創插畫設計的角色印章。成功集齊印章的參加者，將可獲得限定原創明信片一張，作為完成集章的紀念品。



此外，官方亦預定推出第二階段活動《進擊的巨人》謎題任務 - 二次元之森篇 / 在家體驗版」。在這個解謎冒險體驗中，參加者將化身為巨人研究者漢吉·佐耶的部下，並攜手解開一系列謎團。該活動的正式開始日期將於日後另行公布。



透過日夜舉行的沉浸式體驗活動，訪客可親身走進《進擊的巨人》的世界，在二次元之森的大自然環境中享受獨特的冒險體驗。



活動期間：2026 年 3 月 14 日（星期六）至 12 月 13 日（星期日）

地點：日本兵庫縣淡路市兵庫縣立淡路島公園「二次元之森」



©HK/AOTF







