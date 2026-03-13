熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-13 14:30
更新：2026-Mar-13 14:30
Media OutReach Newswire

香港國際機場推出尊尚腕錶購物賞

HKairport Rewards 會員專享港幣 6,000 元現金券　以時尚腕錶點亮春日造型

香港 - 2026年3月13日 - 春日之際，香港國際機場特別為 HKairport Rewards 會員呈獻尊尚腕錶購物賞，消費滿指定金額即可享專屬扣減優惠，締造奢華非凡的購物體驗，與旅客一同迎接春日煥新時刻。

尊尚腕錶禮盡情探索臻選名

香港國際機場雲集多個世界著名時尚品牌，為旅客締造一站式非凡購物體驗。由 2026 年 3 月 12 日至4 月 12 日，HKairport Rewards 會員購買腕錶或相關配件時，單筆消費滿淨港幣 50,000 元，即可立減港幣 6,000 元的電子購物現金券。這等於最高可享 12% 折扣，讓您輕鬆省錢買到心儀好物。領取現金券的方法非常簡單：只需於「 My HKG」 流動應用程式內輸入獎賞代碼 <WATCH>，即可領取港幣 6,000 元電子現金券。

同時，消費亦可賺取會員積分——每消費港幣 1 元即可獲得 1 獎賞積分，每累積50 積分即可兌換 1 元 HKIA Dollar，並可於機場超過 100 間商店當作港幣1元使用。不僅盡享購物樂趣，還可輕鬆賺取更多購物回贈！

旅客可藉此優惠盡情選購時尚腕錶及腕錶配件，為旅程造型增添時尚格調。參與推廣的 9 間國際知名品牌包括：Bulgari、Cartier、Chaumet、IWC SCHAFFHAUSEN、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Panerai、Piaget及Tiffany & Co.。無論您偏愛經典優雅或時尚潮流，總有合適之選滿足您的購物需求。立即把握機會，在香港國際機場搜羅至愛，為旅程添上一抹時尚光彩！按此了解更多。

*每名會員於推廣期內僅限兌換港幣 6,000 元電子現金券一次。此優惠只適用於指定品牌之腕錶及腕錶配件，並受條款及細則約束。


關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

