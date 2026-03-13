香港國際機場推出尊尚腕錶購物賞

HKairport Rewards 會員專享港幣 6,000 元現金券 以時尚腕錶點亮春日造型

香港 - 2026年3月13日 - 春日之際，香港國際機場特別為 HKairport Rewards 會員呈獻尊尚腕錶購物賞，消費滿指定金額即可享專屬扣減優惠，締造奢華非凡的購物體驗，與旅客一同迎接春日煥新時刻。





尊尚腕錶禮遇盡情探索臻選名錶



香港國際機場雲集多個世界著名時尚品牌，為旅客締造一站式非凡購物體驗。由 2026 年 3 月 12 日至4 月 12 日，HKairport Rewards 會員購買腕錶或相關配件時，單筆消費滿淨港幣 50,000 元，即可立減港幣 6,000 元的電子購物現金券。這等於最高可享 12% 折扣，讓您輕鬆省錢買到心儀好物。領取現金券的方法非常簡單：只需於「 My HKG」 流動應用程式內輸入獎賞代碼 <WATCH>，即可領取港幣 6,000 元電子現金券。



同時，消費亦可賺取會員積分——每消費港幣 1 元即可獲得 1 獎賞積分，每累積50 積分即可兌換 1 元 HKIA Dollar，並可於機場超過 100 間商店當作港幣1元使用。不僅盡享購物樂趣，還可輕鬆賺取更多購物回贈！



旅客可藉此優惠盡情選購時尚腕錶及腕錶配件，為旅程造型增添時尚格調。參與推廣的 9 間國際知名品牌包括：Bulgari、Cartier、Chaumet、IWC SCHAFFHAUSEN、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Panerai、Piaget及Tiffany & Co.。無論您偏愛經典優雅或時尚潮流，總有合適之選滿足您的購物需求。立即把握機會，在香港國際機場搜羅至愛，為旅程添上一抹時尚光彩！按此了解更多。





*每名會員於推廣期內僅限兌換港幣 6,000 元電子現金券一次。此優惠只適用於指定品牌之腕錶及腕錶配件，並受條款及細則約束。





